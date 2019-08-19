Мусоровоз снес 15 автомобилей в Севастополе

Массовое ДТП произошло сегодня около трех часов дня в Севастополе на улице Шабалина. Мусоровоз протаранил и откинул на обочину более десятка автомобилей, после чего сам вылетел с дороги и врезался в газопровод!

ЧУДОМ НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ

Очевидцы происшествия активно обсуждают случившееся в соцсетях. Многие опасаются, что при таком количестве пострадавших страховая компания выплатит минимальную компенсацию.

- Ехала за мусоровозом, есть видео, как все начиналось, если честно, очень страшно, последствия могли быть значительно хуже...слава Богу, обошлось без жертв, - пишет Елизавета М.

- В страховой компании мусоровоза в шоке, - шутит Азиз А.

- Страховой то что, выплатила максималку типа 450К и все. Остальное на предприятие или водилу, - сокрушается Антон С.

Некоторым автомобилям потребуется капитальный ремонт. Фото: соцсети

Кто-то из свидетелей считает что в ДТП виноват водитель, но большинство уверенно, что водитель действовал единственно верным способом.

- Выбора у водителя особо не было. Лучше так, чем "встречку" собирать, - один из самых популярных комментариев под одной из фотографий написал Иван М.

ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ - НЕИСПРАВНОСТЬ

В МВД точные причины аварии назвать пока не могут:

- Причины произошедшего уточняются. Основная версия на данный момент - неисправность мусоровоза, однако только экспертиза даст точный ответ. Известно о 15 поврежденных автомобилях, но к счастью серьезных травм никто не получил, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Управления МВД по Севастополю.

Последствия аварии были ликвидированы совместными усилиями сотрудников МЧС и МВД. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю

Некоторое время после происшествия улица была парализована, но совместными усилиями МЧС и ГИБДД последствия были устранены и движение восстановлено к 17.05.

- Всего к ликвидации последствий данных дорожно-транспортных происшествий привлекалось 44 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек и 5 единиц техники, - сообщили в пресс -службе Главного управления МЧС России по г. Севастополю

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/726887" frameborder="0"></iframe> В Севастополе масштабное ДТП.Спасателям пришлось ликвидировать последствия аварии. Видео: МЧС России по городу Севастополю! другой источник

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