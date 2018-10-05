В Крыму муж разрезал любовника жены на 15 частей и выбросил в море

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-05T09:52:47+03:00

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От истории про крымского Отелло в жилах стынет кровь. Спокойный, вежливый торговец из небольшого поселка Золотое Поле Кировского района, не моргнув глазом, заколол любовника своей жены прямо у нее на глазах, а затем хладнокровно расчленил тело, завернул в целлофановые пакеты и сбросил в море со скалы.

ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ, ТРУДОЛЮБИВАЯ

Алексей и Ирина Юрьевы (имена и фамилии изменены. - Ред.) приехали в Крым из Луганска пару лет назад. Поселились в скромной пятиэтажке почти на окраине села.

- Алексей – уже в годах, немного грузноватый, а Ирина - как девчушка, худенькая, стройная, - делится с «Комсомольской правдой. Крым» соседка.

Разница в годах у пары была солидная: мужу – 50 лет, а жене – 36. На окружающих супруги производили приятное впечатление.

- На жизнь они зарабатывали, торгуя на рынке: то в Судаке специи продают, то конфеты в своем же поселке. Фрукты-овощи брали на реализацию: в 4 утра вставали, чтобы успеть на оптовую базу и затем на рынке постоять. Как ни посмотришь, вся семья носится с ящиками и коробками, даже дети, - говорят местные жители. - Даже завидки брали, глядя на них. Идеальная семья, трудолюбивая.

Супруги воспитывают шестилетнюю дочку, девятилетнего сынишку и сына-девятиклассника. Ребятишек соседи только нахваливают: вежливые, всегда здороваются. Поговаривают, что у Алексея есть старшие дети от предыдущего брака, мол, наведывалась к нему взрослая дочка из Симферополя. Заходил частенько парнишка в форме курсанта мореходки.

Незадолго до убийства окружающие заметили неладное: последнее время Алексей Ирину за руку водил везде. Выходят из подъезда, а он - цап! - и ни на шаг от себя не отпускает. Соседи впервые услышали, как семейная пара скандалит.

- Вы знаете, Алексей лично мне ничего плохого не сделал, раз даже из Судака подвез. Хотела денег ему дать, а он не взял, - припомнила пожилая женщина из соседнего подъезда. – Я вареньем отблагодарила, так он потом банку вымыл и чистую вернул!

Тут в разговор вмешалась молоденькая девушка:

- Что вы говорите! Неприятный он человек, себе на уме: от такого чего угодно можно ожидать!

Соседи замолчали, когда во дворе появились сын и дочь Юрьевых:

Дети самостоятельно закупают продукты.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Тихо! Их дочка идет, нельзя же при ребенке про убийство говорить, травмировать лишний раз. Отца-то в СИЗО забрали, а мать – нет. Она сейчас дома сидит и за порог носа не кажет. За продуктами дети сами ходят.

Раньше во дворе стояли две машины, принадлежащие семейству – легковушка и грузовой фургон. Теперь они куда-то пропали, автомобили перегнали в другое место.

ВСАДИЛ НОЖ В САМОЕ СЕРДЦЕ

Шекспировская трагедия разыгралась вечером 21 сентября. Как рассказал «Комсомольской правде. Крым» компетентный источник, Ирина отлучилась из квартиры и долго не возвращалась. Алексей стал ей названивать, а потом бросился искать.

Недалеко от многоэтажки, где жила пара, находится заброшенный ангар – недостроенное фруктохранилище. Его начинали возводить еще в советские годы, а после развала Союза стройка остановилась.

- От ангара до дома Юрьевых – метров 200, не больше, - продолжает источник. – Алексей забежал туда – и увидел жену в объятиях другого.

Молодые люди встретились в бесхозном фруктохранилище.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Разум у мужчины помутился. Он увидел нож на багажнике мопеда, на котором приехал соперник. Муж схватил клинок и со всего маху всадил его в грудь любовника. Тот охнул и грузно свалился на землю. Смерть наступила мгновенно: разъяренный Алексей всадил лезвие прямо в сердце.

Рядом с ангаром, где произошло убийство, растет старый черешневый сад.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Ангар окружает старый черешневый сад. Туда «Отелло» и выволок жертву.

- Раскромсал на 15 кусков, замотал в целлофановые пакеты, погрузил в свою машину и вывез в Новый Свет (почти 60 километров от Золотого Поля. - Ред.), - поделился подробностями источник. – Там он выбросил останки в море, надеясь, что тело никогда не найдут.

Расчлененное тело увезли в Новый Свет.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Просчитался. В спешке оставил два свертка с фрагментами тела под черешнями. По слухам, их учуял домашний пес, которого вывели на прогулку. Собака вырвала у хозяина из рук поводок, бросилась через бурьян и завыла над страшной находкой.

Личность жертвы, обнаруженной в черешневом саду, следователи установили довольно быстро. Связать происшествие с семьей Юрьевых помог мобильный телефон, который убитый, отправляясь на свидание, оставил дома. Ирина регулярно созванивалась с любовником, и записи об этом сохранились в журнале звонков.

- Задержанный считает, что во всем виноват соперник, а его жена ни при чем. У Ирины были серьезные проблемы с почками, она принимала сильнодействующие обезболивающие. Алексей уверен, что таблетки помутили ее разум, а тот мерзавец, мол, воспользовался слабостью женщины и соблазнил ее, - заявил "Комсомольской правде. Крым" источник.

ШКОЛЬНЫЙ РОМАН

Убитый Егор (имя изменено. – Ред.) жил в селе Приветном, что в пяти километрах от Золотого Поля. 37-летний мужчина работал в школе: в холода кочегарил, а когда отопительный сезон завершался – сторожил.

- Как они познакомились? Ирина у нас три месяца дворничихой работала, ее к нам биржа по занятости прислала. Заходила греться в кочегарку к Егору, там, видимо, все и случилось, - припомнили в школе. – Уволилась она 1 апреля. На прощанье накрыла стол – бутерброды, чай и все такое, как положено. Больше в школе и не появлялась. Что у них любовь, никто и не догадывался – Егор молчун, слова не вытащишь. Все вылезло наружу уже после убийства. Все мы ахнули, когда узнали.

Ирина и Егор работали в одной школе.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Коллеги вспоминают убитого как безобидного человека, рубаху-парня, всегда готового прийти на помощь.

Об убитом односельчане и коллеги сохранили самые добрые воспоминания. Фото: соцсети

- Добрейшей души человек. Вот за что ему? Вежливый, тактичный. С женой бывшей (она тоже в школе работает) в прекрасных отношениях. Кофе вместе пили. Егор постоянно ей по хозяйству помогал, если она о чем-то просила, - рассказали «Комсомольской правде. Крым» в учительской и тут же завздыхали: - Похоронить его не могут. Голову до сих пор не найдут, а без головы никак.

В стенах школы судачат, что Алексей Егору постоянно угрожал, а Ирина и вовсе собиралась уйти от мужа и перебраться в Приветное.

ИСКАЛИ ВСЕМ СЕЛОМ

Коллеги заподозрили неладное, когда Егор 22 сентября в семь утра не пришел сменить своего напарника.

Стали звонить – трубку не берет. Побеспокоили родных - мать, сестру, а те не курсе, где он. Загулов никаких за ним не числилось. Иногда видели его мотоцикл у домов одиноких односельчанок, но ловеласом, говорят, не был.

Друзья и близкие даже по соцсетям раскидали ориентировку с фотографиями Егора. Мол, уехал из дома и не вернулся. Листовку раздавали в близлежащих селах, не забыли и про Золотое Поле. Фотография пропавшего Егора висела в тамошнем магазине.

Мать Егора в отчаянии обратилась к экстрасенсу.

- Предсказатель вошел в транс и сказал, что загулял парень и через два дня вернется, - голос у коллеги Егора дрогнул. – Все так и вышло: через два дня нашли.

ОФИЦИАЛЬНО

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «умышленное убийство» (ч 1. ст. 105 УК РФ). Алексея задержали, Кировский районный суд решил, что во время расследования обвиняемый будет находиться под стражей. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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