Очевидцы: В Крыму фотоживодеры избили туристов и вымогали у них деньги

У стен Судакской крепости, которая является одним из самых популярных культурных объектов в Крыму, разразилась настоящая бойня.

- Фотоживодеры накинулись на туристов и начали их бить! - рассказывают очевидцы.

Судя по их сообщениям, фотографы "развели" парней на съемки с орлами. А уже после начали вымогать деньги.

А за отказ платить накинулись на двоих ребят толпой и начали избивать.

Фотоживодеры бьют туристов! Город Судак. Лето 2019.Конфликт произошел у стен Судакской крепости. Фото: предоставлено Александром Кирьяковым

- Сколько раз уже сказано: это не просто фотографы с животными - это реальные вымогатели денег. Это грабеж и разбой, сами посмотрите. Однозначно и другое - неспособность решить этот вопрос не только позорит курортное крымское побережье, а еще и подтверждает бессилие "специально обученных людей на зарплате у государства". Они обязаны обеспечивать спокойствие и порядок туристов и местных жителей, - поделился своим мнением в соцсетях известный фотограф и блогер Александр Кирьяков.

Он рассказал, что год назад, 27 июля, в Судаке, по дороге в крепость, попал в точно такую же ситуацию.

Но тогда рядом была компания друзей из Донбасса и ребята смогли за себя постоять.

Но этим туристам не так повезло.

- Хотите себе таких приключений в Крыму этим летом - фотографируйтесь с животными и никто за вас не вступится, - резюмировал он.

Кто кого избил - сейчас разбирается полиция.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили корреспонденту «КП-Крым» в пресс-службе МВД по РК, информацию о происшествии зарегистрировали. Проверку по данному факту проводят сотрудники уголовного розыска.

- Заявлений в полицию по данному факту не поступало. По предварительной информации, за медицинской помощью с телесными повреждениями, полученными в ходе указанного конфликта, в медучреждения города граждане также не обращались, - добавили в МВД,

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Иван:

- Все эти орлы-собаки - незаконная предпринимательская деятельность, где налоговая инспекция, где ОБЭП Судакского РОВД?

Борис:

- Противно. Осталось повесить табличку: "Полиция предупреждает вас о встрече с вымогателями". Предупрежден - значит вооружен! А мы тут не при чем!

Екатерина:

- Какой ужас! И какое гостеприимство (конечно, в кавычках) мы показываем нашим будущим туристам. Это очень грустно.

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