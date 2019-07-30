«По плодам узнаете их»: Что сделали крымские депутаты за пять лет

Важные выборы для будущего крымчан

Уже осенью в Крыму состоятся выборы депутатов в Государственный Совет Республики Крым и во все муниципальные представительские органы власти - городские, районные и сельские советы. Многие крымчане скептически относятся к местным депутатским выборам. Зачем ходить на них? Что могут сделать депутаты?

Депутат регионального парламента или городского совета - это прямой представитель избирателей - нас, крымчан! Мы своим голосом уполномочили отстаивать наши интересы во власти, решать наши проблемы, всегда быть на связи с людьми, принимать нужные и справедливые законы - в конце концов именно депутаты формируют исполнительные органы власти в республике и утверждают главу региона. Именно поэтому выборы депутатов чрезвычайно важны для каждого из нас! Но все эти важнейшие функции исполняют лишь добросовестные, порядочные, инициативные депутаты.

Как же выбрать деятельных и честных слуг народа, какой партии довериться на предстоящих выборах, чтобы потом не было стыдно? Чтобы нас, крымчан, не представляли аморфные прохиндеи и популисты. Не нужно мудрствовать лукаво и изобретать велосипед - достаточно просто посмотреть, депутаты от какой политической силы сделали для Крыма и его жителей больше всего. Как говорится в Писании - по плодам узнаете их. Так давайте и узнаем.

Дела - лучшая благодарность за доверие

Ни для кого не секрет, что партия «Единая Россия» на предыдущих выборах в 2014 году получила абсолютное большинство голосов как в Госсовет Крыма, так и на муниципальных уровнях. Крымчане четко и однозначно сделали свой выбор в пользу этой политической силы, стоящей у истоков Крымской весны. Колоссальный кредит доверия жителей республики подразумевал и колоссальную ответственность перед своими избирателями. После разрухи украинского периода необходимо было сделать выдающийся экономический и инфраструктурный рывок, перейти на законодательные рельсы Российской Федерации да еще и отвечать на «козни» уже соседей страны. Задачи и ответственность - космические, а права на ошибку - нет.

И «Единая Россия» выполнила свой долг перед крымскими избирателями: Крым успешно интегрировался в российское правовое поле, были реализованы масштабные инфраструктурные проекты - открылся Крымский мост, заработали две новые электростанции, самолеты стал принимать сверхсовременный аэропорт, да и федеральная трасса «Таврида» на подходе. И это не говоря о повсеместном обновлении инфраструктуры и кратном увеличении социально-экономических показателей. Цифры говорят сами за себя: с 2014 года бюджет республики, который формируют депутаты из «Единой России», увеличился аж в 15 раз, инвестиции в экономику - в 10 раз, средняя заработная плата - в 2,5 раза, расходы на социальную сферу - более чем в 2,5 раза, образование - в 3 раза. Продолжать можно долго.

Помимо республиканских проектов «единороссы» проделали громадную, а главное - предметную работу в регионах. За пять лет были отремонтированы сотни километров дорог - некоторые из них впервые за много лет, и теперь по ним курсирует комфортный общественный транспорт с кондиционерами. Кроме того, построены десятки детских садов, открылись новые школы и фельдшерско-акушерские пункты, а больницы и поликлиники наконец получили новое современное оборудование. Это лишь малая толика того, как изменилась инфраструктура в городах и поселках республики.

- Все, что сделано в Крыму, напрямую связано с «Единой Россией». Все крымчане прекрасно видят изменения, произошедшие за 5 лет. «Единая Россия» по-настоящему имеет право говорить о достижениях в Крыму - она отвечала за развитие экономики, за стабильность, несмотря на все попытки расшатать ситуацию блокадами со стороны Украины. В целом единороссы выполнили свои предвыборные обещания, им есть что сказать своим избирателям, - считает политолог, кандидат исторических наук, доцент кафедры политических наук и международных отношений философского факультета Таврической академии КФУ им. Вернадского Андрей Никифоров.

И действительно, крымским депутатам от «Единой России» не стыдно перед своими избирателями. Они ответственно и честно отчитываются за проделанную работу на разных площадках. Все депутаты от «Единой России» информируют о достижениях на регулярных встречах с избирателями в своих социальных сетях, в местных СМИ - и так должно быть, это правильно, что депутаты держат ответ перед нами, крымчанами. Чтобы сделать работу партии еще прозрачнее,

Крымское региональное отделение «Единой России» создало интернет-ресурс «ДЕЛА ПАРТИИ» - delapartii.ru, который наглядно показывает, что было сделано с 2014 по 2019 год благодаря системному и настойчивому подходу политической силы. По словам руководителя фракции партии «Единая Россия» в Госсовете Республики Крым Владимира Бобкова, все реализованные в Крыму объекты представлены на сайте с привязкой к Яндекс-карте.

- Всего на нем размещено порядка 2900 объектов с фотографиями и описанием каждого объекта. Для удобства пользователей проекты разбиты на категории и рубрики. Рубрики распределены по сферам. Каждый желающий может прислать свое мнение о реализованном проекте или сделать заявку на благоустройство объекта в населенном пункте, - отметил парламентарий. Это и есть уважение к своим избирателям!

Крымские «депутаты-фантомы»…

А что же крымские депутаты от других политических сил? В крымском парламенте «заседали» 5 депутатов фракции ЛДПР. Кроме того, в местные советы прошло немало депутатов от ЛДПР, а также КПРФ. Возможно, многие крымчане сейчас впервые узнали об этом факте, ведь слуги народа от этих политсил, кажется, не особо отличились работой на благо крымчан. Считаете, это преувеличение?

Давайте обратимся к отчетности депутатов. Согласно открытой информации на сайте Госсовета РК (crimea.gov.ru), из пяти представителей ЛДПР двое не зарегистрировали ни одного законопроекта. Ни одного! Возникает вопрос: «Чем занимались депутаты?» Другие трое народных избранников Госсовета от ЛДПР за свою каденцию зарегистрировали 7 проектов законов, из которых законом стал только один. Весьма невысокая продуктивность для депутатов целой фракции.

У КПРФ ситуация не лучше. Что делали депутаты в муниципалитетах Крыма 5 лет, сказать достаточно трудно. Запомнились некоторые из них лишь громкими популистскими комментариями и малосодержательной критикой. И это только те, кто устно хоть как-то отметился, другие же муниципалы от КПРФ вообще словно отсутствовали - 5 лет о них ни слуху, ни духу...

Неудивительно, что многие депутаты как от ЛДПР, так и от КПРФ даже в своих соцсетях не отметились сколько-нибудь вменяемыми отчетами о проделанной работе. Зачастую, когда рассказать не о чем, количество публикаций стремится к нулю. Слабая активность этих партий в Крыму сильно отличается от бурной деятельности на материковой части России. Создается впечатление, что Крым для лидеров КПРФ и ЛДПР - будто второстепенная территория и поэтому они тратят на нее намного меньше усилий.

- Сейчас у «Единой России» в Крыму объективно нет достойных конкурентов. ЛДПР была в парламенте 5 лет, но чтобы они делали какую-то погоду - я бы не сказал, конструктивной альтернативы я не заметил от этой фракции. Я думаю, у них будут большие проблемы с тем, чтобы и осенью пройти в парламент, - продолжает Андрей Никифоров. - Что касается КПРФ, то я тоже не вижу, что она способна на электоральный прорыв. Разве что случайно кого-то к «парламентскому берегу» прибьет.

Нужны ли в представительных органах власти Крыма еще 5 лет люди, которые даже не пытаются изобразить деятельность? Или стоит поддержать ответственную политсилу, доказавшую делами свою преданность, уважение к жителям республики? Решать нам 8 сентября.

ЦИФРА

С 2014 года бюджет республики, который формируют депутаты из «Единой России», увеличился в 15 раз, инвестиции в экономику - в 10 раз, средняя заработная плата - в 2,5 раза, расходы на социальную сферу - более чем в 2,5 раза, образование - в 3 раза.

Автор: Константин СЕРГЕЕВ