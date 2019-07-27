Ребенка начало уносить в открытое море: В Крыму росгвардейцы спасли 12-летнюю девочку

- Я выражаю огромную благодарность спасателям, которые вытащили меня из бушующего моря, - дрожащим голосом произнесла девочка.

Ее буквально несколько часов назад вытащили из воды сотрудники «Росгвардии». Ребенок вышел в Черное море, в районе детского лагеря «Артек», на каяке. Тут поднялся сильный ветер и ее начал относить к скалам в районе острова Адаларов. Из-за этого ребенок потерял одно из весел.

Девочку охватила паника.

К счастью, на помощь ребенку вовремя пришли спасатели. На катере два мичмана Иван Быков и Андрей Липай получили сообщение о произошедшем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/722598" frameborder="0"></iframe> Спасение 12-летней девочки в Черном море.В Черном море крымские росгвардейцы спасли несовершеннолетнюю девочку. Фото: пресс-служба Росгвардии по РК и Севастополю! другой источник

- Из-за резкого усиления ветра возникла угроза сноса в открытое море или выброса на скалы каяка с 12-летней девочкой. Ситуация осложнялась наступлением темного времени суток и ребенка не было видно с берега, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Экипаж спасателей экстренно выехал на место и поднял испуганного ребенка на борт. А на причале ее передали папе, который поблагодарил сотрудников за спасение дочери.

- Наши военнослужащие в очередной раз показали отличные результаты работы и оперативность. Несмотря на темное время суток, они сумели в кратчайшие сроки спасти человеческую жизнь и снова доказали свой профессионализм, - подчеркнул начальник Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю генерал-лейтенант Степан Гайдаржийский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спасти ребенка - это на уровне инстинкта»: В Севастополе водитель троллейбуса и сотрудница аптеки вытащили мальчика из потока воды

«Комсомолка» нашла героев, которые уберегли школьника от колес авто, под которые его снесло сильным ливнем [видео] (подробнее).