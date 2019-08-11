На чемпионат по клифф-дайвингу в Симеизе 2019 съехались спортсмены из 9 стран
В поселке Симеиз (Большая Ялта) 10 августа п очередной раз прошел чемпионат мира про клифф-дайвингу (прыжкам со скалы в воду) Crimea Cliff Diving World Cup.
На полуостров приехали 14 сильнейших клифф-дайверов из 9 стран мира - России, Украины, Великобритании,США, Бразилии, Мексики, Колумбии, Италии, Чехии.
В Крым приехали клифф-дайверы из 9 странФото: Виталий ПАРУБОВ
В числе участников - знаменитый российский прыгун, чемпион мира по хай-дайвингу, победитель мировой серии Red Bull Cliff Diving Артем Сильченко, а также чемпион мира по хай-дайвингу в 2019 году, двукратный победитель британец Гэрри Хант.
Каждый прыжок - неповторимФото: Виталий ПАРУБОВ
Спортсмены прыгали с платформы, установленной на скале Дива, на высоте 27 метров.
Клифф-дайвинг - это красивоФото: Виталий ПАРУБОВ
Соревнования проходят в три этапа, каждое выступление оценивает компетентное жюри.
Жюри наблюдало за прыжками с лодкиФото: Виталий ПАРУБОВ
Клифф-дайвинг - очень зрелищный вид спорта, и сотни людей собрались на пляже в Симеизе, чтобы посмотреть на прыжки.
В Симеизе яблоку негде упасть - так много зрителей!Фото: Виталий ПАРУБОВ
Кубок мира по клифф-дайвингу и 7 тысяч долларов получил британец Гэрри Хант. На втором месте с денежным призом в 6 тысяч долларов - россиянин Никита Федотов. Третье место и 5 тысяч долларов завоевал чех Михал Навратил.
Слева - Никита Федоров, в центре - Гэрри Хант, справа - Михал НавратилФото: Виталий ПАРУБОВ
- Это самые лучшие атлеты мира в этом виде спорта и для нас большая честь принимать их на крымской земле, - отметил президент российской Федерации прыжков в воду Алексей Власенко.
Я сумермэ-э-эн!Фото: Виталий ПАРУБОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU