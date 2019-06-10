После дождичка: В Севастополе продолжают устранять последствия стихии
В Севастополе продолжают устранять последствия непогоды. Сильный ливень прошел в городе 7 июня, там за сутки выпало 33 миллиметров осадков.
Непогода обрушилась на Севастополь 7 июняФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
Ливневая канализация не выдержала и некоторые районы просто затопило. Была приостановлена работа автовокзала - территория оказалась полузатоплена, не было электричества, автобусы почти до обеда не курсировали. На соседней железнодорожной станции затопило подвалы.
Также из-за непогоды без света с 10 утра оставались 12, 3 тысячи человек. Свет отсутствовал на 24 социально-значимых объектах, подтопленными оказались 49 электрических подстанций.
Свет в дома севастопольцев вернулся только к вечеру, в 21.33.
Кропотливая работа спасателей и дорожных служб ведется до сей день. Восстанавливаются дороги, прочищается ливневая канализация, ремонтируются подъезды и кровля.
На некоторых участках произошло обрушение подпорной стены. Фото: пресс-служба правительства города.
Больше всего в городе пострадала улица Котовского. Ее буквально раскурочило - брусчатку разбросало по всей проезжей части. Пока там временно прекращено движение транспорта.
На участке уже начались ремонтные работы. Плитку снимут и положат асфальт.
Кроме того, в городе произошел обвал подпорной стены на улице Луначарского. Сейчас там тоже работают ремонтные бригады.
В сложной ситуации оказались жители домов на улице Портовой. На первых этажах квартиры оказались подтопленными. Принято решение там обустроить ливневые стоки, выровнять и заасфальтировать проезд и дворовую территорию, обеспечить откачку воды.
В некоторых квартирах отвалились штукатурка. Фото: пресс-служба правительства города
- Пострадавшим семьям выделят 300 тысяч рублей на ремонт квартир, - рассказали в правительстве Севастополя.
Также ливень затопил одну из школ - №39. Ущерб оценивается в 10 миллионов рублей. Все средства на ремонтные работы выделят.
Критической остается ситуация в гаражных кооперативах «Вымпел - 1» и «Вымпел - 2». Там из-за непогоды возникла угроза оползня. Стихия разрушила два гаража, а еще 40 находятся в аварийном состоянии.
Критически сложной остается ситуация в гаражных кооперативах. Фото: пресс-служба правительства города
Все выходные там работали сотрудники МЧС. Для восстановления кооператива выделят технику и специалистов.
На проблемных объектах продолжаются ремотные работыФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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ИСТОЧНИК KP.RU