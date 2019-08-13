Истязал беременную супругу, развращал дочек: 46-летний житель Севастополя держал в страхе всю семью

В Севастополе суд будет рассматривать громкое уголовное дело: 46-летнего жителя Гагаринского района обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности собственных дочек. Ставят ему в вину также истязание детей и беременной супруги.

- Установлено, что мужчина на протяжении длительного времени держал в страхе всю свою семью, совершая преступления в отношении супруги и трех несовершеннолетних дочерей, - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по городу Севастополю.

На протяжении почти двух десятков лет, начиная с 2000-го года, он бил свою супругу и дочерей.

Когда малышки подросли, их ждало новое испытание от тирана-отца.

- Начиная с 2011 года и по август 2018 года мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности своих дочерей, - отметили в ведомстве.

На сегодняшний момент дочерям обвиняемого 20, 17 и 10 лет.

СТАРШАЯ ДОЧЬ НАПИСАЛА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТЦА

Как же все вылезло наружу? Старшая дочь написала на отца заявление в полицию. Девушка, отметив свое совершеннолетие, решила уйти от родителей и жить самостоятельно, но отец стал ей угрожать. Зная его крутой нрав, что он ни перед чем не остановится, девушка решила положить конец беспределу: пришла в дежурную часть полиции и рассказала обо всем том кошмаре, что творится в стенах ее отчего дома.

Следователи взялись распутывать клубок и выяснили, что семья, на первый взгляд благополучная, нигде на учете не состояла: ни в полиции, ни в органах опеки.

Сама же жена и мать троих дочерей была до такой степени запугана мужем, что даже и в мыслях не допускала, что можно хоть как-то защитить себя и своих детей от домашней тирании. Супруг при этом избил жену в положении так, что она потеряла ребенка.

КУДА СМОТРЕЛИ В ШКОЛЕ?

- Девочки неоднократно приходили на уроки в школу с ссадинами и гематомами, - рассказали следователи, но учителя почему-то ничего не замечали и не пытались хоть как-то помочь школьницам.

В Следственном комитете считают, что нужно привлечь к ответственности сотрудников школы, где учились сестры, поэтому в департамент образования Севастополя направлено соответствующее представление.

Многодетного отца из Севастополя обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям:

совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних - п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «а» ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 135 УК РФ, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам и более - п. «а, г, в» ч. 2 ст. 117, п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ.

За жесткость и разврат по отношению к собственным детям и жене ему грозит солидный тюремный срок - лишение свободы до двадцати лет.

Преступления против половой неприкосновенности не так уж и редки на Крымском полуострове. В Ялте насильник больше двух месяцев удерживал в железном гараже молодую девушке. Она доверилась случайному знакомому и фактически стала секс-рабыней.

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