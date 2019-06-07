На дороге Ялта-Гончарное произошел обвал горной породы

СЕГОДНЯ 17:49 2019-06-07T17:49:51+03:00

Стихия разгулялась на полуострове не на шутку

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В Крыму на автомобильной дороге Ялта-Гончарное произошел обвал горной породы. Это произошло 7 июня в час разгула стихии.

На проезжей части произошли подтопления селевыми потоками, а на некоторых участках грунт вынесло на проезжую часть.

Сотрудники предприятия «Крымавтодор» оперативно приступили к уборке дороги. Сейчас она свободна.

- Работы по устранению последствий стихии также проводятся на дорогах регионального и межмуниципального значения, - добавили в пресс-службе предприятия.

Водителей просят быть предельно внимательными на горных дорогах, заранее планировать маршрут учитывая погодные условия.

Напомним, непогода обрушилась на полуостров 7 июня. Город-герой Севастополь практически затопило полностью. Кое где даже выключилось электричество, троллейбусы и автобусы перестали ходить.

Также пострадали Ялта и Алупка.

ИСТОЧНИК KP.RU