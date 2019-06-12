Снесло водой под колеса авто: В интернете появилось видео спасения ребенка во время потопа в Севастополе

12 Июнь 21:00 2019-06-12T21:00:02+03:00

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В прошлую пятницу, 7 июня, Севастополь пережил жуткий ливень, из-за которого весь город просто затопило. Люди переходили улицы по колено, а то и по пояс в воде, а многие припаркованные автомобили оказались под водой.

Некоторые машины сносило течением, что уж говорить о людях. В среду, 12 июня, в интернете появился видеоролик, где запечатлено спасение маленького мальчика во время потопа.

Спасение ребенка во время потопа в Севастополе 7.06.2019.Улица Кожанова, Севастополь. Видео: Andrey / YouTube

Мальчишка пытался перейти через улицу Кожанова, однако его сбило с ног потоком воды и снесло прямо под колеса легковушки, которая тоже едва выстояла перед стихией.

Водитель машины начал сдавать назад, на помощь ребенку поспешили водитель троллейбуса и женщина, ехавшая в маршрутке. Они вдвоем подхватили мальчика и отнесли его на тротуар, где нет воды. Водитель троллейбуса вернулся на свое рабочее место, а пассажирка маршрутки снова перешла через бурную реку, в которую превратилась улица, и запрыгнула в микроавтобус, который ожидал ее все это время.

ИСТОЧНИК KP.RU