2019-07-27T17:32:36+03:00
Досуг

ZBFest-2019: Как добраться, где оставить машину, как будут ходить автобусы

Музыкальный фестиваль пройдет на виноградниках «Золотой Балки» в четвертый раз
Александра КОРШУНОВА
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На сцену выйдет любимая группа "Ленинград"На сцену выйдет любимая группа "Ленинград"
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В Крыму идет активная подготовка к проведению четвертого музыкального фестиваля ZBFest. Он обещает гостям яркий калейдоскоп впечатлений, полный отрыв, раскрепощение и наслаждение классными треками.

Впервые в этом году строится просторная сцена – 50 метров. Помимо 8 экранов на сцене, дополнительно планируется разместить в общей зоне 2 больших монитора для того, чтобы увеличить диапазон обзора.

Кроме того, расширят и фуд-зону, откроются новые точки питания.

А для того, чтобы посетители не стояли в очереди при входе на фестивальное поле, организаторы разработали новую пропускную систему. Предусмотрены раздельные входы для VIP, фан и для общей зоны. На каждом входе построят удобный «ресепшен», где будет происходить обмен билетов на браслеты. Именно они являются пропуском на фестиваль.

ТРАНСПОРТ

Парковки

Увеличится количество машиномест на парковках для гостей фан-зоны и VIP-зоны. Для зрителей, которые приедут на личном транспорте, будут организованы 3 парковки:

- Паркинг у Ялтинской трассы поворот на Первомайское, заезд с трассы;

- Паркинг на улице Крестовского (виноградники) заезд со стороны улицы 40 лет Октября.

- Паркинг на улице Крестовского (орешник) со стороны АЗС ТЭС, заезд со стороны Балаклавы;

Общественный транспорт

Для удобства гостей, которые добираются на фестиваль общественным транспортом, продлят продлены схемы движения маршрутов № 8 «5-й км Балаклавского шоссе – Балаклава (через Сапунгорское кольцо)», № 9 «5-й км Балаклавского шоссе – пл.1 Мая – 2 е отделение Золотой балки», № 34 «Балаклава (2 е отделение) – аквапарк «Зурбаган», № 94 «Балаклава – центр города» по ул. Крестовского до ост. пункта «Винный завод «Золотая балка».

С 00:00 часов 4 августа будет организована бесплатная доставка гостей на 5-й километр Балаклавского шоссе двадцатью автобусами.

Кроме этого, продлят время работы троллейбусы № 2 «5-й км Балаклавского шоссе – бухта Стрелецкая», № 12 «5-ый км Балаклавского шоссе – центральное кольцо города», № 14 «5-ый км Балаклавского шоссе – бухта Камышовая», № 17 «ул. Горпищенко – 5-ый км Балаклавского шоссе» до 03:00 04.08.2019.

Где ограничат движение

Временное перекрытие дороги будет со стороны АЗС ТЭС на Ялтинском шоссе и временное перекрытие на ресторане «Шайба» со стороны Ялтинского шоссе.

Ограничение будет действовать с 3 августа с 11:00 до 4 августа 01:00.

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Также участников ждут необычные фотозоны, активные игры и показательные выступления (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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