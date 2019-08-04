ZBfest 2019 в Балаклаве: Шнуров в костюме дал прощальный концерт

Почти 30 тысяч человек собрались на виноградниках «Золотой Балки», чтобы провести отлично время на музыкальном фестивале ZBfest 2019. Не испугал и предполагаемый дождь. Прогнозы на 3 августа синоптики давали неутешительные.

Публика запросто отдыхала на травеФото: Анна САДОВНИКОВА

Пока артисты еще не вышли на сцену, зрители развлекались в фото зонахФото: Анна САДОВНИКОВА

- Кто же откажется от участия в фесте, когда лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров дает свой прощальный концерт в Крыму! - делились мнением участники фестиваля. - А еще и Диана Арбенина, рэпер Мот и Дана Соколова будут.

Настроение у всех было отличноеФото: Анна САДОВНИКОВА

Публика все снимала на смартфоныФото: Анна САДОВНИКОВА

Эффектно в темноте выглядели сверкающие шарикиФото: Анна САДОВНИКОВА

Дождевики, карематы, удобная обувь – все по традиции. Гости и жители полуострова, кто не первый год уже посещает фестиваль «Золотой Балки» - наученные и знают, что с собой брать.

До выхода на сцену звезд российской эстрады, публика развлекала себя на различных площадках, фото зонах, подкреплялась едой перед танцами, которые обязательно происходят во время выступления артистов.

Спортсмены удивляли народ экстримальными трюкамиФото: Анна САДОВНИКОВА

От запахов еды тут же хотелось естьФото: Анна САДОВНИКОВА

Первой на сцену вышла Дана Соколова, для которой каждый приезд в Крым – это незабываемый момент теплоты, как в буквальном, так и переносном смысле.

Первой на сцену вышла Дана СоколоваФото: Анна САДОВНИКОВА

Фестиваль собрал 30 тысяч зрителейФото: Анна САДОВНИКОВА

Люди приехали практически со всей РоссииФото: Анна САДОВНИКОВА

А рэпер Мот и вовсе считает, что Крым отнюдь не хуже Монако. Уж природа на полуострове точно не уступает, поэтому артист не исключает такой вероятности, что снимет в Крыму клип.

Рэпер Мот сравнил Крым с МонакоФото: Анна САДОВНИКОВА

Удивилась количеству присутствующих на фестивале и Диана Арбенина.

- Вас столько много! – сказала со сцены исполнительница.

А потом не удержалась и, как говорят, «пошла в народ», спустившись к зрителям. Точнее, они ее вынесли на руках, было очень эффектно.

Диана Арбенина спустилась к зрителям со сценыФото: Анна САДОВНИКОВА

Выход на сцену Сергея Шнурова заглушили апплодисментыФото: Анна САДОВНИКОВА

Практически под все песни Арбениной зрители танцевали и пели. По-другому фестиваль ZBfest не проходит. Это то место, где публика чувствует себя свободной от рамок и отрывается от души.

И, наконец, на сцену вышел он – тот, ради которого даже земляки из Санкт-Петербурга бросили свои дела и прилетели в Крым, чтобы послушать прощальное выступление лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.

На фестивале в Балаклаве Шнуров обычно выступал в шортах и футболкеФото: Анна САДОВНИКОВА

На этот раз исполнитель изменил своим традициям и вышел на сцену не в шортах и футболке, а…в костюме тройке с отливом и стрелками на штанах. Но в кроссовках! Иначе это был бы не Шнур.

Пиджак лидер группировки "Ленинград" снял буквально через пару песенФото: Анна САДОВНИКОВА

Любимые «Лабутены», «ЗОЖ», «В Питере - пить», «Вояж», «Кабриолет» и другие песни вызывали у публики эмоции с первых же аккордов. Даже те, кто стоял до этого в стороне и не танцевал, пустился в пляс.

Команда Шнурова зажигала на сцене по полнойФото: Анна САДОВНИКОВА

Звучали самые любимые зрителей хиты "Ленинграда"Фото: Анна САДОВНИКОВА

По традиции в завершении выступления небо окрасилось разными цветами от фейерверка и блестящими лентами, выпущенными над головами зрителей.

По окончанию, когда артисты уже ушли со сцены, некоторые бросились собирать ленточки, как трофей и приятную память о фестивале.

По традиции небо окрасилось разными цветами от фейерверкаФото: Анна САДОВНИКОВА

На виноградниках «Золотой Балки» осталось приятное послевкусие от выступления звезд, сверкающие ленты и…море пластиковых бутылок, которые публика бросала прямо на землю. Единственная ложка дегтя на ZBfest…

После концерта публика собирала с поля ленточки в качестве трофеяФото: Анна САДОВНИКОВА

А дождь, который «сдерживал» себя, чтобы не испортить всем праздник, припустил, как только все закончилось.

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