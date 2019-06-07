2019-06-07T16:59:58+03:00
Происшествия

Центр Ялты затопило из-за сильного ливня

Машины буквально тонули в воде
Александра КОРШУНОВА
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Непогода обрушилась на Крым 7 июня. Фото: скрин из видео "Подслушано Ялта"Непогода обрушилась на Крым 7 июня. Фото: скрин из видео "Подслушано Ялта"
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Пятница выдалась не самым легким днем для крымчан. Непогода обрушилась на полуостров утром 7 июня.

Больше всего пострадал юго-запад полуострова. Город-герой Севастополь практически затопило полностью. Кое где даже выключилось электричество, троллейбусы и автобусы перестали ходить.

Местные власти уже начали устранять последствия непогоды.

Симферополь пострадал от ливня незначительно, водители, спасаясь от возможного града накрыли свои машины газетами, картонками и одеялами.

Не обошла стихия и улицу. Центральные улицы города затопило. Люди пытались передвигать на машине, а кое-кто, не смотря на поток воды, пытался дойти домой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Алупкинском дворце проводятся реставрационные работы. В результате ураганного ветра часть технологической кровли сместилась и из-за этого намокли стены первого и второго этажа главного корпуса.

на объекте проводятся реставрационные работы. Фото: пресс-служба музея-заповедника

на объекте проводятся реставрационные работы. Фото: пресс-служба музея-заповедника

- В связи с данной ситуацией музеем-заповедником были приняты меры по отключению электроснабжения главного корпуса и переносу части музейных фондов и экспонатов в другие помещения, - добавили в пресс-службе музея.

Для того, чтобы проветрить и просушить помещения, экспозиция Парадных залов будет закрыта до понедельника, 10 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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