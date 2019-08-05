В Севастополе во время купания в шторм погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

В Севастополе во время купания в шторм погибли две спортсменки, которые занимались кикбоксингом. Одна из девушек - чемпионка мира по кикбоксингу 32-летняя Фатима Жагупова. Ее подруга - вице-чемпионка мира по этому виду спорта Элина Гисмеева, ей было 27 лет. О гибели девушек во время аппаратного совещания 5 августа сообщил замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Владимир Беспалый.

- Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения, - сказал Беспалый.

Он уточнил, что ЧП случилось 4 августа, в воскресенье, на территории яхт-клуба.

По словам Беспалова, одна из девушек, предположительно прыгнула с пирса во время шторма.

- Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать, - добавил замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города.

Беспалов заявил, что территория яхт-клуба не была предназначена для купания, спасателей там не было, а о несчастном случае сообщила охрана.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев дал поручение правоохранительным органам оценить действия руководства яхт-клуба.

Исполнительный директор федерации кикбоксинга России Михаил Герасимов сообщил, что в Севастополе с 23 июля по 3 августа проходили сборы сборной России по кикбоксингу.

- Сборы уже закончились, почти все разъехались, но девчонки задержались, видимо, захотели в море накупаться. Мне рассказали, что был сильный шторм, когда они пошли на море.Их пытались остановить, говорили, мол, нельзя купаться в такую погоду, посмотрите, какие волны. Но они не послушались. Сейчас уже появилась информация, что их тела нашли. В Севастополь вылетели их родители, - рассказал "КП-Крым" Михаил Герасимов.

СПРАВКА "КП"

Фатима Жагупова - чемпионка России, Европы и мира по кикбоксингу, многократная обладательница Кубка мира. Она лидер сборной в разделе К-1 (считается самым жестким видом кикбоксинга). В 2015 году девушка была признана лучшей спортсменкой Кабардино-Балкарии. У Фатимы остался трехлетний сын.

Фатима Жагупова. Фото: Московская федерация кикбоксинга

Элина Гисмеева - тренер и вице-чемпион мира по кикбоксингу. Девушка не была замужем. Как стало известно "КП-Мурманск", погибшая мурманчанка - дочь депутата горсовета Мурманска Алмаза Гисмеева. Он является девятикратным чемпионом мира по кикбоксингу и десятикратным чемпион России. Председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова отметила, что Элина готовилась к чемпионату Европы, который должен был пройти в сентябре.

Элина Гисмеева. Фото: личная страница в соцсетях

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