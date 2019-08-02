2019-08-02T19:06:12+03:00
Общество

День ВДВ 2019 в Симферополе: Лучшие фото праздника

Основные мероприятия Дня ВДВ прошли в Гагаринском парке
Галина КОВАЛЕНКО
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Тельняшка и "голубой берет" - этот визитка праздника.Тельняшка и "голубой берет" - этот визитка праздника.Фото: Виталий ПАРУБОВ
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2 августа столица Республики Крым отметила День ВДВ.

Официальная часть праздника состоялась возле мемориала «Долг, честь и слава». Фото: Виталий ПАРУБОВ

Официальная часть праздника состоялась возле мемориала «Долг, честь и слава».Фото: Виталий ПАРУБОВ

Праздник "голубых беретов " прошел в уютном Гагаринском парке, где от палящего солнца можно укрыться в тени ив и кленов.

В Симферополе чтят память генерала Василия Маргелова. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе чтят память генерала Василия Маргелова.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Возле мемориального комплекса «Долг, честь и слава», у памятника генералу Василию Маргелову, основателю воздушно-десантных войск, прозвучали официальные речи. Участники акции возложили гвоздики и розы в память о воинах, отдавших жизнь за Отечество и мирное время над головой. Их почтили минутой молчания.

Хорошая физическая подготовка и боевые навыки помогут защитить страну от недругов. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Хорошая физическая подготовка и боевые навыки помогут защитить страну от недругов.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ребята из военно-патриотических клубов порадовали собравшихся показательными выступлениями.

На праздник пришли взрослые и дети. Фото: Виталий ПАРУБОВ

На праздник пришли взрослые и дети.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Те, кто служил в ВДВ, пришли на праздник с детьми. Воздушный десант нужно воспитывать с детского садика!

Дети облепили военную технику. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Дети облепили военную технику.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ребятня облюбовала боевую технику, которая стоит на приколе в Гагаринском парке. День ВДВ - это отличный повод вспомнить о том, что главная миссия сильного пола - это защита Родины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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