«Плакали, когда читали»: В Крыму нашли загадочное письмо, пролежавшее в дупле дерева 35 лет

Между Судаком и Омском почти 4 000 километров, но эти города соединило романтическое послание, которое ждало своего часа три десятка лет.

Искали несколько месяцев

- Раз письмо на месте, значит парнишки нет в живых. Ведь он обещал вернуться. Мы переживали всей семьей, что поиски принесут такой итог, - рассказывает «Комсомольской правде - Крым» Александр Руденко, житель Судака.

Отправившись на прогулку в горы, он нашел письмо, написанное 35 лет тому назад.

- Заметил, что в дупле дерева камень лежит как-то не так, сдвинул в сторону, а там капсула от фотопленки с запиской! - удивился находке Александр.

А когда прочитал ее содержание, решил найти автора.

На листке бумаги, который отлично сохранился, 23-летний омич написал:

«12 июня 1984 года на эту вершину впервые поднялся Демин Сергей Владимирович, родившийся 16 апреля 1961 года, проживающий в городе Омске (ул. <…>, номер дома <…>) и окончивший в 1984 году с отличием физический факультет Омского государственного университета. Возможно, это моя первая и последняя поездка в Крым. Этой зимой мне предстоит сложная операция на сердце. Если останусь жив, обязательно вернусь сюда и сделаю соответствующую запись. В капсулу вложена фотография Наташи <…>, студентки Омского педагогического института, которую я очень люблю (и которая, увы, еще не знает об этом). Подпись.»

- Перечитывали всей семьей. «Папа, давай найдем дядю!» - расплакалась моя пятилетняя дочь. Жена ее поддержала, - говорит Александр.

На поиски ушло несколько месяцев: обращался Александр в «Жди меня» и адресное бюро. Без толку.

Но стоило кинуть клич «Друзья, найдем человека!» в соцсетях, как тут же получили результат. Тем более, что и адрес, как оказалось, остался прежний.

Почтовым ящиком стало дерево

Сергею было всего 23 года, когда он отдыхал в Крыму. Фото: с сайта naodnom.ru

- Я отдыхал в Крыму после окончания универа, - рассказал «КП» Сергей Демин. - Набирался сил. У меня врожденное заболевание сердца и врачи настаивали на операции. Гулял по окрестностям Судака, фотографировал местные красоты на свой старенький «Зенит».

Тогда-то он и заприметил необычное дуплистое дерево, которое и стало «почтовым» ящиком.

- Сам уже точно не помню, зачем я писал это письмо. Для меня это было просто как монетку кинуть в море, чтобы вернуться! Когда же письмо нашлось, воспринял это как добрый знак. Я как раз готовился защищать свой научный проект. И подумал: все у меня получится!

У научного труда сложное название, все-таки Сергей Демин занимается квантовой физикой, но если совсем уж упростить, то в нем идет как раз речь о том, что случайности не так уж и случайны.

Вернулся из Крыма и женился

Как же сложилась судьба автора письма и его любимой?

Молодой физик не стал ложиться под нож хирурга, а просто подобрал систему оздоровления, которая и позволила избежать операции.

А вот будущая учительница, о которой шла речь в письме, не пришла на свидание и осталась в неведении о чувствах молодого человека.

- Теперь я понимаю, что это мимолетное увлечение, которое стало прелюдией к встрече с моей женой, - считает сибиряк.

Молодой ученый, вернулся с отдыха и устроился на работу в своем родном Омске.

Сергей Демин познакомился со своей женой Ларисой в поезде. Фото: с сайта naodnom.ru

Возвращаясь как-то из служебной командировки, он познакомился в поезде с прехорошенькой девушкой. Завязалась беседа. Но когда расстались, Сергей понял, что влюбился по самые уши. Он решил: во что бы то ни стало найти свою очаровательную попутчицу. Хотя знал только, что незнакомку зовут Лариса, и она работает медсестрой в травматологии для детей в Тюмени.

Между Омском и Тюменью больше полутысячи километров, но расстояния, как известно, не преграда для влюбленного сердца.

Сергей и Лариса Демины. Фото: с сайта naodnom.ru

- Взял билет на поезд и поехал. В Тюмени открыл двери первой попавшейся на моем пути больницы, и мы встретились! - рассказал мужчина. - Случайности не так и случайны.

Сергей хочет приехать в Крым - забрать письмо.

Мне его могут, конечно, выслать по почте, но тогда не будет повода приехать в Крым - встретиться со своей юностью, - улыбается собеседник. - Я не фаталист, но, как физик, я знаю, что по законам квантовой механики все в мире взаимосвязано и эта связь способна объединить будущее и прошлое порой самым мистическим образом.