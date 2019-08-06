Симферополь снова затопило после ливня

Погода снова порадовала Симферополь утренним дождиком... Потоки воды обрушились с неба на восточную часть крымской столицы. Как обычно, улицы превратились в настоящие реки.

Ливень шел как раз в то время, когда люди добираются на работу - примерно с 7 до 8 утра.

По улице Глинки автомобили не ехали, а плылиФото: Анастасия ЖУКОВА

Например, улицы Кубанская, Глинки, Сельская затопило полностью.

06.08.2019. Потоп в Симферополе, улица Глинки.Машины плывут

Несколько машин заглохли, другие буксовали в воде. Пешеходы прятались под первыми попавшимися навесами.

Маленькое море...Фото: Анастасия ЖУКОВА

- Может, Аллегровой напишем? Чтоб тучи развела руками? - шутят симферопольцы в соцсетях.

Фото: Мария Рябова / Автопартнер Крым

- Пора выдавать права на управление плавсредствами! - иронизируют водители.

Машины - плавсредстваФото: Анастасия ЖУКОВА

При этом в Крымском гидрометцентре говорят, что южный циклон уже покинул Крым, однако успел принести на полуостров влажную, неустойчивую воздушную массу.

- 6 августа ожидаются местами кратковременные дожди с грозами. Ветер западный, умеренный. Ночью температура воздуха понизится до +10…+15, днем воздух прогреется до +23…+28, - говорят синоптики.

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