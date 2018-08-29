Открытый борец с преступностью: Каким прослыл в органах новый глава МВД Крыма

СЕГОДНЯ 17:43 2018-08-29T18:05:07+03:00

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Президент РФ Владимир Путин 29 августа своим указом назначил нового министра внутренних дел по Республике Крым - им стал генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров, который раньше был начальником ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сменил Торубаров на посту крымского министра Сергей Абисова, который возглавлял республиканское МВД еще с 2014 года и был освобожден от своей должности 4 июня - опять-таки указом президента России.

Слухи об этих кадровых перестановках появились еще в мае этого года, однако почти все лето до указа Путина крымским МВД временно руководил заместитель Абисова Павел Каранда.

Новый министр МВД Крыма Олег Торубаров родился на Украине, в органах внутренних дел с 1976 года. Одиннадцать лет своей карьеры боролся с организованной преступностью. В июне 2007 года был назначен начальником УВД по Калужской области, а в августе 2013-го стал начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Олег Торубаров по своей манере работы с общественностью сильно отличается от своего предшественника. Если Сергей Абисов был весьма закрытым от прессы и общественности министром, который лишь изредка появлялся на телеэкранах и давал интервью, то Олег Торубаров наоборот – очень часто общается с прессой и «идет в народ». Торубаров часто лично принимает граждан, устраивает пресс-конференции, на которых отвечает на самые неудобные вопросы, ведет себя максимально открыто и прозрачно.

В мае этого года Олег Торубаров стал самым медийным среди руководителей федеральных ведомств в Алтайском крае. Такая публичность нового главы МВД для крымчан в диковинку – Сергей Абисов приучил и журналистов, и жителей республики к аскетизму в общении и закрытости.

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ДЕНЕЖКИ

Семья Олега Торубарова зажиточнее своего предшественника – во всяком случае, если верить декларации о доходов. Так, за 2017 год заработал 9,96 млн рублей, а его супруга - 1,56 млн рублей. В собственности у нового министра в прошлом году была квартира на 72,8 кв. м и еще одна в пользовании - площадью уже в 117,3 кв. м. Его жена также владеет двумя квартирами в 78,3 и 73,9 кв. м.

Достаток Абисова в прошлом году был куда скромнее: экс-министр и его супруга владели по половине квартиры в 63 кв. м, а сам Абисов пользовался жилым домом в 92,4 квадратов. За прошлый год бывший глава МВД Крыма заработал лишь 1,4 млн рублей, у жены дохода не было совсем, зато за ней числилась «Шкода фабиа» 2010 года выпуска.

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