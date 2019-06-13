«Спасти ребенка - это на уровне инстинкта»: В Севастополе водитель троллейбуса и сотрудница аптеки спасли мальчика из потока воды

До сих пор 7 июня севастопольцы вспоминают с ужасом. Город затопило, не ходил транспорт, отключилось электричество, приостановилась работа вокзала. Люди перемещались по улицам города по пояс в воде, машины сносило потоками воды, затопило все авто на штрафстоянке.

Жители не оставались равнодушными друг к другу - подавали руки.

По соцсетям разошлось видео, снятое "КП-Крым", как двое мужчин буквально вынесли на руках из затопленного участка пожилую женщину.

- Во дают мужики! Молодцы! Правильно их матери воспитали" - восхищались пользователи соцсетей.

А спустя неделю в соцсети появилось видео, как мужчина и девушка спасли ребенка лет 9-10, которого чуть не снесло потоком воды под колеса автомобиля.

За этот смелый поступок их наградят 14 июня, в День города.

Видеорегистратор троллейбуса снял чудесный момент спасения. Водитель Валерий Скоромохов сразу бросился к мальчику, которого, как выяснилось, зовут Рома. В эти же секунды из проезжающей маршрутки выбежала Зишан Эннанова. Как раз в этот момент девушка ехала на работу - в аптеку.

Спасение ребенка во время потопа в Севастополе 7.06.2019.Улица Кожанова, Севастополь. Видео: Andrey / YouTube

Помог и студенткам, и мальчику

В этот день водитель троллейбуса Валерий Скоромохов работал на маршруте №17. Начался очень сильный ливень. Он, по инструкции, остановил транспорт, обесточил и ждал, пока спадет поток воды.

- Мы остановились перед пешеходным переходом. Часть пассажиров вышла, но основная масса людей осталась - ливень был очень сильным. И тут вижу: на переходе двух девочек захлестнула вода и их «затянуло» под внедорожник. Я их оттуда достал. Потом подбежала, как мне потом рассказали, их преподавательница и забрала девчонок, - рассказывает Скоромохов.

Мальчишка оказался бойким и смелым. Фото: скриншот из видео YouTobe

ОТОГРЕЛИ И ОТВЕЗЛИ ДОМОЙ

После этого, минут через 20, спасать нужно было уже мальчишку. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу и не удержался на ногах - упал в воду. Валерий сразу бросился к нему на помощь и практически одновременно остановилась маршрутка - оттуда выскочила девушка. Она тоже начала помогать мальчику.

- Мы его подхватили, потому что ребенок не мог справиться с потоком. Я делал все на уровне инстинкта: надо ребенка спасти. Мы его затянули в салон троллейбуса. Кондуктор и пассажиры выжали ему вещи, нашли ребенку запасную маечку, одна девушка дала свою курточку. Немного на вентиляторе просушили мальчику вещи. Мы позвонили маме, предупредили, чтобы она не переживала. Мальчишка боевой и смелый. Немножко в шоковом состоянии он, конечно, был, - поделился спаситель.

Как только поток воды спал, мальчика довезли до остановки «Океан». Одна из пассажирок, девушка 20-ти лет, вызвалась проводить мальчика домой.

ИСПУГАЛАСЬ, ЧТО РЕБЕНКА УНЕСЕТ ТЕЧЕНИЕМ

- Из маршрутки увидела мальчика, который переходил дорогу, испугалась, что ребенка может унести течением, попросила водителя открыть дверь. И тут ребенок падает.. его понесло под автомобиль. Я выбежала из маршрутки, чтобы ему помочь. Спасибо водителю троллейбуса, он тоже молодец. Мальчика посадили в салон. Мы у него спросили: "Все хорошо?", а он ответил "да". Хороший мальчик, молодец, крепыш, - рассказала "КП-Крым" Зишан Эннанова, с которой нам помогли связаться коллеги, местные журналисты с "ИКС-ТВ".

После этого Зишан пошла к маршрутке, которая ее дождалась и поехала на работу.

Зишан работе в севастопольской аптеке фармацевтом. Фото: личный архив героя публикации

Девушка родом из Бахчисарайского района, а в Севастополь ездит работу - в одну из аптек города-героя, где трудится фармацевтом.

У Зишан растет трехлетний сын Эдем. Видео, который увидел малыш, вызвала у него очень яркие эмоции.

Зишан с сыном Эдемом. Фото: личный архив героя публикации

- "Мальчик!", "Ух ты", "Куда он?" - волновался он. Я стараюсь ему прививать хорошие качества, чтобы он был солидарен с другими людьми и помогал им, - сказала девушка "КП-Крым".

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