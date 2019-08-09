«Легкий как пушинка, в одной маечке»: Крымские военные спасли 4-летнего малыша из горящей пятиэтажки

- Над домом очень серьезный столб черного дыма стоял! Казалось, что весь верх горит, - рассказывает «КП» - Крым» и.о.военного коменданта Симферополя. - Я как раз на холме находился, где все Перевальное видно как на ладони. По рации сказал патрулю, чтобы они шли быстрее к дому.

Перевальное - небольшой населенный пункт. Его за полчаса весь можно обойти. И патруль военной полиции уже через пару минут был на месте.

Пожар произошел в жилой пятиэтажке. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK

- Смотрим, дым клубами валит из балкона на втором этаже, - говорит «КП»-Крым» 20-летний Александр Сафронов, ефрейтор военной полиции города Симферополя, который оказался на месте ЧП со своим коллегой Павлом Богдан.

На месте уже собралась толпа. Многие зеваки стояли с телефонами в руках - снимали пожар.

Были и такие, что вытащили из машин огнетушители и начали бороться с пожаром, кто-то даже шланги с водой организовал.

Военные же прежде всего озадачились безопасностью людей. Оттеснили любопытных на приличное расстояние от горящего дома, заскочили в подъезд и начали стучать во все квартиры, чтобы люди покинули свое жилье и вышли на улицу - от греха подальше, мало ли что, вдруг в горящей квартире что-нибудь рванет.

- С разбега хотели выбить дверь в горящей квартире, но она не поддалась, - рассказал «КП»-Крым» Александр. - Выскочили во двор, а к нам какая-то женщина подбежала, вся в слезах: «Там ребенок, спасите мальчика, его мама в город уехала!»

Плачет навзрыд, а сама рукой показывает за угол дома.

Оказалось, что в горящей квартире два балкона, выходящие на противоположные стороны дома. Вот на втором-то и спасался от огня и дыма малыш.

- Балкон еще по старинке застеклен и была видна только голова ребенка. Он не плакал, не кричал, просто смотрел и все, наверное, был в шоке, - рассказывает военный полицейский.

Откуда-то взялась лестница, которую тут же приставили к дому, но первым полез какой-то гражданский парень. Он почти добрался до цели, но сделал глоток ядовитого дыма, который шел с балкона и попятился назад: «Без противогаза не полезу!»

Какой тут противогаз! Счет идет на секунды!

И по лестнице рванули наверх военные. Парни вмиг добрались до балкона. Разбили стекло.

Малыш оказался в руках у Александра.

- Легкий как пушинка, а из одежды - одна майка, - вспоминает он.

Не успели на землю спуститься, как тут же врачи «Скорой помощи» подбежали.

- У мальчика вроде как все нормально, чуть дыма наглотался и сильно напугался, - отметил Александр.

Когда карета «Скорой помощи» выезжала из поселка, то военные помогли матери ребенка сесть в машину и поехать вместе с ним.

Руководство военной комендатуры теперь ставит перед вышестоящим начальством вопрос о поощрении патруля.

ОФИЦИАЛЬНО

- Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огнем уничтожен кондиционер, металлопластиковая конструкция балкона и деревянная рама окна, повреждена мебель, - сообщил Сергей Шахов, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым. - Предварительная причина - короткое замыкание блока кондиционера.