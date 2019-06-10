После дождичка: В Севастополе продолжают устранять последствия стихии

В Севастополе продолжают устранять последствия непогоды. Сильный ливень прошел в городе 7 июня, там за сутки выпало 33 миллиметров осадков.

Непогода обрушилась на Севастополь 7 июняФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Ливневая канализация не выдержала и некоторые районы просто затопило. Была приостановлена работа автовокзала - территория оказалась полузатоплена, не было электричества, автобусы почти до обеда не курсировали. На соседней железнодорожной станции затопило подвалы.

Также из-за непогоды без света с 10 утра оставались 12, 3 тысячи человек. Свет отсутствовал на 24 социально-значимых объектах, подтопленными оказались 49 электрических подстанций.

Свет в дома севастопольцев вернулся только к вечеру, в 21.33.

Кропотливая работа спасателей и дорожных служб ведется до сей день. Восстанавливаются дороги, прочищается ливневая канализация, ремонтируются подъезды и кровля.

На некоторых участках произошло обрушение подпорной стены. Фото: пресс-служба правительства города.

Больше всего в городе пострадала улица Котовского. Ее буквально раскурочило - брусчатку разбросало по всей проезжей части. Пока там временно прекращено движение транспорта.

На участке уже начались ремонтные работы. Плитку снимут и положат асфальт.

Кроме того, в городе произошел обвал подпорной стены на улице Луначарского. Сейчас там тоже работают ремонтные бригады.

В сложной ситуации оказались жители домов на улице Портовой. На первых этажах квартиры оказались подтопленными. Принято решение там обустроить ливневые стоки, выровнять и заасфальтировать проезд и дворовую территорию, обеспечить откачку воды.

В некоторых квартирах отвалились штукатурка. Фото: пресс-служба правительства города

- Пострадавшим семьям выделят 300 тысяч рублей на ремонт квартир, - рассказали в правительстве Севастополя.

Также ливень затопил одну из школ - №39. Ущерб оценивается в 10 миллионов рублей. Все средства на ремонтные работы выделят.

Критической остается ситуация в гаражных кооперативах «Вымпел - 1» и «Вымпел - 2». Там из-за непогоды возникла угроза оползня. Стихия разрушила два гаража, а еще 40 находятся в аварийном состоянии.

Критически сложной остается ситуация в гаражных кооперативах. Фото: пресс-служба правительства города

Все выходные там работали сотрудники МЧС. Для восстановления кооператива выделят технику и специалистов.

На проблемных объектах продолжаются ремотные работыФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

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