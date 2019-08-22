Первые получают стрелы индейцев

- Первые идущие получают стрелы индейцев, вторые получают земли», - написал в своем обращении к сотрудникам компании генеральный директор «Биотехпрогресс» Петров Денис.

Хотя от правоохранительных органов он не скрывался и по первому требованию предоставлял им всю необходимую информацию, силовикам этого почему-то показалось мало.

В три часа ночи 28 июля бизнесмена арестовали, Денис Петров оказался в СИЗО-1 г. Ростова-на-Дону (известного, как ростовский централ), будучи задержанным в поезде Новороссийск-Москва ночью, на станции Ростов. Ему предъявили обвинение в спланированном хищении казенных средств и отсутствии намерения выполнить заключенный государственный контракт.

ГОТОВЫ ДОСТРОИТЬ

- Мы, являясь ведущей компанией в области внедрения передовых технологий по очистке воды, пришли в Крым и Севастополь строить российский аналог Сингапура – государства, которое известно наивысшим уровнем водопользования в мире, что связано с его островным расположением и, как следствие, дефицитом пресной воды. В Крыму и Севастополе те же проблемы, – отмечает Денис Петров.

Денис Петров строил компанию вместе со своим отцом тридцать лет

В декабре прошлого года мы уже описывали ситуацию с реализацией проекта строительства очистных «Южные».

Напомним предысторию. В конце декабря 2017 года правительство Севастополя и «Биотехпрогресс» заключили госконтракт на строительство канализационных очистных сооружений «Южные». Сумма соглашения составила 6,8 миллиарда рублей, выделенных по линии «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года». Аванс в размере двух миллиардов рублей заказчик перевел на расчетный счет в «ОФК-банк», в апреле 2018 года Центробанк отозвал лицензию у финансовой организации. Аванс пропал.

Несмотря на это, «Биотехпрогресс» продолжал выполнение работ и к концу прошлого года успел сделать многое.

- Только на разработку новой проектной документации у нас ушло около 60 миллионов рублей! - рассказывал Денис Петров. - Пропавшие деньги? Вместе с отцом мы строили нашу компанию тридцать лет. Невероятными усилиями добились успеха в России и признания на международном уровне. И все ради того, чтобы деньги украсть? Это же бред!

«Биотехпрогресс» сотрудничает с ведущими российскими компаниями, в том числе с «Татнефтью»

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ

- Средства аванса по данному контракту исчезли в лопнувшем «ОФК банке», но даже не это явилось причиной задержки работ на 3 месяца, вследствие которой контракт был расторгнут, –обращает внимание генеральный директор НПП «Биотехпрогресс». - Основной причиной были грубейшие технологические просчеты проекта, а также отсутствие необходимой разрешительной документации.

- Низкий уровень профессионализма чиновников вынудил их в панике и без каких-либо переговоров расторгнуть контракт с мыслями: «Баба с возу – кобыле легче». Но «кобыле» легче не стало: на новый конкурс с восстановленным бюджетом в 6,8 млрд. рублей, который провели через год после разрыва контракта, не заявилась ни одна компания, – продолжает Денис Петров. - Итог - уходили от задержки в 3 месяца и остатком финансирования в 4,8 млрд. рублей. АО НПП «Биотехпрогресс» билось в суде за право закончить этот проект за эти деньги, с продлением срока реализации на один год и необходимостью отработать 6,8 млрд. рублей.

По словам Дениса Петрова, судебные тяжбы с администрацией Севастополя парализовали кредитно-финансовый потенциал НПП «Биотехпрогресс» и вынудили кредиторов предпринимать шаги по возврату долга.

Компания реализовала огромное количество проектов на благо всей страны

- Началась очень сложная и ответственная фаза переговоров с кредиторами о реструктуризации долгов в рамках конкурсного производства, ряд инвесторов проявили заинтересованность, но тут подоспели правоохранительные органы заключив главу компании под стражу, в полную изоляцию, - вспоминает директор компании «Биотехпрогресс».

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ»

Меру пресечения в виде заключения под стражу для Дениса Петрова 29 июля избрал Ленинский районный суд г. Ростов-на-Дону.

Адвокаты отметили, что Дениса Петрова задержали с нарушением закона. Обвинение генеральному директору «Биотехпрогресс» предъявлено не было, в деле он проходил в статусе подозреваемого.

- Для обеспечения явки подозреваемого к следователю может быть привод, обязательство о явке, но никак не задержание! - отмечает Анатолий Клейменов. - Однако Ленинский районный суд г. Ростов-на-Дону по какой-то причине проигнорировал это.

Более того – в материалах дела нет ни одного допроса, в котором бы хоть раз была упомянута фамилия Петров! Не говоря уже о том, чтобы кто-то сообщил, что генеральный директор «Биотехпрогресса» был причастен к преступлению.

- Одно только это является фундаментальным нарушением! - эмоционален Анатолий Клейменов. - Кроме того, Дениса Петрова задержали по тяжести подозрения.

- У меня четверо несовершеннолетних детей, 250 сотрудников с семьями, мы с отцом собирали коллектив более 30 лет, компания старше, чем все ее заказчики (НК «Роснефть», «Атомстройэкспорт», «Интер-РАО», «Роснано» и др.). Мы всю свою сознательную жизнь на это потратили не для того, чтобы деньги из бюджета в Севастополе украсть», - сказал на заседании суда Денис Петров.

Нового подрядчика для строительства КОС «Южные» пока так и не нашли

- Самое поразительное, что отец четверых детей, руководитель крупной компании с 30-летней историей, который ни от кого не скрывался и реализовывал в России крупные экологические проекты, стал человеком, к которому утрачено всякое доверие. Буквально в один день, с ходу. При этом нет ни одного документа, который бы отрицательно характеризовал Дениса Петрова, - добавил Анатолий Клейменов.

НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ

Отметим, что версия следствия по большому счету строится на одном моменте – исключении казначейского сопровождения при подписании государственного контракта (это когда деньги поступают не на расчетный счет в банке, а в казначейство, – Ред.). Однако, как утверждают адвокаты, это была инициатива правительства города, а не руководителя «Биотехпрогресса».

Тут надо учитывать, что договор между правительством Севастополя и «Биотехпрогрессом» был заключен, когда до конца года оставалось всего несколько дней. Местные чиновники торопились подписать государственный контракт по одной простой причине – хотели успеть освоить выделенные из федерального бюджета деньги.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявлял, что освоение средств, выделенных на реализацию нацпроектов в Крыму, идет крайне медленно. Как сообщали СМИ, премьер призывал чиновников ускориться «там, где это можно сделать».

Но в случае с оформлением казначейского сопровождения заключить договор за несколько дней, которые оставались до конца года, было нереально. Поэтому подписание государственного контракта было форсированно.

Значит ли это, что исключение казначейского сопровождения из сделки было незаконным? В разъяснении Казначейства России, отправленном в адрес НПП «Биотехпрогресс» сказано: «Учитывая, что в отношении указанных средств не принималось отдельное решение Правительства Российской Федерации об осуществлении казначейского сопровождения, расчеты по Государственному контракту в 2018 году не подлежат казначейскому сопровождению, и соответственно открытие лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса исполнителем по нему в территориальных органах Федерального казначейства не требуется». К тому же в Министерстве финансов Российской Федерации тоже подтвердили, что казначейское сопровождение для этой сделки не требовалось.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

– Не понимаю, кому это нужно, может это заказ? – говорил Петров на заседании суда об избрании меры пресечения. – Может это нужно тем, кто хочет выставить нас основными виновниками пропажи денег и задержки строительства?

К слову, президент «ОФК-банка», в котором исчезло более 20 млрд. рублей, в том числе 2 млрд. государственных средств для строительства КОС «Южные», находится под домашним арестом, а Денис Петров в «Ростовском централе».

Как будто нет у «Биотехпрогресса» благодарностей заказчиков за реализованные объекты и признания большинства игроков на российском рынке очистки воды, кому выгодно держать Петрова в изоляции?

– Завтра продадут за бесценок нашу производственную базу и сделают на ней пилораму или слесарную мастерскую. А ведь там производство организовано под нужды нефтехимии и Росатома, – говорит директор «Биотехпрогресс».

Источники в политических кругах Крымского полуострова утверждают, что скандал вокруг канализационных очистных сооружений «Южные» может быть связан с «борьбой крымских элит»: дескать, такую ситуацию создали искусственно. Ведь любые проблемы с исполнением государственных контрактов могут стать отличным поводом, чтобы сместить неугодного политика. Еще в 2018 году СМИ сообщали, что проблемы на КОС «Южные» станут последним ударом по тогдашнему губернатору Севастополя Дмитрия Овсянникова. Так и получилось. 11 июля управленец ушел в отставку.

Обиднее всего то, что страдают простые люди: новые очистные сооружения городу необходимы как воздух. Проблема теперь одна – найти компанию, которая будет хотя бы не менее опытной, чем «Биотехпрогресс». Получилось ли это сделать? Как утверждает ряд севастопольских СМИ, найти подрядчика для КОС «Южные» не удалось: уже второй по счету электронный аукцион на возведение канализационно-очистных сооружений признан несостоявшимся. И вряд ли ситуация с задержанием генерального директора «Биотехпрогресса» добавит кому-либо мотивации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«”Биотехпрогресс” существует с 1989 года. Компания пережила развал страны, лихие 90-е годы и тяжелым трудом, буквально по крупицам, заработала свою репутацию. Предприятие сделало многое, чтобы в России появлялись самые современные технологии, которые смогут улучшить экологию нашей страны. Такие предприятия в России можно пересчитать по пальцам...

Денис Петров внес ощутимый вклад в развитие компании, долгое время занимая должность генерального директора. Под его руководством «Биотехпрогресс» реализовал целый ряд крупных проектов очистки стоков предприятий и городов по всей России, которые теперь приносят пользу всей нашей стране. Но сейчас это предприятие находится под угрозой ликвидации, а сотни высококомпетентных специалистов могут попросту остаться без работы. Кому это нужно, для кого выгодно? И зачем держать под стражей человека, который ни от кого не прячется? Заключение под стражу Дениса Петрова трудно необъяснимо...».

Валерий ПЕНЧУКОВ, адвокат.

НА ЗАМЕТКУ

С 2009 года «Биотехпрогресс» участвовал в реконструкции и новом строительстве крупнейших инвестиционных объектов. В их числе – канализационные очистные сооружения в Красной Поляне для зимней Олимпиады 2014 года), очистные сооружения АО «ФосАгро-Череповец», КОС города Петрозаводска и многие другие. Где-то было легче, где-то – сложнее. Но таких ситуаций, как со злосчастными «Южными», в практике петербургской компании ни разу не возникало.