Попала под обстрел, сильно ранена, трое детей пропали: Завербованная в ИГИЛ* крымчанка хочет вернуться домой из Сирии

- Я не знаю, успеют ли ее спасти, доживет ли моя Катя… - сдерживая слезы, говорит «КП-Крым» жительница Ялты Татьяна Шматова.

Ее дочь несколько лет назад приняла ислам и уехала в Сирию вместе с детьми и мужем. Теперь супруг погиб, дети пропали, а она сама с тяжелым ранением оказалась в лагере для беженцев «Эль-Холь». Татьяна Шматова в отчаянии обращается к властям с просьбой - вернуть ее дочь и троих внуков домой, в Крым.

Выйдя замуж, Катя стала домохозяйкой и целиком посвятила себя детям. Фото: из семейного архива. Предоставлены Татьяной Шматовой

ВЕРНУЛАСЬ МУСУЛЬМАНКОЙ

Катя - красивая девушка с очаровательной улыбкой - выросла в благополучной семье. Родители и старшая сестра - управленцы, живут в солнечной Ялте, где пальмы и плеск волн. Закончила крупнейший вуз Крыма - Таврический национальный университет имени Вернадского, получила диплом по специальности «туризм». Впереди ждала вся жизнь… но после вуза Катя познакомилась с парнем-мусульманином, который занимался нелегальными пассажирскими перевозками на автовокзале Ялты.

- Наверное, Катя влюбилась в этого парня. Мне так пересказывали. Познакомилась с его сестрой, а та сказала: если примешь ислам, он на тебе женится, - рассказывает Татьяна Шматова.

Так и зародился в молодой девушке интерес к религии.

Найти работу в Крыму в те годы было сложно, и родители решили, что Екатерине стоит продолжить учебу в аспирантуре одного из харьковских университетов. Вот только семья не ожидала, что дочь вернется домой… в хиджабе.

- Она возвратилась после экзаменов и сказала, что приняла ислам. Мы тогда не поняли, что именно случилось, ведь у нас много друзей, знакомых среди мусульман, но они-то исповедуют традиционный ислам! А Катю «оттянули». Преподнесли нормально, а потом потянули совершенно в другую сторону, - сетует Татьяна Шматова.

Парень, из-за которого Катя стала мусульманкой, на ней так и не женился. Но незамужней девушка пробыла недолго.

ПОЖЕНИЛИ

Шел 2008 год. Катя, по словам матери, уже стала «активно входить в ислам» с помощью неизвестных вербовщиков, которые даже… мужа ей подыскали.

- В Симферополе, в кафе на железнодорожном вокзале ей организовали встречу с Сергеем. Их познакомили специально, они сами нам рассказывали потом, - вспоминает Татьяна. - Сергей давно до этого был в исламе, им уже руководили очень хорошо. Их познакомили, устроили еще пару таких встреч - и они готовы жениться. Говорили, что Аллах им чуть ли не приказал…

Сергей тоже оказался выходцем из хорошей семьи. Его отец - моряк, мать работает поваром. Сам мужчина закончил харьковскую академию МВД, но в 2006 году, на пару лет раньше, чем Екатерина, попал под влияние исламистов из запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*.

Катя выросла красавицей. Фото: из семейного архива. Предоставлены Татьяной Шматовой

Татьяна Шматова, услышав о женихе, с помощью знакомых связалась с будущей родней:

- Мы встретились с ними в кафе. Отец Сергея вообще отверг сына и не пускал его на порог. Мама его очень сильно переживала. Посидели, погоревали. Запретить им пожениться? Невозможно приказать взрослым людям… и мы решили, что объединим усилия в борьбе с их заблуждениями.

- А как вы поняли, что Екатерина и Сергей попали именно в секту, а не просто приняли другую веру?

- Они стали нам выдвигать какие-то ультиматумы постоянно. Новый год не празднуем, танцевать нельзя, музыку - нельзя, с днем рождения поздравлять нельзя… Все эти моменты говорили, что тут нетрадиционный ислам.

«МАМА, НЕ ИЩИ НАС»

Вскоре Катя забеременела. На время вербовщики будто бы «отпустили» пару. Екатерина стала реже носить хиджаб, проводила время со старшей сестрой Мариной, которая тоже ждала ребенка. Мальчишки появились на свет с разницей в несколько дней: у Екатерины - Микаэль, у Марины - Саша. Но потом оказалось, что улучшение временное.

- Когда малышам исполнялось по годику, мы хотели отметить все вместе, заказали кафе… а Катя с Сергеем не пришли. Сказали, что нельзя, - вздыхает Татьяна.

Через три года у пары появился второй ребенок – Адам. Во время беременности Катя опять вроде бы вернулась в семью… но только затем, чтобы в мае 2013 года сбежать из страны навсегда.

- Ничто не предвещало, никаких тревожных звоночков. Сергей был адвокатом, да еще и открыл частное дело, бабочками торговали. Катя с малышами сидела. Незадолго до этого съездили в Киев, сказали нам, что это для бизнеса. Но потом оказалось, что им там сделали новые загранпаспорта, - говорит Татьяна Шматова. - За день до отъезда Катя меня и Марину (старшую сестру. - Ред.) пригласила погулять вместе с детворой. Сейчас я понимаю, что она с нами прощалась…

Хиджаб девушка надела неожиданно для родителей. Фото: из семейного архива. Предоставлены Татьяной Шматовой

В тот же вечер они собрали все необходимые вещи, взяли детей и уехали в Турцию. «Мама, не ищи нас, у нас все хорошо», - гласило сообщение от Кати.

Татьяна Шматова обращалась во все инстанции: в Службу безопасности Украины, в полицию, с просьбой вернуть ее детей и внуков. Однако везде пожимали плечами: «Дочь у вас совершеннолетняя, решения принимает сама… ничего не можем сделать».

«МАМА, ЗАБЕРИ МЕНЯ!»

Шматовы в Крыму долго мучались в неведении, как вдруг - снова сообщение: «Мама, мы в Сирии. У нас родилась дочь Ася». Как Татьяна ни пыталась уговорить Катю рассказать, где именно они находятся, ответа не было. «В Сирии, мам». И все.

Новое SMS пришло в апреле этого года: «Мама, забери меня!». Катя впервые рассказала, где она - в лагере для переселенцев «Эль-Холь» на северо-востоке Сирии. Сейчас там - тысячи членов семей боевиков ИГИЛ*.

Оказалось, что Сергей, присоединившийся к ИГИЛ*, погиб еще в марте. А Катя попала под обстрел. Она вместе с детьми находилась на улице, когда начались взрывы. Девушка получила сильное ранение головы и пролежала без сознания целый день. Когда очнулась - детей рядом не было, а сама она оказалась в «Эль-Холь». Где находятся 9-летний Микаэль, 6-летний Адам и 4-летняя Асия - неизвестно.

- Катя писала нам SMS. Говорила, что приходила в себя и слышала голоса мальчиков. Я предполагаю, что курды подумали, что она мертва и вывезли детей еще раньше. А потом уже нашли ее и отдельно отвезли в лагерь. Там ее нашла девушка Хатидже, она спасла Катю, забрала в свою в палатку и ухаживала за ней, - рассказывает Татьяна Шматова.

Крымчанка искала своих детей, писала запросы в приюты, где они могли оказаться. Тем временем рана на голове Екатерины начала гноиться, даже завелись черви. Удалось добиться, чтобы девушку прооперировали. Но после опять началось нагноение.

НУЖНА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ

- Однажды дочь написала, что у нее очень сильно болит голова. А потом со мной переписывались уже девочки-соседки. Говорили, что Катя не может нормально ходить, нарушена координация, сильнейшие головные боли, теряет сознание. Мы обращались за помощью в «Красный Крест»… А потом мне прислали ее фотографию в жутком состоянии: кожа и кости… - чуть не плачет Татьяна Шматова.

Она продолжала звонить во все колокола и написала письмо главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. К вопросу подключилась правозащитница Хеда Саратова - член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни. Им удалось связаться с сирийскими курдами в лагере, чтобы Кате оказали медицинскую помощь. Девушку прооперировали в больнице Эль-Хасака (крупный город недалеко от «Эль-Холь, там оказывают медпомощь «Врачи без границ»).

Где сейчас трое детей Кати - неизвестно. Фото: из семейного архива. Предоставлены Татьяной Шматовой

- Ей сделали одну операцию, но потом пошел абсцесс мозга, снимали воспаление. Я знаю, что ей сделали вторую операцию, но больше информации нет, я так понимаю, что в лагере «Эль-Холь» обострилась обстановка, девочки из лагеря не могут сказать, есть ли она еще в этой больнице, в каком состоянии Катя, что с ней…

По словам мамы, качественную медпомощь Екатерине могут оказать только в российской больнице.

heda_saratova Екатерина из Крыма оказалась в сирийском лагере для жен боевиков

Как рассказала правозащитница Хеда Саратова, фонд Кадырова готов выделить деньги на возвращение домой Екатерины и других российских граждан, которые оказались в лагере «Эль-Холь», однако нужно решение соответствующих чиновников и политиков.

- Только в одной нашей организации - независимое информационно-аналитическое агентство «Объектив» - есть свыше 3000 заявлений о российских гражданах в этом лагере. К нам обращаются мамы, папы, бабушки. Из них более 2000 - дети, около 100 - круглые сироты. Курды готовы отдать их, но мы почему-то сидим и ждем. Средств не нужно, фонд Кадырова готов на себя взять эти затраты, но нужен человек, который искренне переживает за судьбы этих людей. Я подала властям список этих 100 круглых сирот и двух взрослых – это Катя и еще одна 60-летняя женщина, которая поехала за внуками и застряла там. Надо туда поехать за ними, но пока нет политической воли, - сказала КП-Крым Хеда Саратова.

За обсуждениями и бумажной волокитой - судьба девушки Кати и ее троих детей. А еще - сотен таких же, как она.

- Я верю, что детвора - живы, - говорит Татьяна Шматова. - Катя, когда очнулась, мертвых детей не видела. Я надеюсь, что их вывезли. Там много лагерей и детских приютов, но в каком из них мои внуки?.. Я знаю, что много детей-сирот осталось, это российские дети, и планируется их вывезти, но затягивается этот процесс… Успеют ли они спасти и Катю? Доживет ли она?..

МНЕНИЕ

Правозащитница Хеда САРАТОВА:

- Нужно предупреждать людей, что может произойти, если поверить этим лжеидеологам. Надо кричать об этом на весь мир! Те, кто там остался в лагере, - их будет использовать Америка. В любом случае они будут покупать свободу и возвращаться в Россию, но гораздо опаснее, если они заедут нелегально.

В лагере есть разные люди. Есть те, кто осознал ошибку. У меня в организации работают в качестве волонтеров женщины, которые вернулись оттуда. Мы встречаемся со студентами, старшеклассниками, и девушки рассказывают, как их увозили, что было там, говорят, что ничего общего с исламом у этих террористов нет. Молодежь слушает с интересом. Этих людей надо «использовать» в хорошем смысле слова, ведь те, кто вернулся, - носители информации, которая нам не известна, и когда они говорят об этих ужасах, молодежь по-другому относится, серьезнее.

Я приходила на программу «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда», и стало ясно из комментариев, что на самом деле наше общество не совсем готово к прощению этих людей. Это проблема для всех нас, мы об этом мало говорим.

КСТАТИ

Точное количество крымчан, отправившихся воевать на стороне ИГИЛ*, не известно. В прессе сообщалось о жителе поселка Кольчугино Симферопольского района, который погиб в Сирии вместе с братом, а также о группе наемников из поселка Сары-Су (Белогорский район), уехавших в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ*.

Участие крымчан в военном конфликте на территории страны подтвердил посол Сирии в Украине Мохаммед Саид Акиль.

- У нас есть четкая информация, что на стороне оппозиции воюют снайперы из Крыма, - сказал дипломат в ходе пресс-конференции. Правда, после шквала критики он быстро открестился от своих слов.

Активнее всего вербовщики работали на полуострове в том самом 2013 году - когда выехали в Сирию и Екатерина с Сергеем.

Так, в марте 2013-го запрещенная в России экстремистская организация «Хизб ут-Тахрир» открыто призывала присоединиться к ИГИЛ* во время митинга под названием «Одна умма, один флаг, одна война». Провели они его не в подворотне, а во дворе Ханского дворца в Бахчисарае, ведь на Украине «хизбы» - как и многие другие секты разной степени радикальности - действовали совершенно легально.

*ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Украина пригрела экстремистов на территории Крыма

Журналист «Комсомолки» разбирался, откуда на полуострове так много сторонников запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир» (подробнее)

«Забираем паспорт и отправляем работать»: Как сектанты в Крыму «лечат» наркоманов

Яркие глянцевые листовки гласят: «Реальная помощь, реабилитация от алко- и наркозависимости». Возможно, и вам такую давали в руки. Если позвоните по указанному номеру, то бодрый поставленный голос на том конце провода пообещает чудесное исцеление и полный ЗОЖ (подробнее)