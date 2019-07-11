2019-07-11T20:30:35+03:00
Общество

Главу МВД Крыма Олега Торубарова отправили в отставку

Он занимал эту должность с августа 2018 года
Александра КОРШУНОВА
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Сейчас он находится в Крыму. Фото: пресс-служба МВД по РКСейчас он находится в Крыму. Фото: пресс-служба МВД по РК
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В Крыму освободили от должности министра внутренних дел Олега Торубарова. Об этом сообщила начальник пресс-службы МВД по РК Ольга Кондрашова.

- Генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности министра внутренних дел по Республике Крым, - заявила начальник пресс-службы "Комсомольской правде-Крым".

Она дополнила, что временно исполняет обязанности министра Павел Каранда, генерал-майор полиции, уроженец Омска. Указом Президента РФ Владимира Путина от 31 октября 2016 года назначен замминистра внутренних дел по Республике Крым - начальником полиции.

Олег Торубаров, как и прежде живет на Крымском полуострове. Он пенсионер органов внутренних дел Российской Федерации и может позволить себе заслуженный отдых. А его жена Ольга работает в правительстве региона - в марте 2019 года она стала министром спорта РК. Такое назначение подписал подписал Глава Крыма Сергей Аксенов.

СПРАВКА "КП"

Экс-министр МВД по Республике Крым Олег Торубаров родился в городе Котовске Одесской области в семье военнослужащего. После, в 1976 году, он поступил в Омскую высшую школу МВД СССР. С 1 августа 2013 года руководил Главным управлением МВД России по Алтайскому краю.

А в феврале 2015 года ему присвоили звание генерал-лейтенант полиции.

В 2018 году президент России назначил Олега Торубарова министров внутренних дел по Республике Крым. Он сменил на посту Сергея Абисова, возглавлявшего республиканское МВД еще с 2014 года. Его президент России освободил от должности 4 июня 2018 года. Нужно отметить, что Олег Торубаров, как и Сергей Абисов, мало общался журналистам и не охотно давал интервью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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