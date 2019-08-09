"Это сделали не крымчане": На полуострове оценили поднятие украинского флага в Судаке

В Крыму назвали чистейшей провокацией поднятие украинского флага в Судаке. Такое мнение выразил «Комсомольской правде – Крым» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев сообщил, что «местные патриоты Украины» подняли в Судаке флаг незалежной «в память о четырех погибших 6 августа воинах в зоне проведения операции объединенных сил».

Фото: Богдан Ковалев

"УКРАИНСКАЯ ИСТОРИЯ УЖЕ ЗАБЫТА"

- Я думаю, что это чистейшей воды провокация, с которой должны разобраться правоохранительные органы и дать правовую оценку. У нас в Крыму нет оснований, чтобы что-то такое можно было сделать. За этой провокацией ничего не стоит. В ближайшее время будем встречаться с судакчанами. Украинская история забыта и снята с повестки дня, - заявил КП-Крым Ефим Фикс.

Политолог Владимир Джаралла отмечает, что в первую очередь вызывает сомнения, действительно ли флаг расположили в Судаке.

- Неизвестно, где именно развернули этот флаг. Но даже если это и в Судаке, то механизм провокации вполне понятен - некие отдыхающие из Украины, как-то связанные с чиновником, очень рано утром, чтобы никто не заметил, устроили это шоу. Нет сомнений, что так же быстро и трусливо все убрали за собой. Напоминает нехорошего соседа, который решил нагадить у тебя под дверью, и, испугавшись, все прибрал, что и хорошо, конечно, - сказал КП-Крым политолог.

По его словам, этот случай в том числе напоминает о том, насколько велика злость по отношению к крымчанам со стороны украинских националистов.

- За пять лет в Крыму было сделано очень много, а у них на Украине сейчас упадок, - добавил Владимир Джаралла.

"ПРОВОКАЦИЮ МОГЛИ КООРДИНИРОВАТЬ ИЗ УКРАИНЫ"

- Такие провокации не должны происходить в российском Крыму. Не исключено, что эта акция была кем-то скоординирована со стороны Украины, - отметил в комментарии КП-Крым политолога Александр Форманчук. - Вероятно, это сделали не крымчане. Это попытка продемонстрировать, что в Крыму якобы есть силы, которым не безразлична судьба Украины и юго-востока, военнослужащих, которые погибли. Думаю, что цель была именно такая в основном. Но правоохранительные органы обязательно должны разобраться, чтобы не повадно было.

Напомним, осенью прошлого года блогер Алена Бардовская прошлась по центру Симферополя с флагом Украины и просила ее сфотографировать. Девушка умудрилась запечатлеть себя даже на фоне памятника Вежливым людям.

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