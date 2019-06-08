Дороги очищены, городской транспорт работает в штатном режиме: В Севастополе устранили последствия непогоды

Практически все последствия непогоды, которая обрушилась на Севастополь 7 июня, удалось устранить. Городской транспорт работает в штатном режиме, а дороги свободны для движения автомобилей.

На данный момент закрыт для движения только спуск Котовского. На объекте потребуется дополнительный ремонт.

Больше всего в городе пострадал спуск Котовского. Фото: Артем Кентнер

Также опасными участками является ул. Луначарского, 28 и 16 и ул. Кочубея, 8. Там повреждены подпорные стены.

- Всего в городе было зафиксировано 24 отключения электроэнергии. По состоянию на 15.00 7 июня 2,200 тысячи человек остались без электроэнергии. В течении двух часов данные неполадки будут устранены, - сообщил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Автовокзал в Севастополе буквально "плавал" днем 7 июняФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Кроме того, поступило 44 обращения, касающиеся ливневой канализации. Уже отработано больше половины обращений.

Сейчас остались только сложные участки - подземные переходы. Работы на этом направлении продолжаются.

Для обращения жителей в оперативном порядке организовали прямые «горячие линии», кол-центры у всех ресурсоснабжающих организаций: «Севэнерго», «Водоканал», «Севэлектроавтотранс», «Севавтодор».

Туда поступило 330 обращений. В большинстве случаев они касались подтопления территории и кровли.

- Все подрядчики вышли на объекты и пытались минимизировать потери и остальные сложности для жителей во время дождя, - уточнил Базаров.

Он также отметил, что ремонт в квартирах подтопленных ввиду плановых работ по замене кровли будет произведен за счет подрядных организаций.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ливень затопил двор севастопольской школы № 39, на базе которой организован пункт сдачи ЕГЭ.

В Севастополе затопило двор школы №39. Фото: пресс-служба правительства города

Как рассказала руководитель ППЭ Юлия Салпук, вода не только залила школьный двор, но и проникла в вестибюль школы, ее уровень в помещении составил от 5 до 15 сантиметров.

К счастью, подручными средствами воду из вестибюля удалось убрать.

Вода проникла даже в помещение. Фото: пресс-служба правительства города

Но пункт признан непригодным для проведения экзамена.

- Дело в том, что в пострадавшем от воды вестибюле школы находится электрощитовая, там же проходят электрические кабели. Их состояния после «наводнения» мы не знаем – как и того, какая погода будет в Севастополе в ближайшее время. Между тем, очередной ЕГЭ у нас должен был пройти уже в понедельник, - отметила Салпук.

В итоге было принято решение перенести место сдачи экзамена по обществознанию у 11-классников в школу № 44.

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