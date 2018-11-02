«Кричи, ори, никто тебя не найдет!». 24-летняя жительница Ялты два месяца пробыла в секс-рабстве

СЕГОДНЯ 19:18 2018-11-02T19:16:59+03:00

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«Давай поженимся!» - фраза, о которой грезят многие девушки, превратила жизнь 24-летней Алены (имена изменены - От авт.) из Ялты в кошмар. Вместо пышной свадьбы и семейной идиллии крымчанку 65 дней удерживали в грязной, вонючей лачуге и насиловали.

«Дорогая, выходи за меня замуж!»

- Я после работы пришла на конечную «десятой» маршрутки. Хотела побыть одна, настроение - впору в омут головой. Хотелось плакать, но чтоб никто не видел, - рассказывает «КП» - Крым» Алена.

В съемной квартире как в муравейнике, не протолкнуться: на 20 квадратных метрах живут вчетвером - Алена, ее сестра с сыном-подростком и брат.

В магазине, где работает девушка, целый день толчея. А тут личное горе - с парнем недавно рассталась, потому что, кроме романтических встреч, ничего не предлагал. Подружки и коллеги все замужем, а она - неудачница, да и только. Вот и решила хотя бы чуть-чуть перевести дыхание.

Конечная "десятки" находится рядом с домом, где живет пострадавшая.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Конечная "десятки" маршрута вполне сойдет за часть двора пятиэтажки на улице Найденова - всего в нескольких метрах от дома. Под навесом есть и лавки, и стол для перекусов водителей маршруток. Обжитое местечко и весьма живописное: с одной стороны немудреного павильона - дорога и жилой дом, а с другой - крутой, заросший деревьями и кустами спуск в лощину.

Но павильон не пустовал.

- Угостите сигареткой. - И незнакомый молодой мужчина протянул руку: - Олег!

Темноволосый, шорты, майка, шлепки - вполне приличный вид. Лето же еще на дворе, август.

Слово за слово - завязалась беседа.

- Стал расспрашивать, зачем я вообще сюда вышла, мол на улице уже стемнело. Есть ли у меня родственники, парень, - вспоминает девушка. - Я стала говорить, что хочу семью, детей. Мечтаю встретить нормального мужчину. Он начал жаловаться на одиночество, что его родные умерли, а ему нужны жена и дети. Сказал, что ему 26 лет, хотя на деле, как выяснилось потом, оказалось 33.

Молодые люди были на одной волне.

Алена поверила Олегу и пошла с ним.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Разговор пошел так, как будто мы уже давно знакомы. Он стал меня звать в гости. Я не соглашалась. Он, прямо как в кино, встал на коленки: «Полюбил с первого взгляда! Выходи за меня замуж!» Олег показался мне таким добрым и хорошим. Как будто затмение на меня какое нашло, и я пошла… - раскаивается сейчас Алена.

«Это твой дом! Никуда больше идти не надо»

Девушку держали в плену не очень далеко от газовой заправки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Парочка обошла с тыла газовую автозаправку и бойко зашагала по лесу. Минут через сорок они подошли к заросшему деревьями и кустами участку, огороженному высоченной сеткой.

- Когда я зашла во двор, то он тут же с криком «вот и все!» закрыл на ключ ворота. И я увидела рядом с собой совершенно другого человека. Будто демон в него вселился! - оцепенела после его слов девушка. - Во дворе было четыре собаки, одна из них запуталась в цепи. Олег стал громко орать, материться и бить ее палкой. Я стою во дворе. Меня трусит. Мало того, запах стоит ужасный, пахнет так, как будто что-то разлагается. Попросила Олега открыть ворота, чтобы уйти.

Но он и слушать не стал, а просто затолкал девушку в дачный домик. В железном гараже бетонный пол, кровать, застланная тряпьем, на тумбочке плошка со свечкой. И все тот же ужасный запах.

Крымчанку насильно удерживали в грязной лачуге. Фото: кадр видео

- Раздевайся, ложись и раздевайся! - не переставал орать «избранник».

Он бросил Алену на кровать, она так и лежала испуганная - в юбке, майке, босоножках, к груди прижала сумочку.

- Ты что, больная? Ты дома так же ложишься?! - Олег ударил ее в живот…

Когда чуть рассвело, девушка впотьмах нашла свои вещи и стала одеваться.

- Я же думала, что он меня отпустит!

Но не тут-то было. Швырнул на кровать. И безапелляционно заявил: «Это твой дом! Никуда больше идти не надо: ты теперь здесь живешь и я твой муж. И ты меня любишь!»

Издевался над собаками, убивал кошек и давил мышей

И потом все время, до самого освобождения, Олег вынуждал Алену говорить: «Я тебя люблю, ты мой муж». И если та отказывалась, то жестко наказывал ее.

- Бил?

- Да, по лицу. За то, что целовать не хотела, говорить «люблю» отказывалась. Ударит и орет: «Уходи, собирай вещи и уходи!»

Девушка бросалась к дверям, а ее мучитель дико хохотал: «Ты куд-а-а-а?! Здесь твой дом!»

Однажды для устрашения похититель на глазах пленницы демонстративно растоптал живого мышонка.

Девушку охраняли злые собаки. Фото: кадр видео

Собакам тоже доставалось от хозяина: бил палками и железными трубами. Несчастных кошек, которые пробиралась на участок, он просто со всей силы бросал об дерево.

- Он тебя кормил хоть?

- Еды было много, - объясняет девушка. – Я, как понимаю, он ходил в магазин какой-то и брал еду просроченную: салаты разные, в том числе оливье, картошку жареную, курятину. Он же снял с меня все золото. У меня были серьги, браслет, кольцо, цепочка, крестик и пирсинг. Тысяч на 40. Иногда даже среди ночи он поднимал меня и заставлял готовить: я разводила костер во дворе и в кастрюле варила макароны или рожки.

Еду готовили на костре. Фото: кадр видео

Грозился сбросить в колодец

- Олег был похож на больного, по ночам у него начинались завихрения, страшно становилось: глаза из орбит вылазят, зрачки вот такие, по пять копеек, и начинает кричать: «Меня полиция ищет из-за тебя!»

Иногда становился кротким как агнец.

- Говорил, что поедем к моей маме, все у нас будет хорошо, - говорит Алена. - Иногда начинал плакать, что если я его брошу или убегу, то он вскроет себе вены. А то вдруг его передергивало и он начинал орать, чуть ли не с пеной у рта: «Собак с собой возьмем, спустим: посмотришь, как они будут загрызать твоих родственников».

И ненормальное «гы-гы-гы» заполняло собой весь гараж.

А чаще грозил: «Привяжу камень к ногам и сброшу в колодец - будешь гнить заживо. Кричи, ори - никто тебя не найдет».

- Олег сказал, что буквально за три-четыре дня до знакомства со мной умерла его сожительница Ирина. И он дал мне донашивать ее платья и кофты: на остановку же я пришла в майке и короткой юбке. А в гараже днем жарко - солнце раскаляет железо, а ночью холодина - с ржавого потолка капает конденсат, - бросает девушку в дрожь от воспоминаний. - Олег говорил, что у меня с Ириной много общего. Схожесть есть и во внешности, и в гороскопах: год Собаки и созвездие Козерога. Характеры тоже одинаковые.

Была ли Ирина или это просто выдумка воспаленного мозга - ответ на этот вопрос сейчас ищут следователи.

«Живу с парнем. Пока не хочу домой»

- Уже на второй день он сказал мне, чтобы я звонила родне. Я не хотела. Сказать правду он не позволит. А если я совру, что все хорошо, то меня просто не будут искать. Но он заставил. Я просто повторяла за ним то, что он диктовал: «Живу с парнем. Пока не хочу домой» - передергивает худенькими плечиками Алена. - Потом и сам начал говорить моей сестре, что все у нас хорошо, - мы живем вместе, поженимся и хотим детей.

Пленница спала на подушке, под которую подложили деревянный чурбак.

Старшая сестра Алены Елена сразу поняла, что дело нечисто, и пошла в полицию. Люди в погонах делали все возможное, чтобы найти Алену, но и сами родственники не сидели без дела.

Олег сказал по телефону, что они с Аленой в Гаспре живут, и сестра и брат девушки весь поселок облазили, в каждый дом заглянули, все окрестные заросли обследовали. Обратились к волонтерам, расклеивали везде объявления о пропаже сестры.

Нашла библию и молилась

Два месяца Алена была без связи с внешним миром - без интернета, телевидения. Электричества в домике не было, по вечером зажигали свечу. Оставалось одно - молитва.

- Нашла в гараже библию и, как только он уходил, читала ее. Молилась.

Девушка признается, что однажды уже хотела свести счеты с жизнью - набрала полную пригоршню таблеток - у Олега были солидные запасы разных медикаментов, но вдруг ярко вспыхнул огарок свечи, который уже давно прогорел. Рука дрогнула - пилюли просыпались.

- Как будто Господь Бог отводил беду. На душе чуть полегчало. А однажды он взял нож и сказал, что убьет себя. Меня всю колотит, я про себя читаю молитву, и нож отлетает в сторону и ранит ему ногу…- верит в силу молитв Алена.

Можно ли было сбежать?

- Нет, - отвечает девушка. - Если бы не ходил за мной по пятам, может, что-нибудь и вышло. А так забор - сетка три с половиной метра. В самом гараже на окнах стекло и сетка. Боялась, что если разобью стекло, но не смогу сбежать, то он вернется, заметит и что-нибудь со мной сделает. Участок охраняли злые собаки. И перед тем, как уйти, Олег спускал их с цепи: «Марик, Гавич - охранять!»

«Думала, пришли убивать»

В середине октября Олег ушел, как обычно, в город за едой.

- Слышу, собаки лают не так, как обычно, когда он возвращается. Действительно, с ним было еще двое чужих мужчин в штатском: «Одевайтесь!» - продолжает рассказ Алена. - Накинула кофту, сумку взяла. Думала, что меня просто ведут убивать - Олег и его двое дружков в штатском. Он мне не раз говорил, что убьет и закопает в лесу, никто и не найдет. Но прислушалась к их разговору и поняла, что двое в штатском - это полицейские! У меня в тот момент даже не оставалось сил для радости.

Они посадили Алену в машину и отвезли в участок.

- Олег всегда угрожал: «Если меня повяжут и ты что-то против скажешь, то прямо в полиции и грохну», - припоминает девушка, - но в участке он даже глаза на меня поднять боялся.

Алена, как только попала домой, то в первую же очередь сняла и выбросила на помойку всю одежду, целый час просидела в душе. В плену она лишь изредка мылась холодной водой из колодца. И потом отправилась в салон красоты - привела себя в порядок: подстриглась, перекрасила волосы - как будто хотела вычеркнуть себя прежнюю.

- Вначале мы ее узнать не могли - не наша Алена: отекшая какая-то, безразличная, полуживая, будто из петли вытащили, - вздыхает ее старшая сестра Светлана. - Дня через два начала в себя приходить. Но о том, что с ней было эти два месяца, не любит рассказывать.

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас идет следствие. 33-летнему Олегу Б. грозит до 10 лет лишения свободы. В отношении него возбуждено три уголовных дела - за изнасилование, соединенное с угрозой убийством, незаконное лишение человека свободы и грабеж.

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