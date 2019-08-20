В Крыму закрыли Ласточкино гнездо на ремонт

Дворец Ласточкино гнездо – визитная карточка Крыма, превратился в стройплощадку. Разговоры о том, что дворец потихоньку разваливается на части и может рухнуть в море, шли уже давно. И вот стартовала операция по спасению самого романтичного здания полуострова.

- С 17 августа доступ в здание закрыт, потому что начались реставрационные работы, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» Александр Левин, замдиректора ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо».

Но как так! Не был в Ласточкином гнезде, не был в Крыму! Как можно вернуться домой без снимка на фоне остроконечных башенок?!

- Никакой трагедии для туристов нет. Да, в самом помещении нельзя побывать, но на прилегающей территории можно погулять, - отметил собеседник. - Свободен доступ к смотровой площадке, где и можно сделать знаменитое фото на фоне замка.

Все ремонтные работы на Ласточкином гнезде разбиты на несколько этапов.

В техзадании на сайте госзакупок говорится, что сначала пройдет демонтаж штукатурки, лестниц, крыши, полов и перекрытий. Затем все здание будет усилено 6-метровыми сваями, которые намертво «пришпилят» здание к площадке на Аврориной скале, где оно расположено. В основании установят и новую монолитную армированную плиту 30-сантиметровой толщины. Строители укрепят балконы, перекрытия и другие элементы дворца. Все эти работы должны завершиться к 1 мая 2020 года.

Затем придет время наводить внешний лоск и красоту. В списке работ значится: «реставрация гладкой штукатурной отделки стен прямоугольного объема 2-го этажа, поверхности каминной трубы, верхних поясов башни, пинаклей башенного и прямоугольного объемов, ряда зубцов прямоугольного объема входной зоны 1-го этажа, тыльной поверхности зубцов всего здания», «воссоздание по иконографическим материалам столярных заполнений дверных и оконных проемов», «воссоздание по историческим аналогам металлического ограждения балкона-галереи второго этажа. За аналог принято металлическое ограждение открытой галереи усадьбы А. Н. Голицына в Гаспре» и так далее.

Преобразится каменный пол, заново оштукатурят стены, подошьют деревом потолки, заменят лестницу. Отдадут должное и реставрации камина. Дата готовности: 1 июля 2020. Через месяц запустят в эксплуатацию дождевую канализацию.

И вот вишенка на торте - благоустройство территории, которое планируют завершить к 1 сентября 2020 года. И, вот пожалуйста, уже подписание акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, разрезание красной ленточки и фанфары.

ВАЖНО

Противоаварийные работы во дворце проходят в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Всего выделено 79,5 миллиона рублей.

СПРАВКА "КП"

Ласточкино гнездо построили на отвесной скале в 1912 году.Фото: Евгения ГУСЕВА

Дворец Ласточкино гнездо – это памятник архитектуры федерального значения, воздвигнутый на 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на ЮБК. Здание построили более ста лет тому назад, в 1912 году. Нефтепромышленник Павел Штейнгель претворил в жизнь свою мечту о замке, похожем на средневековые здания в Германии.

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