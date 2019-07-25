Девять минут на захват аэродрома: Как в Крыму бойцы ВДВ поставили рекорд скорости

ОПАСНЫЕ «ОДУВАНЧИКИ»

Десятки раскрытых парашютных куполов в небе похожи на одуванчики. Удивительно красивое зрелище! Не для противника, конечно, ведь каждый такой «цветочек» - это хорошо экипированный и подготовленный российский десантник.

Каждый такой «цветочек» - это хорошо подготовленный российский десантникФото: Михаил ПАТЛИС

Чтобы высадить порядка 2500 человек на вражеский аэродром, российским военнослужащим теперь нужно всего лишь 9 (!) минут. Такое стремительное десантирование впервые в истории ВДВ и ВТА отработали на востоке Крыма.

Площадки выбрали очень сложные – всего в километре от моря в районе мыса Опук. Сильный ветер, небо затянуто тучами. Помешает ли это нашим военным? Ничуть.

МИНИМАЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ

Сначала на условный аэродром с высаживается небольшая группа спецназовцев-разведчиков. Они используют управляемые парашютные системы «Арбалет-2» типа «крыло». С их помощью можно привести купол в заданную ограниченную площадку приземления, а потом быстро и безопасно сесть.

- Задача – дополнительная разведка сил противника, корректировка ударов высокоточного оружия авиации и определение параметров возможностей площадок для десантирования главных сил, - рассказывают командиры.

Спецназ действует быстро и уверенно. Раздаются взрывы – авиация в деле.

Вражеские объекты уничтоженыФото: Михаил ПАТЛИС

И вот на «сцену» выходят колонны ВТА. Транспортники Ил-76 идут двумя колоннами с интервалом в 25-30 секунд. Боковой интервал у самолетов минимальный - всего 3 километра. Самое главное при таком боевом порядке – держать строй.

Воздушную обстановку контролируют особый «летающий радар» - самолет А-50У, а также воздушный командный пункт Ил-22-СУРТ. Колонны прикрывают истребители.

Высадку прикрывают истребителиФото: Михаил ПАТЛИС

В каждой колонне есть ведущий, ведомые ориентируются на него. Именно его задача – выдерживать все параметры полета: высоту, скорость, направление. Ускорился ведущий – все остальные «прибавляют газу», замедлился – снижают скорость. Тут нужно быть максимально точным: чуть влево или вправо – и у десантников будут проблемы. При этом для высадки десанта ведомые слегка отклоняются от основной оси.

- Получается такая «лесенка», 200 метров вправо от оси, 200 метров влево. Это нужно для безопасности, чтобы ребята друг другу на головы не прыгали, - объясняют военные.

- Конечно, чувствую большую ответственность за людей в самолете, - говорит командир одного из Ил-76 Артем Осадчий. – При десантировании безопасность превыше всего.

Ил-76 шли двумя колоннами с минимальным боковым интерваломФото: Михаил ПАТЛИС

БЫСТРО И ТОЧНО

- Я бы это сложностью не назвал, - спокойно, с улыбкой говорит командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. – Это, так скажем, особенность, весь личный состав способен выполнять такие работы. Да, впервые в истории мы применяем тактический прием - десантирование на минимальном боковом параметре. Так мы сокращаем время пребывания в зоне поражения противника и время на парашютное десантирование.

Тренирован, экипирован, готов к обороне!Фото: Михаил ПАТЛИС

Действительно, 9 минут на высадку десанта – это потрясающе быстро. С одной стороны десантники прыгали с высоты 900 метров, с другой – 600. Одновременно в воздухе находились 350 и 450 раскрытых куполов соответственно!

- Представьте, как в такой плотности должен быть подготовлен военнослужащий, чтобы не допустить происшествий! – гордо комментирует действия своих подчиненных заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майора Алексей Наумец. - Все уверенно действуют в воздухе. Причем ни командиры, ни личный состав здесь, на этой площадке не были ни разу!

Несколько мгновений десантники проводят практически в свободном полете. За спиной – лишь маленький стабилизирующий парашют. Через три секунды парни дергают за кольца – и раскрывается купол парашютной системы Д-10. К слову, в конструкции предусмотрен страхующий прибор, который раскроет купол автоматически, если вдруг десантник не сделает этого самостоятельно.

Одновременно в небе было 350 и 450 раскрытых куполовФото: Михаил ПАТЛИС

Д-10 – основной парашют в ВДВ, его можно использовать как для тренировочных, так и для боевых прыжков. С ним можно совершать прыжки из всех типов военно-транспортных самолетов (Ил-76, Ан-26 и другие) и вертолетов (Ми-8 и Ми-26) с полным комплектом вооружения и снаряжения. Максимальная высота прыжка – 4000 метров, минимальная – 200 метров.

- Выход контролирует выпускающий, - рассказывает военнослужащий по контракту Вячеслав Ильичев. – По его сигналу выходим, отрываемся от оси самолета – на это у нас есть три секунды. Раскрываем купол и поворачиваемся по ветру. Причем на каждой высоте свой порыв ветра, это постоянно надо контролировать. Если все делать правильно – ничего страшного нет, нас для этого и готовят.

Учения контролируют с землиФото: Михаил ПАТЛИС

«АФГАНСКИЙ ЗАХОД» НА ДЕСЕРТ

Помимо стремительной высадки ВДВ, российские военные подготовили для «неприятеля» еще один сюрприз – впечатляющий «афганский заход» транспортников Ил-76, чтобы десантировать основные силы, что называется, посадочным способом.

Во время такого захода Ил-76 практически пикирует вниз. Гигантская 200-тонная машина идет к земле быстро и по спирали – на пределе своих возможностей.

- В случае вывода из строя искусственной полосы мы можем садиться с максимальным градиентом снижения на грунтовые полосы. Вполне штатная ситуация, - спокойно комментирует командующий ВТА.

Во время "афганского захода" самолет снижается на пределе своих возможностейФото: Михаил ПАТЛИС

НЕЧТО БОЛЬШЕЕ

Командир 7-й десантно-штурмовой дивизии (горной) гвардии полковник Андрей Суховецкий тоже десантировался вместе со своим личным составом. На вопрос, каково это – быть причастным к первой в истории стремительной высадке, только скромно улыбается и пожимает плечами.

- Задача очень простая: захватили аэродром, обеспечили высадку главных сил дивизии посадочным способом, - он рассказывает об этом совершенно буднично.

В его взгляде читается: «Ну что вы, девушка, право слово, не смотрите так! Захват аэродрома – это ж элементарно!». Пожалуй, для полковника ВДВ десантироваться на незнакомую площадку в тыл к противнику действительно просто.

Полковник Суховецкий рассказывает о рекорде совершенно будничноФото: Михаил ПАТЛИС

- Площадка буквально в километре от уреза воды. Стоишь в самолете, открывается дверь, видишь море, и, конечно, адреналин накрывает. Неужто в воду?! Словами ощущения не передать. К тому же, сложно десантироваться в таком плотном потоке, чтобы не сойтись. Перед тем, как совершить прыжок, ты должен отделиться, отсчитать время, выдернуть кольцо, осмотреться… Но все отработали штатно, наш личный состав хорошо подготовлен, - отмечает командир.

- А сколько уже у вас было прыжков с парашютом? – интересуюсь.

Андрей Суховецкий призадумался.

- Даже не знаю. Я очень люблю прыжки. Парашют – это не просто средство доставки в тыл противника, это что-то большее. Словами не передается, это любовь.

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