2019-07-27T11:39:22+03:00
Общество

Ребенка начало уносить в открытое море: В Крыму росгвардейцы спасли 12-летнюю девочку

Ей угрожала реальная опасность [видео]
Александра КОРШУНОВА
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Два мичмана экстренно получили информацию о произошедшем. Фото: скрин из видеоДва мичмана экстренно получили информацию о произошедшем. Фото: скрин из видео
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- Я выражаю огромную благодарность спасателям, которые вытащили меня из бушующего моря, - дрожащим голосом произнесла девочка.

Ее буквально несколько часов назад вытащили из воды сотрудники «Росгвардии». Ребенок вышел в Черное море, в районе детского лагеря «Артек», на каяке. Тут поднялся сильный ветер и ее начал относить к скалам в районе острова Адаларов. Из-за этого ребенок потерял одно из весел.

Девочку охватила паника.

К счастью, на помощь ребенку вовремя пришли спасатели. На катере два мичмана Иван Быков и Андрей Липай получили сообщение о произошедшем.

Спасение 12-летней девочки в Черном море.В Черном море крымские росгвардейцы спасли несовершеннолетнюю девочку. Фото: пресс-служба Росгвардии по РК и Севастополю! другой источник

- Из-за резкого усиления ветра возникла угроза сноса в открытое море или выброса на скалы каяка с 12-летней девочкой. Ситуация осложнялась наступлением темного времени суток и ребенка не было видно с берега, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Экипаж спасателей экстренно выехал на место и поднял испуганного ребенка на борт. А на причале ее передали папе, который поблагодарил сотрудников за спасение дочери.

- Наши военнослужащие в очередной раз показали отличные результаты работы и оперативность. Несмотря на темное время суток, они сумели в кратчайшие сроки спасти человеческую жизнь и снова доказали свой профессионализм, - подчеркнул начальник Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю генерал-лейтенант Степан Гайдаржийский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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