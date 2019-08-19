Севастополь попал в пятерку городов России, где охотнее всего покупают недвижимость

Много ли желающих купить недвижимость в том или ином регионе России: такой опрос специалисты «Ингосстрах» провели в 78 городах страны с населением не менее четверти миллиона человек.

МНОГИЕ ХОТЯТ КУПИТЬ ЖИЛЬЕ В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ

В топ-5 по интересу к покупке недвижимости в России попал Севастополь. Он пропустил вперед лишь города, расположенные вблизи белокаменной.

- Вырос спрос на недвижимость в подмосковных городах - Подольске (12% доля тех, кто в ближайшие год-два намерен приобрести недвижимость. - От авт.), Балашихе (12%) и Химках (12%), - отмечают специалисты. - Значительный интерес к покупке недвижимости проявляют также жители Сургута (10%) и Севастополя (10%).

Симферополь (8% желающих) в этом рейтинге занял 14-е место.

Эксперты отмечают, что в общем по Российской Федерации интерес людей к покупке недвижимости падает. Причем такая динамика наблюдается повсеместно, включая масштабные рынки жилой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга.

СЕВАСТОПОЛЬ ЖИВЕТ ПОБОГАЧЕ, ЧЕМ КРЫМ

Ответ на вопрос, почему в Севастополе больше желающих купить квартиру или дом, чем в Симферополе, дает другое исследование: в рейтинге по доходам населения город-герой занял 15 место, а Республика Крым - 76-е.

Составляя рейтинг по доходам, аналитики РИА опирались на данные госстатистики России. Они оценили 85 регионов России по таким критериям, как «доля населения за чертой бедности» и «доля населения за чертой крайней бедности».

В рейтинге по доходам населения город-герой Севастополь занял 15 место, а Республика Крым – 76. Аналитики подсчитали, что в Крыму 17,2% бедняков, а нищих - 2,3%.

В Севастополе положение намного лучше: за чертой бедности всего 12,9% горожан, а крайней бедности - 1,4%.

В целом в России богаче всего живут жители Ямало-Ненецкого автономного округа: 6,2% людей находится за чертой бедности; 0,8% - за чертой крайней бедности. В топ-10 попали Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сахалинская область, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. В Москве всего 7,2% бедных, а нищих - 0,5%.

В аутсайдеры попала Тыва, где за чертой бедности пребывает 40,1% жителей, в крайней бедности - 9,2%. Ей компанию составили Республика Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная и Курганская области, республики Чувашия, Марий Эл и Крым.

КСТАТИ

В рейтинге за чертой бедности находятся те, кто имеет доходы ниже регионального прожиточного минимума. Уровень крайней бедности – это когда доходы составляют менее половины минимума. В Севастополе прожиточный минимум составляет - 10 353 рублей, а в Республике Крым - 9904 рублей.