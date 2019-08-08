Дело - ржавая труба: Даже из космоса видно, как в Голубую бухту Севастополя сливают нечистоты

«Санитарный день», «Купание запрещено (Санэпидемстанция)» - такие таблички встречают любопытных туристов на входе на пляж «Голубая бухта» в Севастополе. Правда, все же находятся смельчаки, которые перелезают через забор, перегораживающий пляж, и заходят в воду.

Пляж Голубой бухты был закрыт для туристов еще с 2017 года - качество воды там не соответствовало санитарным нормам. Именно в этом районе на дне располагается канализационный коллектор, трубы которого сильно проржавели и стали протекать. А местные вспоминают, что пляж неоднократно закрывали еще с 90-х из-за плохого качества воды.

Недавно прорыв канализационной трубы на дне моря зафиксировали из космоса. На снимке видно, что сероватое пятно нечистот разливается примерно на километр около прибрежной полосы.

Снимки со спутника впечатлили не только местных жителей, но и временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Фото: телеканал НТС

После этого водолазы провели обследование дна Голубой бухты.

- Теперь мы четко понимаем, что на расстоянии 750 метров от уреза моря на глубине 35 метров произошел излом стальной трубы со смещением оси. Уже подготовлена вся техническая документация для проведения ремонта глубоководного коллектора, сейчас она проходит проверку в экспертизе, - сообщил врио губернатора.

Эта труба находится на глубине 35 метров, за 16 лет ее никто не отремонтировал. Фото: Михаил Развожаев

По словам градоначальника, проблема сброса сточных вод образовалась, когда трубу зацепил тральщик. С тех пор ремонта там не было.

- Специалисты объяснили, что последний раз обследование проводилось в 2004 году, и тогда было несколько свищей. В новейшее время все ждали реконструкции КОС «Южные» с полной заменой коллектора и действующую трубу не осматривали, - добавил Развожаев.

Работы по строительству канализационных очистных сооружений (КОС) «Южные», напомним, начались в 2018 году. Но через несколько месяцев стройка заморозилась, потому что два миллиона рублей, выделенные подрядчику в качестве аванса, были перечислены в банк, признанный банкротом. Очистные сооружения, согласно Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя, должны были построить до 2020 года. На объект «Южные» планировалось выделить около 7 миллиардов рублей.

По словам врио губернатора города, строительство очистных скоро возобновят - в очередной раз объявлен конкурс для определения нового подрядчика.

- Сейчас несколько компаний на электронной площадке активно уточняют условия техзадания, судя по этому, несколько компаний выйдут на аукцион. Мы очень рассчитываем, что заявятся серьезные компании, так как объект сложный и жизненно важный для города. Требования к опыту достаточно серьезные, - сообщил Развожаев.

Группа водолазов отправилась к месту прорыва трубыФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Градоначальник добавил, что на этот раз аванс, который выделят подрядчику, максимально сократили. А ремонт прорыва трубы планируют завершить к 16 августа.

СПРАВКА «КП»

Действующие очистные сооружения в Севастополе были построены 50 лет назад, они выполняют только механическую очистку стоков, биологическая отсутствует. В Балаклаве же нечистоты сливаются прямиком в море по глубоководному выпуску. Решить проблему планируют строительством КОС «Южные» производительностью 125 тысяч кубометров в сутки и в Балаклаве на 10,5 тысячи кубометров в сутки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Севастополе запрещено купание на пяти пляжах: в районе мыса Хрустальный, на Городском и Мраморном пляжах, на пляжах в парке Победы и бухте Омега. По данным Роспотребнадзора, пробы воды на микробиологические показатели, взятые в этих районах, не соответствуют норме. Сообщается, что операторы пляжей не выявили сброс сточных вод на этих территориях. В отделе Роспотребнадзора по Севастополю сообщили, что пляжи в районе бухты Омега и парка Победы могут открыть в ближайшее время, поскольку в пробах воды не нашли холерный вибрион, опасный для здоровья купальщиков.