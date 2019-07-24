Машины ездят по человеческим черепам, а всем пофигу! В Феодосии нашли массовое захоронение

Из земляной осыпи торчат ребра, виднеется раздавленный человеческий череп, позвонки. Напоминает завязку фильма ужасов, но увы - это реальная ситуация в Крыму. Почти два месяца назад, в начале июня, практически в центре Феодосии, было обнаружено ранее неизвестное массовое захоронение, до которого и поныне никому нет дела. Останки обнаружил местный житель и историк-любитель Вячеслав Марков.

Человеческие останки торчат прямо из обвала.Фото: Вячеслав Марков

Он сразу же обратился в администрацию Феодосии и Госкомитет по охране культурного наследия Республики Крым, однако активисту до сих пор приходят лишь отписки, а тем временем по человеческим останкам ездят автомобили гостей и жителей Крыма.

Некоторые кости вымыло на дорогу, и теперь их разбивают колесами проезжающие автомобили.Фото: Вячеслав Марков

- В общем, письменных ответов надавали много, толку практического, - никакого. Вчера был на захоронении. Все по-прежнему, без изменений. Хотя нет, маленькие изменения есть. Кости, которые выпали на дорогу, подавили машины и растянули их вниз. Не так давно созванивался с археологами, которые приезжали 2 июля. Мне сказали, что все данные они передали в комитет по охране культурного наследия, дальше решение за ними. Вот теперь думаю, а, когда это решение созреет? Через сколько месяцев, а может, лет? Или будут ждать, пока эти кости полностью не растащат и не раздавят колесами? – пожаловался корреспонденту «КП-Крым» Вячеслав Марков.

Действительно, на фотографиях видно, что останки лежат буквально в упор к жилым постройкам, а часть из них дождями вымыло на дорогу. Кроме того, практически на самом захоронении видно следы от припаркованного автомобиля – и судя по укатанной площадке, машины ставят тут уже давно.

Самодельная табличка - плохая защита могилы от уничтожения.Фото: Вячеслав Марков

В администрации Феодосии на запрос Маркова ответили, что данная территория относится к охранной зоне археологического культурного слоя средневековой Кафы, и указывают, что на старых картах в этом районе отмечено «иноверческое кладбище», а также - что неподалеку от этого места находится захоронение воинов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной.

Однако, найденные останки лежат в земле достаточно хаотично, что совершенно не свойственно для кладбища или организованных воинских захоронений.

По всей видимости, жителей близлежащих домов подобное "соседство" не смущает. Фото: Вячеслав Марков

- Вопрос об обнаружении этого захоронения уже обсуждался, я могу с уверенностью сказать, что специалисты выезжали на его осмотр. По предварительной информации, это захоронение относится к периоду Гражданской войны в России, а это уже вне компетенции Института археологии. Конечно же, там будут дополнительные исследования, но заниматься этим будет уже Госкомитет по охране культурного наследия, - рассказал Комсомольской правде-Крым Вадим Майко, директор института археологии РАН в Крыму.

Захоронения периода Гражданской войны до сих пор являются довольно болезненной темой. После исхода Врангеля из Крыма на полуострове прошел так называемый красный террор, точное количество жертв которого неизвестно до сих пор, а места многих захоронений жертв террора до сих пор не установлены.

- Такими делами должен заниматься именно комитет по охране культурного наследия, это их обязанность. Действительно, захоронения периода гражданской войны у нас долгое время по понятным причинам не обследовались – считалось, чего их исследовать, это же белогвардейцы там. Поэтому все известные места таких захоронений на полуострове были обнаружены случайно. Правда, пока не будет полноценного исследования говорить о чем-то конкретном тяжело, ведь как я понимаю, это предварительные результаты, а при более тщательном анализе могут всплыть новые подробности, - прокомментировал ситуацию КП-Крым крымский историк Сергей Ченнык.

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