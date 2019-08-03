2019-08-03T09:47:31+03:00
Общество

День ВДВ 2019 в Севастополе: Лучшие фото праздника

"Комсомолка" рассказывает о самых ярких моментах Дня ВДВ [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
В самом начале торжества были возложены цветы к памятникам воинской славы.В самом начале торжества были возложены цветы к памятникам воинской славы.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Изменить размер текста:

В городе-герое Севастополе отмечают день ВДВ. В празднике принимают участие те, кто служил или служит в рядах знаменитых воздушно-десантных войск России.

К 89-й годовщине ВДВ провели митинг, на котором прозвучало много правильных и мудрых слов.

Камуфляж на лице - это лучшая косметика для мужчин. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Камуфляж на лице - это лучшая косметика для мужчин.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- Никто кроме нас! - такой девиз у российских воздушно-десантных войск.

Крылатая пехота, войска дяди Васи, как только не называют гвардейцев-десантников, но военнослужащие в голубых беретах и тельняшка неизменно славятся своим мужеством и умением выходить из любой сложной ситуации. Они не горят в огне и тонут в воде.

Инсценировка боя всегда привлекает внимание зрителей и фотографов. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Инсценировка боя всегда привлекает внимание зрителей и фотографов.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Особую нотку в праздник внесла грозная боевая техника, которая продемонстрировали боеспособность российских воздушно-десантных войск.

На вооружении у военнослужащих такая мощная машины, как БТР-82А, Тайфун и Рысь.

Укладка парашюта - это целое искусство. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Укладка парашюта - это целое искусство.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Зрителям трудно удержатся и от того, чтобы не познакомиться с премудростями прыжков с парашютом.

На празднике можно сделать эффектное фото. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

На празднике можно сделать эффектное фото.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Ведь мало набраться смелости и прыгнуть с борта самолета в пугающую пустоту, главное - правильно уложить парашют, чтобы он раскрылся в нужный момент.

На торжестве можно блеснуть навыками боевых единоборств. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

На торжестве можно блеснуть навыками боевых единоборств.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Обязательная часть праздничной программы - военно-спортивные показательные выступления принесли зрителям и участникам и немало волнующих моментов.

Военные одним ударом разбивают кирпичи. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Военные одним ударом разбивают кирпичи.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Раз-два-три! И кирпич ломается, как спичка! Стройматериал пришел в негодность, а солдат, на котором его разбили, жив и здоров.

Инсценировка боя всегда привлекает внимание зрителей и фотографов. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Инсценировка боя всегда привлекает внимание зрителей и фотографов.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Надолго запомнится и мастерски исполненная инсценировка, когда "голубые береты" захватили базу террористов.

Бравые военные вмиг обезвредили бронеавтомобиль главаря бандитов и разоружили его "команду".

Девчатам к лицу головные уборы голубого цвета. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Девчатам к лицу головные уборы голубого цвета.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

День ВДВ в городе военной славы считает своим не только сильный пол, но представительницы прекрасной половины человечества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Появилось видео стихии в Керчи
В Симферополе 5 августа частично отключат свет
Рэпер Мот: «Крым не уступает Монако»
Крымские спасатели за сутки вытащили из воды 4 отдыхающих
В Ялте на дороге сбили пешехода
Погода в Крыму на 4 августа: дождь и тепло до +24
В Симферополе хозяйничают дожди
В Севастополе прошел турнир по регби
В Крыму шестой день ищут 14-летнего подростка
В Крыму открыли новую мечеть Къадыр Джами
В Крыму появился «Курортный патруль»
У крымчанки украли из незапертой машины 2 миллиона рублей
Моряки из Севастополя уничтожили плавающую «мину»
ДТП в Крыму: Водитель автобуса сбил дорожный знак и попал в больницу
Погода в Крыму на 3 августа: ливни, гроза и тепло до +31
В симферопольском сквере имени Тренева открылась школьная ярмарка
Госсовет: Железная дорога через Крымский мост увеличит число туристов из дальних регионов РФ
В Крыму на выходные объявили штормовое предупреждение
Водители, внимание: В Симферополе на одной из улиц введут реверсивное движение
Крымская овчарка-ищейка Юта ушла в декрет и стала мамой
Сергей Аксенов пообещал уволить начальника ГИБДД Ялты
Готовимся к запуску поездов: В Крыму ремонтируют ж/д вокзалы
Крымчанин сорвался со скалы в Белогорском районе и получил травмы
В московском ГУМе открылась выставка про Крымский мост
Жителя Симферополя осудили за ложное сообщение о взрыве
Погода в Крыму на 2 августа: переменная облачность и тепло до +30