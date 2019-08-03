День ВДВ 2019 в Севастополе: Лучшие фото праздника

В городе-герое Севастополе отмечают день ВДВ. В празднике принимают участие те, кто служил или служит в рядах знаменитых воздушно-десантных войск России.

К 89-й годовщине ВДВ провели митинг, на котором прозвучало много правильных и мудрых слов.

Камуфляж на лице - это лучшая косметика для мужчин.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- Никто кроме нас! - такой девиз у российских воздушно-десантных войск.

Крылатая пехота, войска дяди Васи, как только не называют гвардейцев-десантников, но военнослужащие в голубых беретах и тельняшка неизменно славятся своим мужеством и умением выходить из любой сложной ситуации. Они не горят в огне и тонут в воде.

Инсценировка боя всегда привлекает внимание зрителей и фотографов.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Особую нотку в праздник внесла грозная боевая техника, которая продемонстрировали боеспособность российских воздушно-десантных войск.

На вооружении у военнослужащих такая мощная машины, как БТР-82А, Тайфун и Рысь.

Укладка парашюта - это целое искусство.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Зрителям трудно удержатся и от того, чтобы не познакомиться с премудростями прыжков с парашютом.

На празднике можно сделать эффектное фото.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Ведь мало набраться смелости и прыгнуть с борта самолета в пугающую пустоту, главное - правильно уложить парашют, чтобы он раскрылся в нужный момент.

На торжестве можно блеснуть навыками боевых единоборств.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Обязательная часть праздничной программы - военно-спортивные показательные выступления принесли зрителям и участникам и немало волнующих моментов.

Военные одним ударом разбивают кирпичи.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Раз-два-три! И кирпич ломается, как спичка! Стройматериал пришел в негодность, а солдат, на котором его разбили, жив и здоров.

Инсценировка боя всегда привлекает внимание зрителей и фотографов.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Надолго запомнится и мастерски исполненная инсценировка, когда "голубые береты" захватили базу террористов.

Бравые военные вмиг обезвредили бронеавтомобиль главаря бандитов и разоружили его "команду".

Девчатам к лицу головные уборы голубого цвета.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

День ВДВ в городе военной славы считает своим не только сильный пол, но представительницы прекрасной половины человечества.