Ученые успокоили туристов: Нашествие медуз в Крыму опасности не представляет

Медузы заполонили прибрежную зону на востоке Крымского полуострова. Особенно жалуются туристы, которые решили отдохнуть на берегу Азовского моря.

Морские обитатели не представляют опасности для жизни человека.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

- Бр-р-р! Больше похоже на холодец, чем на воду, да и берег не краше, - делятся своими впечатлениями пользователи соцсети. – Их так много, что даже море стало серым.

В такой воде мало кто хочет купаться, потому что медузы скользкие и неприятные. Но, это полбеды, потому что отдельные пользователи стали утверждать, что среди морских обитателей встречаются и ядовитые.

Крым 2019: Нашествие медуз-корнеротов.Море изменило цвет от большого количества медуз. Видео: Дмитрий Люберецкий/VK

Малоприятная перспектива прямо с пляжа попасть на больничную койку, но не так страшен черт, как его малюют.

Точки над «i» расставили крымские ученные.

- Нашествие медуз не представляет особой опасности, - рассказал Сергей Леонов, доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского.

Ученый объяснил, что нет никакой аномалии в том, что медуз в прибрежных водах стало больше: нашествие связано с размножением, пищевыми миграциями медуз или попросту с течением.

- В Крыму только два крупных вида медуз, которые могут доставить определенные неудобства: аурелия и корнерот, - отметил ученый. - Аурелия похожа на небольшое блюдечко и у нее короткие щупальца. Ужаливание этой медузы могут почувствовать разве что младенцы.

Если же дотронуться до длинных щупалец корнерота, то может показаться, что вас обожгла крапива.

- Клетки медузы этого вида покрыты торчащими ворсинками, выстреливающих ядом в мелких морских животных, которыми эта медуза питается, - отметил Сергей Леонов. - Для человека нет никакой опасности.

Да, после прикосновение к корнероту возможен зуд и жжение. Особенно неприятно, когда попадает на слизистую, но этот тоже не смертельно.

- Единственная опасность, с которой может столкнуться человек от укуса корнерота - это возникновение аллергической реакции, - сказал «Комсомольской правде - Крым» ученый. - Купаться в море можно. Правда, иногда в воде бывает такой бульон, что это отбивает желание заходить в воду.

Несколько дней на полуострове актуально штормовое предупреждение, что видимо и стало причиной для такого огромного количества морских обитателей на побережье.

В Севастополе после сильного шторма часть набережной Корнилова покрылась слоем медуз-аурелий. Знатоки объяснили, что просто совпали два природных события: сначала ветер понагнал в бухту Артиллерийской.тьму медуз, а тут и шторм не заставил себя ждать.

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