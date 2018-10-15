В Крыму девушку 2,5 месяца удерживали и насиловали в заброшенном доме

СЕГОДНЯ 18:59 2018-10-15T21:07:59+03:00

24-летнюю крымчанку нашли и освободили из плена в районе трассы Ялта-Севастополь

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Жительница Ялты Алена (имя изменено) пропала в начале августа.

- Вечером, 5 августа Алена вышла из дома на улице Найденова. Она была одета в оранжевую майку, светлую юбку, черные босоножки и взяла с собой сумку серебристого цвета, - такие ориентировки распространили в соцсетях ее близкие. – И больше на связь она не выходила.

24-летнюю девушку искала полиция, волонтеры, родные и близкие на самом Крымском полуострове и за его пределами.

Но Алена, как в воду канула, будто и не было человека. Поиски увенчались успехами лишь к середине октября.

- Было установлено, что все это время девушку незаконно удерживал в заброшенном помещении, расположенном на трассе Ялта-Севастополь, ранее судимый 36-летний местный житель, не имеющий постоянного места жительства - сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Выяснилось, что подозреваемый, познакомившись с Аленой на автобусной остановке, пригласил ее гости. Крымчанка опрометчиво приняла его предложение

- Попав в его жилище, потерпевшая уже не смогла самостоятельно его покинуть, при этом она неоднократно подвергалась насильственным действиям, - отметили в ведомстве.

Пленница также рассказала, что злоумышленник отобрал у нее личные вещи, в том числе ювелирные украшениям и сотовый телефон.

Сейчас идет следствие. Подозреваемому в незаконном лишении свободы грозит до 10 лет тюрьмы.

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