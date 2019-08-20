Борис Токарев и Людмила Гладунко: Ругаемся так, что все думают - хана и нашему браку, и съемкам. И так все 50 лет!

Даже сегодня, 20 августа, в свой день рождения, он до ночи на съемочной площадке.

- В начале сентября собираемся снова к вам, в Крым, на кинофорум "Вместе". А до этого столько надо успеть! Уже не в том возрасте, чтоб отмечать, - смеется Борис Васильевич в ответ на мои поздравления.

- С Людмилой Михайловной едете?

- Конечно. Куда я без нее.

Друзья и коллеги их так и называют - «два капитана». Борис Токарев, как и один из его самых ярких героев Саня Григорьев, влюбился с первого взгляда и пронес через всю жизнь любовь к единственной женщине. С Людмилой Гладунко они уже полвека вместе! Как им это удается?

«ОТ САНИ ГРИГОРЬЕВА У МЕНЯ УПРЯМСТВО»

- Борис Васильевич, вы для меня - это Саня Григорьев из «Двух капитанов». Честно признаюсь - сбегала со школьных уроков, чтобы посмотреть очередную серию. А на телефоне у меня рингтоном уже многие годы музыка из этого шестисерийного фильма. А вы сами похожи на Саню?

- Упрямством если (смеется. - Авт.). Я, думаю, что во мне все же много от Сани, мальчика из провинциального Энска, девизом которого всю жизнь прослужило «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Ребенком он выловил из реки сумку утонувшего почтальона, а в ней - письма участников неудачной полярной экспедиции. И это предопределило его жизнь. Он стал полярным летчиком и посвятил свою жизнь поискам пропавшей в Арктике экспедиции капитана Ивана Татаринова. И нашел ее! Я тоже, если что задумал, всегда доведу до конца. Как и Саня люблю путешествовать. Я достаточно легкий на подъем.

Строка из "Улисса" Теннисона: "Бороться и искать, найти и не сдаваться". Благодаря Вениамину Каверину, служит девизом для многих поколений, выросших на "Двух капитанах". Книге, прочитав которую, веришь, что на свете есть добро, любовь, честь,Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Где?

- Азия, Африка. Латинская Америка, Индия...Проще перечислить, где не был.

- На Крайнем Севере? На полюсах? Южном или Северном?

- Нет, еще не был. Был ближе. На Диксоне, на Кольском полуострове. Но мечтаю. И, думаю, у меня получится.

- Шестисерийные «Два капитана» вышли в 1976 году. Ну меня тогда и в помине не было. А как встретил зритель его в то время?

- Это была бешеная популярность. Это сейчас сериалов тьма, и мы иногда лиц героев не можем вспомнить. А тогда выход на экраны сериального фильма - это было целое событие! Да, я проснулся знаменитым после выхода фильма Евгения Карелова. Письма приходили ворохом на Мосфильм - а на них написано просто и понятно «Сане Григорьеву». Мальчики хотели быть похожими на меня, девочки оккупировали лестничную площадку нашего подъезда.

- Почему такой успех у этого фильма?

- «Два капитана» создавались по замечательной одноименной книге Вениамина Каверина. Это роман, которым зачитывались многие поколения. А когда в основе кино хорошая литература - это уже залог успеха. «Два капитана» популярны, потому что в этом романе (и кино тоже) есть мечта. Мечта, которую Санька Григорьев реализовал. А реализация мечты - это потрясающая вещь! Мы сегодня стали большими реалистами. Это, наверное, не плохо, но мечта должна быть. А еще на съемках собрался хороший актерский состав.

Ты иди, не сверни и не падай. Песня из т/ф "Два капитана"."Два Капитана"

- Юрий Богатырев в роли Ромашки - просто прекрасен. И ведь даже начинаешь Ромашку, подлеца эдакого, жалеть…

- Юра - актер от Бога. Все свои подлости Ромашка, по сути, совершает из-за любви. Он любит, и борется за свою любовь как может. И не то чтобы из-за этой любви можно прощать его подлости. Прощать не надо. Но понять можно. Особенно, когда играет Юра.

Юрий Богатырев в роли Ромашки трусливо оставляет раненного Саню умирать одного в лесу. Кадр из фильма

- А загадочная красавица Мария Васильевна, мама Кати Татариновой, - актриса Ирина Печерникова. Ей прекрасно удалось сыграть роль женщины, которую любят трое мужчин.

- Она для меня до сих пор какая-то загадочная субстанция. Собрались, действительно, лучшие актеры. И всех даже не перечислишь. А Николай Антонович, сыгравший свою роль в том, что экспедиция не вернулась, которого играл Николай Гриценко. «Два капитана» - его последняя картина. Как он хорошо мешал нашей любви с Катей, дочерью капитана Татаринова! (Cмеется. - Авт.)

Ирина Печерникова играла мать Кати. Кадр из фильма.

Фильм стал одной из последних работ Николая Гриценко. Замечательный актер окончил свои дни в психиатрической лечебнице.

- Почему решили сделать, как бы сегодня сказали, ремейк? Ведь уже были сняты «Два капитана» - односерийный фильм 1955 года, где роль Сани Григорьева сыграл Александр Михайлов.

- Очень хорошая картина. Не поверите, я ее в детстве смотрел раз двадцать - в нашем сельском клубе в деревне Киселево Калужской области. И не мог предположить, что сам сыграю Саню Григорьева. Наш фильм не ремейк. Это другая картина.

- А сейчас на улицах узнают вас?

- Недавно в Москве был на строительном рынке. Мне нужно было купить гвозди, какие-то шурупы. А за мной идет человек. Я захожу в какую-то лавку, он за мной заходит, я в другую - он опять за мной. Что такое, думаю. Потом повернулся - и мы с ним столкнулись лоб в лоб. Я смотрю на него в упор, жду что скажет. А он мне растерянно: «Это вы???» Я: «Ну да, я». Он: Это вы «Два капитана»? Я: «Это я, «Два капитана». И он: «Спасибо большое! Я из-за вашего героя морским летчиком стал!» Знаете, это все определяет в нашей профессии. Если есть хоть один человек, который благодаря твоей работе стал заниматься высоким и благородным делом, значит, что твой герой нужен.

Конечно, капитаны Иван Татаринов и Саня Григорьев - вымышленные персонажи. Но писались-то они с невыдуманных героев!

ХОТЕЛ СТАТЬ МОРЯКОМ

- У вас очень много морских фильмов…

- У меня к морякам какая-то огромная симпатия внутренняя существует. Хотя я самых разных играл военных - летчиков, артиллеристов, танкистов и т.д. Моряки для меня - отдельная статья! Помню, как было здорово, когда я снимался в фильме «Морской характер» (1970) - об обороне Одессы и Севастополя. Фильм заканчивается военно-морским парадом. Самым настоящим военно-морским парадом! И я шел в Севастополе очень гордый впереди колонны моряков. Меня загримировали под старого седого генерала. В одежду мне подложили «толщинки» - чтобы я выглядел поплотнее, ведь я всегда был достаточно худой парень.

Севастополь - гордость русских моряков.Фото: Анна САДОВНИКОВА

- В «Морском характере» много говорится о морской душе. Понятное дело, когда фильм о Севастополе и его защитниках. Наверное, и у вас душа как раз морская.

- Я, как многие мальчишки в моем детстве, мечтал стать капитаном! Я даже хотел подать документы в Нахимовское военно-морское училище в Ленинграде. Но этому помешало кино. Меня утвердили на съемки первой моей картины «Спасенное поколение» (1959 год) - о блокадных детях Ленинграда. Сколько мне тогда было - лет 12. И все! Кинематограф меня увлек!

Первая картина Бориса Токарева - о блокадных детях Ленинграда.

- Сами выбирали военные или околовоенные фильмы? Или время такое выпало, когда их снималось много?

- Это определенная дань моему отцу, который прошел две войны. Он воевал на финской войне, и прошел всю Великую Отечественную. И для меня существовала кровная связь с военной темой.

Отец часто рассказывал, как мое рождение спасло ему жизнь. Я родился в 1947-м. Было лето, август, моего отца из военной части отправили косить сено для лошадей. Он ездил на косилке, наматывал на поле круги. И вдруг бежит солдатик: «Василий Степаныч! У вас сын родился!» Папа побежал в роддом, а солдатик сел на косилку и стал выкашивать дальше траву. Не успел проехать полкруга, раздался взрыв, он налетел на мину, которая осталась со времен войны. Но если сравнивать, на кого я больше похож, я мамин сын. Первенец. Она меня всегда называла «желанный». Но этот желанный очень быстро сбежал из дома. Я рано начал сниматься, с класса шестого в киноэкспедиции ездил.

В кино Борис стал сниматься с 12-летнего возраста.

У каждого известного актера есть брендовый фильм. Мой - это «Два капитана». Но я считаю, что у меня среди всех моих многочисленных фильмов есть несколько картин, которые являются не только достижением советского, но и мирового кино - это «Вступление» (1963 г.) по мотивам рассказов Веры Пановой, которое получило Серебряного Льва Венецианского фестиваля. «Горячий снег» по роману Юрия Бондарева (1972. г.), «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева (1972 г.)… И все эти успешные кинокартины напрямую связаны с хорошей литературой.

- Одна из самых трогательных ваших военных ролей - в «А зори здесь тихие». Хотя и маленькая.

- Не важно, сколько по объему. Важно - запомнили или нет. Для меня всегда интересен человек на войне. У меня там маленькая роль лейтенанта Осянина, но за этим судьба целого поколения. Мелькают немые кадры, за несколько минут мальчишка-пограничник влюбляется в девочку на пионерском сборе, они создают семью, рождается ребенок. Они приезжают на границу, но приезжают 22 июня 1941-го. И он уходит в дверь, за которой красное марево. И зрителю понятно, что он никогда не вернется. Это обо всех мальчиках, что ушли на фронт.

В роли лейтенанта Осянина. Кадр из фильма

- А какой ваш самый любимый фильм?

- Не мой. Я к нему, к сожалению, никакого отношения не имею. Кроме того, что Таня Самойлова училась в той же московской школе, что и я. Он тоже о войне. Это «Летят журавли». Это великий фильм во всех отношениях - операторской, режиссерской, актерской работе. В фильме нет ни секунды пустоты - это подлинное творчество. Для меня это идол в кино.

«КРЫМ - ЭТО СИЛИЩА!»

- В фильме «Горячий снег», где вы играете главную роль - лейтенанта Кузнецова, за которую вы получили Госпремию, есть эпизод, который происходит ночью в землянке после боя. Советские солдаты рассматривают фотоальбом пленного немца, а хозяин этих снимков довольно и деловито, как бы сегодня сказали, селфится на фоне захваченных российских просторов. Он радостно позирует и на фоне Ласточкиного гнезда. И бойцы обсуждают: «Ты в Крыму был?» «Нет». «Немцы там сейчас, вина наши жрут». «Вот закончится война, все в Крым поедем». Закончатся бомбежки, танки, зло, смерть, и - на море. Крым как мечта о чем-то хорошем, светлом, добром и мирном. А вы помните свою первую поездку сюда? Какой он для вас, Крым?

- Крым - это какая-то силища. Недаром в Херсонесе крестился князь Владимир. И крымчане - наследники этой силы. Как-то Станиславский ставил со своей студией этюд «Птица взлетает», он спросил у актеров: «А что делает чайка, перед тем как взлететь?» Посыпались разные варианты: «расправляет крылья», «набирает в грудь воздух», «ориентируется, куда лететь». Он ответил: «Она, перед тем как взлететь, становится гордой. Хотите летать, станьте гордыми». Потрясающе сказал. Гордость не путать с гордыней. Не зря сейчас нас тюкают со всех сторон. Хотят, чтоб не взлетели, чтобы сидели тихо. А мы все, россияне, стали гордыми. За Крым, за нашу страну. Крым для меня лично - место с очень многими хорошими ощущениями и воспоминаниями. Я здесь был столько раз! Но никогда в Крыму не отдыхал. Я всегда работал.

"Вот закончится война и все в Крым поедем". Из фильма "Горячий снег".

- Крым все же создан для отдыха…

- Для нас, кинематографистов, как раз нет. Это идеальное место для работы. Огромное количество солнечных дней в году, абсолютно разнообразная природа. Здесь очень благодатная земля. В Крыму для нашего сериала «Моя Пречистенка» (2006-2007 гг.) мы снимали Испанию. Очень здорово получилось. Здесь много кусков, которые точно совпадали с испанской фактурой. В Крыму мы снимали эпизоды об Афганистане, и так же - полное совпадение по природе. Я даже сосчитать не смогу, сколько раз я бывал в Крыму. И с каждым местом - свое воспоминание. Сейчас мы с вами разговариваем в ялтинской гостинице. А ведь много-много лет меня сюда даже пускать не хотели! И это не смотря на то что я уже был звездой советского экрана, уже вышли и «Два капитана», и «Горячий снег», и «А зори здесь тихие».

- Быть не может!

- Еще как может. Режиссер Юлий Карасик снимал в Крыму фильм «Берега в тумане». Фильм вышел на экраны в 1985-м. Трагическая история, связанная с исходом Белой гвардии из Крыма. По сюжету - осень 1921 года, тысячи русских солдат и офицеров разбитой армии Врангеля находят убежище в Болгарии. Я приехал на съемки из-за границы, не успев поменять загранпаспорт на советский. И меня не поселили в эту гостиницу. Якобы из-за того, что в заграничном паспорте нет прописки. Все руководство картины - директор, режиссер спустились в холл, уговаривали. Но в гостинице остались непреклонны: «Нет, нельзя!» В итоге меня поселили в Доме моряка. А после этого я в этой гостинице останавливался много раз. По работе.

- Сейчас всех, кто приезжает на отдых или по работе в Крым Украина включает в черные списки.

- У меня жена Людмила Михайловна Гладунко - из Украины. Я сам много снимался на Украине. У меня огромное количество друзей на Украине. И многие мои сокурсники - с Украины. И у меня никак это не ассоциируется с другими ощущениями, как с самыми хорошими. Все эти черные списки исходят на самом деле от нынешнего руководства Украины. Это они так считают, что людей нужно включать в какие-то списки. Я думаю, что народ так не считает, нет. Можно запретить въезд-выезд, а что это меняет? С точки зрения отношений - ничего.

Сейчас, кстати, в Крыму создана специальная кинокомиссия, которая будет отвечать за организацию съемок на территории полуострова. Прекрасно, что такая структура есть. Я уверен, что поток кинематографистов еще больше увеличится!

- Ялтинская киностудия, возможно, будет возрождена…

- Может, возродят. Ялта - кинематографический город. Не зря именно здесь Александр Ханжонков открыл свою киностудию. Не зря здесь снимался и состоялся показ первого русского игрового полнометражного фильма «Оборона Севастополя» для государя Николая II. Важно понять, какая она, возрожденная ялтинская киностудия, будет. Будет ли это техническая база - склад с очень хорошей аппаратурой, куда все приезжают, берут и снимают? Или отдельная студия, самостоятельная творческая единица, которая будет сама снимать фильмы? На самом деле, решается все потихоньку. Я абсолютно верю, что она будет.

- В Крыму вы в прошлом году представили новый проект - первую серию из документальных фильмов.

- Сейчас мы с Людой делаем проект, условное название «Забытые великие». Да, это серия документальных фильмов о великих людях нашего отечества, которые создавали фабрики, университеты, различные сиротские дома и так далее. Таких людей много, но они забыты напрочь. Первый фильм, его мы в сентябре прошлого года привезли в Крым на фестиваль "Вместе" - «Портрет неизвестного. Петр Губонин». Пять лет назад мы по приезде в Крым были в музее и замечательный экскурсовод рассказывала нам о Губонине. И Людмила Михайловна загорелась: Об этом человеке обязательно надо снять фильм!

А это мужик, крепостной. Который так трудился, что выкупил себя и всех родных. И закончил свой путь тем, что император Александр II жаловал ему наследственное дворянство. И на гербе его государь написал «Не себе, а родине». Губонин восстанавливал храмы, в том числе церковь в Херсонесе, захолустный Гурзуф превратил в курорт, построил колоссально много железных дорог, металлургические заводы. Короткая жизнь по нашим понятиям, около 60 лет. Но сделал много. Если ты фанатично предан какой-то цели и идешь к ней, то ты обязательно все сделаешь. Мы знаем, что у нас в России есть и были фантастические люди. Многие имена - о ком будем делать фильмы - связаны с Крымом. Сейчас мы снимаем уже третий фильм - история промышленника Ивана Баташева, человека, который создал всю металлургию России. У нас очень плотные сроки. До конца 2019-го хотим успеть.

«АХ, ЕСЛИ БЫ ТРОЙКА НЕ СБИЛАСЬ БЫ С КРУГА»

- Вы играли всегда правильных героев, «идеальных лейтенантов». Не скучно быть правильным?

- Мне нет. Народ любит правильных героев. И старается подражать.

- Особняком в вашей актерской жизни стоит роль генерал-майора Артемьева в «Последнем бое майора Пугачева» по мотивам произведений Варлаама Шаламова.

- Ну почему же особняком. Он для меня абсолютно положительный человек. Этот человек - начальник всех лагерей. Он командует зека, людьми, которых незаслуженно загнали в лагеря на Колыме. Миллионы людей были незаконно осуждены и сгнили в лагерях ГУЛАГа. Он - генерал, который одним движением пальца может любого стереть в пыль. Но он отлично понимает, что он тоже за колючей проволокой, он вместе с ними. Он говорит в конце фильма умирающему герою - но вы же ушли свободным. Он завидует ему, умирающему.

- Вы ведь состоялись как актер. Почему еще режиссер?

- Жизнь не стоит на месте. Хотелось себя попробовать в разных ипостасях.

- В одной из первых ваших режиссерских работ «Нас венчали не в церкви» (1982) играет Петр Вельяминов. Лично для меня вы и он - это два человека, с лицами которых вообще нельзя играть подлецов.

- Петр Сергеевич - он вообще дворянских кровей! Но во многом - это заслуга режиссеров, которые, возможно, нас видели больше в роли положительных героев. В этом фильме снимались хорошие актеры. Сюжет основан на записях и письмах революционера-народника, поэта Сергея Синегуба. Действие происходит в 1870-х годах. Дочь священника (которого играет Вельяминов) выходит замуж - фиктивно - за Синегуба. Хочет вырваться из-под домашнего гнета. Свадьбу организовывает молодежная коммуна. Обвенчавшись, молодожены полюбили друг друга по-настоящему. Когда мужа отправляют на каторгу, жена добровольно следует за ним. Кроме того, в фильме хорошая музыка. В нем впервые звучит известная песня Булата Окуджавы «Любовь и разлука».

- Булат Окуджава специально писал ее для этого фильма?

- Специально. И я вам расскажу, как это было. У моей тещи, актрисы Риты Ивановны Гладунко, всегда собиралась поющая компания. Она сама прекрасно пела и очень любила песни Булата Шалвовича, который частенько захаживал в гости. А в фильме «Нас венчали не в церкви» есть образ женщины поющей. И я подумал - хорошо бы ей несколько романсов спеть в картине. Меня познакомили со знаменитым нашим композитором Исааком Шварцем. И он загорелся идеей: Давайте поговорим с Булатом. Когда Шварц написал первый вариант, он позвонил мне: давайте я вам насвищу мелодию. И начал насвистывать в трубку. Я: ничего не понятно, давайте я к вам приеду. Я сейчас бы не рискнул говорить такие слова, которые тогда, начинающий молодой режиссер, я ему сказал. Я сказал Шварцу, что получилась какая-то революционная патриотическая песня. И даже поиздевался немного: Каховка, Каховка... Он, большой великий талантливый человек, к счастью моему, не обиделся на меня. Они с Булатом попросили: дай нам три дня. А через три дня звонят, и я по голосу понимаю, что все получилось! И как только Шварц стал наигрывать:

«…Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга,

не смолк бубенец под дугой...

Две вечных подруги - любовь и разлука -

не ходят одна без другой».

Я понял, что это потрясающая вещь. У меня мурашки по коже. Я сказал: я преклоняюсь перед вами! Песню в фильме блестяще исполнила Елена Камбурова - и ей страшно нравился этот романс.

Елена Камбурова Любовь и разлука (из к/ф "Нас венчали не в церкви")."Любовь и разлука" из к/ф "Нас венчали не в церкви" Муз. Исаак Шварц - слова Булата Окуджавы. Исполняет Елена Камбурова (за кадром)

- А в продюсеры как занесло? Наверное, сложно обивать пороги, просить деньги…

- Вы не видите меня в роли продюсера? (Смеется.- Авт). Продюсер должен быть толстый, солидный, лысый…

- И пронырливый.

- Время пронырливых продюсеров осталось в 90-х, когда Россия перегнала Индию по количеству снимаемых фильмов. Приходили пронырливые продюсеры - парили всем мозги. А потом произошел резкий обвал, потому что люди поняли, что это пустышка. И вообще перестали давать на кино деньги. Сегодня вы, как продюсер, реально должны показать проект - какие объекты будете снимать, о чем. Это довольно кропотливый и тяжелый труд.

- Один из последних ваших фильмов, где вы выступаете продюсером, «Золотая рыбка», опять о войне, точнее эхе войны. Почему вы снова вернулись к околовоенной тематике.

- Он уже взял 15 призов на разных детских фестивалях. Мне сценарий очень понравился. Идет 1946 год. В Киргизию находится эвакуированная из Ленинграда женщина с мальчишками лет шести и десяти. Отец их лежит в госпитале, он тяжело ранен. Время нищее, голодное. Мальчики продают самодельные коврики, которые вяжет их мать, и подбирают на развалинах брошенных домов все, что может пригодиться в хозяйстве. И однажды братья находят на свалке книжку с сказкой Александра Пушкина «Золотая рыбка». Мать читает им ее перед сном - и в жизни мальчишек появляются мечта и смысл: стать обладателями заветной золотой рыбки и загадать три желания, одно из которых, конечно, возвращение отца, живого и здорового.

В этом сценарии - опять реализация мечты. А мне, как продюсеру, очень хотелось сделать романтическую картину. Худруком проекта была моя жена - Людмила Гладунко. А режиссером - Александр Галибин - который, кстати, играл поэта Синегуба в «Нас венчали не в церкви».

- Что бы вы сами попросили у золотой рыбки?

- Побольше хорошей литературы, на основе которой можно было бы снимать хорошее кино. Второе желание - чтобы финансирование нашего кино проводилось по потребностям. Раньше в советские времена как советский режиссер я вообще не думал, сколько стоит картина, которую снимаю. Это не моя забота была. Я решал только творческие задачи. И для того, чтобы их реализовать мне нужно было то-то и то-то. Сейчас, увы. Я сам, как продюсер, понимаю, что было бы здорово что-нибудь эдакое, к примеру, сделать, но у нас на это нет денег. Значит, нужно найти какое-то другое творческое решение. И третье, самое главное, чтобы наши фильмы доходили до проката. Ведь «Золотая рыбка», несмотря на все призы, так и не дошла до проката. У нас не отработана система, чтобы фильм доходил до зрителя. Почему за нас решают - что пускать в прокат, а что нет. Пусть зритель сам решает - что хорошо, что плохо.

- Ну это по работе. А для себя?

- Хочу, чтобы моя семья была здорова. Мне 72. А Людмиле… Она всегда молода. Но все же годы нам не прибавляют здоровья. Хочу, чтобы была гармония в душе - это очень важно. За этим есть возможность двигаться дальше. И третье, хочется, чтобы наши семейные творческие замыслы реализовались. В большей степени меня интересует моя работа, моя профессия. Для меня работа это больше, чем работа. Я без нее не могу и не умею жить.

ДВА КАПИТАНА - БОРИС И ЛЮДМИЛА

- С женой вы почти эталон человеческих отношений. Когда любовь с первого взгляда и навсегда. Не всем так везет.

- Сказали же - эталон! Мы с Людой познакомились на съемках в картине «Где же ты теперь, Максим», который вышел на экраны в 1964-м. Мы с ней одногодки. Мне показали фотографию, а на ней короткостриженый подросток - то ли девочка, то ли мальчик, с царапинками, огромнющими глазами и оттопыренными ушами. Оказалось, что эта девочка будет пробоваться на главную роль. Мне еще сказали: «Смотри, не влюбись!» И как в воду глядели, я по уши влюбился. Лет шесть еще бегал за ней, пока она не смилостивилась и не вышла за меня замуж.

Борис и Людмила познакомились на съемках фильма "Где ты теперь, Максим" в 1964-м.

- В Динку невозможно не влюбиться. А Людмила Михайловна похожа на Динку?

- Конечно. Актеры в каждую роль вносят что-то свое. Она подкупала меня своей искренностью. В этом году, в июне, исполнилось 50 лет, как мы вместе. Отправились летом в первый раз в свадебное путешествие. Полвека назад у нас его не было. Съездили в несколько стран. Вместе - по жизни, вместе в работе - во многих картинах вместе снимались. Мы вдвоем руководим уже много лет киностудией «Дебют», у нас четкое распределение обязанностей. Людмила - художественный руководитель «Дебюта», а я - генеральный продюсер. И я отвечаю за материальные вещи, а Люда за духовные. Нас на киностудии называют «Два капитана». Но мы не эталон. (Смеется. - Авт.). Помню, когда мы снимали 8-серийную художественную картину про Омара Хайяма, а съемки проходили и в Иране, и Узбекистане, тяжелейший был фильм, были моменты, когда наши с Людой споры на съемочной площадке носили настолько яростный характер, что все думали: все, сегодня все кончится - и наш брак, и съемки. Но в споре рождается истина, мы находили какое-то совместное решение. В конце съемок мы говорили всем «спасибо» и уходили в обнимку. Недаром говорят, что браки совершаются на небесах. Вы правы, не всем так везет. Значит, кто-то ткнул в нас пальцем - чтоб раз и навсегда.

На обложке журнала "Советский экран", 1965

- Если ссоритесь, кто на попятную первый идет?

- Иногда я, иногда она, по разному всегда.

- А дома разговариваете о работе?

- Очень много. Постоянно. Всегда. На самом деле, работа - во многом жизнь.

- Почему ваш сын Степан не пошел по вашим стопам? Чем он сейчас занимается?

- Он - юрист, руководит крупной юридической компанией. Одно время снимался, но больше - не захотел.

- 50 лет вместе: по секрету шепните все же, в чем успех вашего брака?

- Трудно сказать. Полвека совместной жизни, честно скажу вам, серьезное испытание. Амплитуда отношений у нас очень разная. Обострения, споры, противоречия - периодически возникают, а потом исчезают. Мы всегда смотрим в одну сторону, делаем общие дела. Это и умение прощать, умение терпеть. Много факторов.

Актер Борис Токарев и его супруга актриса Людмила Гладунко на церемонии открытия 41-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия".Фото: Михаил ФРОЛОВ

«НЕ СИДИТСЯ В ПАНАМКЕ У РЕЧКИ»

- В конце фильма «Морской характер» красной линией звучит про вашего героя «Ну что, Андрей, удалась твоя жизнь». У вас, как считаете, удалась она?

- Я очень счастливый человек. Во-первых, я занимаюсь профессией, которую я люблю и которая мне доставляет огромное удовольствие. Даже неудачи, которые начинают тебя корежить, не пугают. Мне повезло в личной жизни очень - можно было не найти женщину, с которой пройдешь всю жизнь. Самое главное, что сейчас мы делаем с ней общее дело - у нас есть цели, к которым мы все время идем. Хотя могли сидеть на лавке или у речушки в панамках. В жизни, как в сказке. Ты попал в сказочную пещеру, сколько можешь унести - столько и уносишь. А если просто мимо пробежал - сам виноват.

- И сколько вы унесли?

- Не знаю. Это покажет время. Мы же еще не говорим с вами об итогах. Рано.

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