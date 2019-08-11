2019-08-11T13:43:31+03:00
Спорт

На чемпионат по клифф-дайвингу в Симеизе 2019 съехались спортсмены из 9 стран

Победа досталась британцу [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Спортсмены превращают каждый прыжок в шоуСпортсмены превращают каждый прыжок в шоуФото: Виталий ПАРУБОВ
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В поселке Симеиз (Большая Ялта) 10 августа п очередной раз прошел чемпионат мира про клифф-дайвингу (прыжкам со скалы в воду) Crimea Cliff Diving World Cup.

На полуостров приехали 14 сильнейших клифф-дайверов из 9 стран мира - России, Украины, Великобритании,США, Бразилии, Мексики, Колумбии, Италии, Чехии.

В Крым приехали клифф-дайверы из 9 стран Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крым приехали клифф-дайверы из 9 странФото: Виталий ПАРУБОВ

В числе участников - знаменитый российский прыгун, чемпион мира по хай-дайвингу, победитель мировой серии Red Bull Cliff Diving Артем Сильченко, а также чемпион мира по хай-дайвингу в 2019 году, двукратный победитель британец Гэрри Хант.

Каждый прыжок - неповторим Фото: Виталий ПАРУБОВ

Каждый прыжок - неповторимФото: Виталий ПАРУБОВ

Спортсмены прыгали с платформы, установленной на скале Дива, на высоте 27 метров.

Клифф-дайвинг - это красиво Фото: Виталий ПАРУБОВ

Клифф-дайвинг - это красивоФото: Виталий ПАРУБОВ

Соревнования проходят в три этапа, каждое выступление оценивает компетентное жюри.

Жюри наблюдало за прыжками с лодки Фото: Виталий ПАРУБОВ

Жюри наблюдало за прыжками с лодкиФото: Виталий ПАРУБОВ

Клифф-дайвинг - очень зрелищный вид спорта, и сотни людей собрались на пляже в Симеизе, чтобы посмотреть на прыжки.

В Симеизе яблоку негде упасть - так много зрителей! Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симеизе яблоку негде упасть - так много зрителей!Фото: Виталий ПАРУБОВ

Кубок мира по клифф-дайвингу и 7 тысяч долларов получил британец Гэрри Хант. На втором месте с денежным призом в 6 тысяч долларов - россиянин Никита Федотов. Третье место и 5 тысяч долларов завоевал чех Михал Навратил.

Слева - Никита Федоров, в центре - Гэрри Хант, справа - Михал Навратил Фото: Виталий ПАРУБОВ

Слева - Никита Федоров, в центре - Гэрри Хант, справа - Михал НавратилФото: Виталий ПАРУБОВ

- Это самые лучшие атлеты мира в этом виде спорта и для нас большая честь принимать их на крымской земле, - отметил президент российской Федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

Я сумермэ-э-эн! Фото: Виталий ПАРУБОВ

Я сумермэ-э-эн!Фото: Виталий ПАРУБОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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