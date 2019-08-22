2019-08-22T12:16:11+03:00
Общество

"Ультиматумы Украины никто слушать не будет": В Крыму оценили заявление Зеленского о возвращении России в состав G8

Владимир Зеленский сказал, что возобновление формата G8 возможно только после того, как РФ "вернет полуостров"
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Владислав Ганжара/FacebookФото: Владислав Ганжара/Facebook
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Ультиматумы Украины по возвращению России в состав G8 после присоединения Крыма к незалежной никто не будет слушать. Такое мнение «Комсомольской правде – Крым» высказал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский написал, что Россия «будет вновь готова занять свое место в повестке дня высокой дипломатии только после возвращения оккупированного Крыма, прекращения военных действий в Донбассе и освобождения более 100 политзаключенных и украинских моряков».

- Ни Украине, ни ее президенту не суждено определять участие РФ в любого рода международных организациях. На данный момент незалежная не имеет никакой роли в международной повестке государства. Никакие ультиматумы от Украины или кого-либо еще рассматриваться не будут, - выразил свое мнение Владислав Ганжара.

По его словам, пять лет назад Украина стала формироваться как антироссийский проект.

- Незалежная стала разменной монетой определенных стран и сил на международной арене. Сейчас на Украине ощущается беспокойство относительно того, что эта монета может быть окончательно разменяна, - добавил депутат.

Что касается положения России на международной арене, то за пять лет, по мнению Ганжары, наша страна только укрепила свои позиции, несмотря на то, что не была в составе стран Большой восьмерки.

- В целом вопрос возвращения России в формат в рамках G8 остается открытым. Роль РФ за прошедшие пять лет только возросла, никоим образом наша страна не потеряла позиции с точки зрения своего места на международной арене, а только приобрела. А вот европейские страны из-за политики санкций потеряли даже больше, чем наша страна. Возвращение России в Парламентскую ассамблею совета Европы, конечно же, стало первым вызовом для Украины. Как мне кажется, западные страны будут пытаться вернуть Россию в формат нормального диалога, - отмечает Владислав Ганжара.

Напомним, о возвращении к формату G8 заговорили с подачи французского лидера Эмманюэля Макрона, который на днях провел дружеские переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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