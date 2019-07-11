Эксперты о смене руководства Севастополя: Перезагрузка ситуации

В Севастополе серьезные кадровые перемены в правительстве: губернатора Дмитрия Овсянникова отправили в отставку, а врио назначен Михаил Развозжаев.

Своим мнение по этому поводу с "Комсомольской правдой - Крым" поделились эксперты.

"Главная причина отставки - это управленческие провалы"

Владимир ДЖАРАЛЛА, политолог:

- Отставка и новое назначение дают очень хороший шанс на перезагрузку ситуации в Севастополе в положительном смысле.

Отставка Овсянникова была ожидаема и о ней говорили с большой долей уверенности. А после того, как в публичное поле были выброшены замечания о его деятельности с стороны высших управленцев страны, то стало понятно что все это вопрос времени. Хотя никто не мог предугадать, когда точно.

Главная причина отставки - это управленческие провалы. И в Крыму, и в Севастополе наблюдается одна тенденция: при реализации федеральных проектов местные власти допускают постоянные запаздывания и откровенные провалы, хотя на уровне центральных органов субъектам «открыт» «зеленый коридор». А ведь, это ключевой критерий оценки деятельности любого высокопоставленного руководителя.

На все это еще наложился внутриполитический конфликт в Севастополе: Овсяников не смог наладить диалога с элитными группами, а все пытался решить в крайне неудачной форме. Особенно неприятен был момент, когда пошли слухи, что он активно учувствует в закулисных интригах против "Единой России". Понятное дело, что речь шла о группе Саблина и о застарелом конфликте с Чалым.

Новый врио имеет очень хорошие стартовые позиции. У него хорошая история управленца, добившегося за короткие сроки в Хакасии, заметных успехов. Поэтому элитные группы региона и общественность и высказали желание видеть его губернатором.

Теперь в Севастополе улучшаются перспективы на выборах для правящей силы. Есть шанс, что внутриэлитный конфликт, тоже весьма ослабнет. Наконец, Севастополь получит необходимую перезагрузку. Ведь все эти конфликты во власти вызывают у общественности апатию и раздражение.

Врио имеет отличные шансы стать губернатором, которые по закону пройдут после выборов в Заксобрание, и усилить свои позиции. Ему по силам придать динамику реализации федеральных программ, а это напоминаю, - ключевой фактор оценки работы управленца такого уровня.

"Через полгода, год нас ожидает новый старый конфликт в Севастополе"

Платон БЕСЕДИН, писатель, публицист:

- Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников ушел в отставку. Ничего удивительного тут нет. Каждый третий таксист в городе-герое знал, что так будет. Я, правда, ставил на то, что Овсянникова уйдут в августе. Удивительно другое - реакция на данное событие севастопольского «политического бомонда». Нет, сначала я думал, что чаловские просто отрабатывают номер: мол, мы молодцы, мы же инициировали отставку, это наша победа. Но потом я понял, что это они всерьез. М-да.

На самом деле все просто. Год 2016, Севастополь. Губернатор - Сергей Меняйло. Бородатый соратник Чалого баллотируется в Госдуму. Вся его кампания построена на одной простой вещи: «Губернатора - в отставку!». В результате Меняйло уходит (тоже в июле, кстати), а бородатый соратник теряет всякие шансы - ведь ему нечего больше предложить. Итог? Сергей Меняйло отлично чувствует себя полпредом в Сибири, соратник - вне политики, команда Чалого продолжает бесконечную борьбу…

Узнаете схему? Да-да, та же самая, что и сейчас. Правда, на этот раз бородатый «соратник» - он же блогер - командирован из Москвы. С командой Чалого они собирают подписи за отставку губернатора. И тот уходит, чуть раньше назначенного часа. А «команда» бегает с криками «победа, победа», «Кремль внял Чалому»…

Ребята, это вы всерьез? Как дети малые. Вас почти слили. Причем, слили по старой схеме. Критиковать и вопить «в отставку» - этого мало; надо предлагать.

Теперь, собственно, все дороги для «Единой России» на ближайших выборах открыты. А через полгода, год нас ожидает новый старый конфликт в Севастополе. Попомните мои слова. И готовьте напалм и попкорн.

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