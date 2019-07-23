Эксперт: После Крымской весны МВД и ФСБ больше внимания уделяют поврежденным памятникам истории

После Крымской весны правоохранители стали внимательнее следить за состоянием объектов культурного наследия и чаще выявлять вандалов и «черных копателей», повреждающих курганы и прочие памятники истории.

- К счастью, теперь МВД и ФСБ активнее задерживают «черных копателей» и вандалов. Мы гораздо чаще стали получать запросы по поводу расчета нанесенного ущерба. Если до 2014 года были единицы подобных писем, то сейчас намного больше – 1-2 обращения в месяц стабильно, а в последние два месяца – даже 1-2 письма в неделю, - рассказал КП-Крым директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Он подчеркнул, что нельзя судить по количеству обращений о реальной ситуации с разграблением и порчей объектов культурного наследия, в частности – древних курганов.

- Эти цифры – только то, что удается зафиксировать правоохранительным органам. В Крыму тысячи курганов, и у Госкомитета по охране культурного наследия не хватает людей, чтобы их все объезжать. Хорошая ситуация с мониторингом по Бахчисарайскому району, но в целом – данных нет, - сказал эксперт.

СЧИТАЮТ МЕТРЫ, А НЕ ЦЕННОСТЬ

Вадим Майко также посетовал, что методика подсчета ущерба от действий «черных копателей» и вандалов пока оставляет желать лучшего.

- Просчитывается по простой методике: сколько стоит выкопать яму. Цифры там получаются небольшие – десятки, не сотни тысяч. Все зависит исключительно от площади ямы, а не от ценности объекта. Какой бы ни был значимости памятник - или курган не известный, или знаменитое городище - сумма ущерба считается только так. Уже давно говорят, что нужно применять какую-то особую методику для памятников, чтобы суммы получались значительные, но не придумали пока.

Напомним, в прошлом году неизвестные прорыли 4 траншеи на территории объекта культурного наследия «Группа из 2-х курганов» в селе Отрадное Бахчисарайского района. Повреждения обнаружили сотрудники Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника и представитель ФСБ во время внепланового осмотра.

Специалисты музея сразу отправили заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело, однако МВД трижды выносило постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Музей обжаловал это решение, в итоге год спустя, 11 июня 2019 года, уголовное дело все же открыли. Теперь полиция займется поиском виновных.

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