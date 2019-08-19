Как в Крыму проходит Яблочный Спас-2019: В церквях освящают фрукты и продают букеты-обереги
19 августа, в понедельник, христиане празднуют Праздник Преображения Господня, который является один из 12-ти главных церковных праздников.
В народе праздник называют любовно - Яблочным Спасом.
По многолетней традиции в этот день после совершения утреннего богослужения в православных храмах прихожане освящают яблоки и другие плоды, на которые так щедра крымская земля. Но фрукты – вещь проходящая, поэтому многие стараются оставить более прочную память об Яблочном Спасе.
Букет-оберег нужно освятить в церкви.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Люди приносят на церковную службу букеты из сухоцветов, которые собирают местные мастерицы.
Букеты-обереги можно купить прямо на улице.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
- Возьмите себе оберег. Он принесет в ваш дом радость и счастье! Посмотрите, какой он красивый и душистый: тысячелистник, лаванда пижма, шалфей и яблоки – все как положено, - говорят торговки, которые с самого утра возле церквей продают композиции из сухоцветов.
Обереги и правда симпатичные, пахнут солнцем и летом. Можно выбрать, тот, что больше по душе и по кошельку: цена от 40 и до 150 рублей.
В храмах многолюдно: верующие ставят свечки, прикладываются к святым мощам и просто отдыхают от суеты.
Яблоки из церкви дома держат возле в красном углу.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Особый спрос в этот день и на яблоки. Их можно купить сегодня по цене от 50 рублей за килограмм.
ВАЖНО
Праздник Преображения Господня посвящен евангельскому событию, когда Иисус Христос поднялся на гору Фавор вместе с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном. Лицо Спасителя во время молитвы просияло и его одежды стали белоснежными.
ИСТОЧНИК KP.RU