Тела девушек, изрезанные камнями, уже нашли: Подробности гибели в Севастополе чемпионки и вице-чемпионки мира по кикбоксингу

В Севастополе шторм унес жизни двух спортсменок-кикбоксеров: чемпионки мира Фатимы Жагуповой и вице-чемпионки Элины Гесмеевой.

Девушки захотели на прощание искупаться в море, и их не напугал сильный шторм.

- Мы поужинали в кафе и поехали в город, а Элина и Фатима остались, - рассказала «Комсомольской правде» - Крым» одна из спортсменок, которая тоже участвовала в крымских сборах. – Когда мы вернулись, то узнали, что Элина решила искупаться в море, хотя и был очень сильный шторм. Но ее волной ударило об пирс, Фатима бросилась ее спасать, но и ее тоже затянуло.

Все это видели местные жители - двое пожилых людей. Они схватили веревку и побежали к ним, чтобы спасти, но не смогли ничем помочь.

В Севастополе был сильный шторм.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Быстро приехали и сотрудники МЧС, но бестолку. Даже тела не смогли достать из моря, потому что очень сильно штормило.

- Я сейчас уже прилетела в Москву, и вот только что узнала, что девчонок нашли: тела их, сильно изрезанные камнями, обнаружили в одной стороне, а одежду, сорванную волной, в другой, - рассказала «КП-Крым» член сборной России по кикбоксингу. – Они погибли в воскресенье, а билеты у них были на вечерний рейс самолета в понедельник. Классные, крутые девчонки, очень веселые и жизнерадостные. Фатима все о своем сынишке рассказывала, фото показывала – видно было, что очень скучает и любит ребенка.

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