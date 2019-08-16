Как в Крыму собрать ребенка в школу и не разориться

Белоснежные банты-облака, красочные букеты и слегка заспанные толпы мальчишек и девчонок скоро до краев заполнят города и поселки. Первое сентября, через пару недель, ворвется в жизнь звонким многоголосьем школьных звонков.

Детвора еще нежится в благословенном летнем ничегонеделаньем, а вот их родители уже вовсю суетятся, занимаясь приобретением всей необходимой для школы амуниции.

Школьные ярмарки в Симферополе, Севастополе и других крупных городах Крыма уже открылись, будут работать до 10 сентября. Продают товары для учеников и в различных магазинах и супермаркетах.

Поэтому сначала стоит пройтись по всем торговым точкам и приценится, что и почем.

На чем и можно будет сэкономить.

Такой подход больше всего относится к мелочам, которые можно причислить к разряду расходников - ластикам, тетрадкам, альбомам, карандашам, краскам.

- В гипермаркете ручки по рубль девяноста продают, - поделилась Ирина Воробьева, мама двух школьников. - Мои мальчишки их через день теряют - вот и я купила сразу 50 штук. А на школьном базаре я дешевле, чем по 20 рублей не нашла. С тетрадками мои хулиганы тоже особо не церемонятся, поэтому по 100 штук взяла в клетку и линейку. Опять же на рынке за одну тетрадку заломили 8 рублей, а в гипермаркете по 2 рубля нашла.

А вот сами школьники немного по-другому относятся к закупке расходников.

- В магазинах тетрадки взяли, - призналась 15-летняя Марина, - про цену не задумывалась, но вот ассортимент там больше, чем на уличных прилавках. Обложки разные, аж глаза разбегаются. Нужно, чтобы все красиво и гламурно было.

Мелочевка, конечно, требует неких затрат, но больше всего денег придется все-таки отдать за одежду, ранец и обувь. В этом вопросе важно экономить с умом, потому что есть большой риск купить не совсем качественный товар.

- Есть отличные ранцы с твердыми спинками по 2 500 рублей, в основном производства Санкт-Петербург - на год-два хватит, только так, - охотно рассказал о своем товаре продавец на школьном базаре. - Нужно дешевле?! Пожалуйста, можно и за 1 500 найти. Если совсем уж за так хотите, есть по 500 рублей - китайские, одноразовые.

На прилавках полно мальчиковой обуви из «дерматина» за 500 рублей, а вот за натуральную кожу нужно выложить не меньше двух тысяч.

- Решила купить, что подешевле, осенью отбегает, а там зима, весной же нога вырастит и все равно придется тратиться на обновку, - объясняет Ирина Воробьева.

У девочек же и ассортимент и разбег цен больше: от 300 рублей и до бесконечности.

Но вот потихоньку подбираемся к самой главной покупке - костюму.

- Цены лошадиные, - вздыхает мама двух школьников-сорванцов. - За костюмы отдала по 3 500. Хорошо, что рубашки на распродаже по 300 рублей - сразу 10 штук взяла. Раз постираю, наглажу и всю неделю голова болеть не будет.

Цены на костюмы-тройки для мальчиков и девочек примерно одинаковые.

И если не привередничать особо, то можно и 1 500 ухватить из прошлогоднего завоза.

Костюмные ряды порадовали тем, что есть много местных производителей - брюки, жилетки, юбки и жилетки шьют в Керчи, Севастополе и Симферополе.

Ой, и чуть не забыли про самый важный школьный аксессуар, без которого и первое сентября не праздник - бантики стоят от 50 до 200 рублей. Чем крупнее и пышнее белоснежный шар, тем дороже.

Что и почем:

Ранцы есть на любой вкус и кошелек.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Ранец и канцтовары

Ранец - от 500 до 2500

Дневник - от 80 до 200

Тетрадь (каждой по 10 штук) 12 листов - 4 рубля, 18 листов - 10 рублей, 48 листов - 30 рублей, 96 листов - 35 рублей

Альбом для рисования - от 10 до 50 рублей

Фломастеры (12 цветов) - от 70 до 120 рублей

Краски (24 цвета) - от 50 до 160 рублей

Пластилин (12 цветов) от 50 до 100 рублей

Ластик - от 10 до 30 рублей

Карандаш простой - от 5 до 20 рублей

Цветные карандаши (24 цвета) от 50 до 150 рублей

Штрих - от 30 до 50 рублей

Пенал - от 50 до 300 рублей

Ручка (3 шт.) от 2 до 50 рублей

Цветные ручки (6 цветов) от 100 до 140 рублей

Ножницы - от 40 до 100 рублей

Кисти для рисования (5 шт.) от 200 до 500 рублей

Циркуль - от 50 до 200 рублей

ИТОГО

Ранец с канцтоварами в среднем обойдется от 2151 рублей до 5620 рублей

ОДЕЖДА

Главное, чтобы костюмчик сидел.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДЛЯ МАЛЬЧИКА

Галстук - от 100 рублей

Костюм (брюки, пиджак) от 2000 рублей

Рубашка от 300 рублей

Брюки от 500 рублей

Туфли от 500 рублей

ИТОГО

в среднем от 4 900 рублей

ДЛЯ ДЕВОЧКИ

Одежду нужно тщательно подбирать.Фото: Евгения ГУСЕВА

Бантик от 50 рублей

Костюм-тройка от 2 500 рублей

Платье от 1000 рублей

Туфли, босоножки от 500 рублей

Гольфы от 50 рублей

ИТОГО

в среднем от 4100 рублей

СПОРТИВНАЯ ФОРМА

Спортивный костюм от 1000 рублей

Кроссовки от 500 рублей

Футболка от 400 рублей

ИТОГО

в среднем 1900 рублей