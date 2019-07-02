В Крыму предрекли крах украинского государства, если Киев захочет вернуть полуостров военным путем

Если Украина попытается «вернуть» Крым силовым путем, это будет означать крах украинской государственности. Такое мнение КП-Крым выразил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ранее экс-глава несуществующего «представительства президента Украины в АРК» Борис Бабин сказал, что полуостров можно вернуть в состав незалежной только силой. При этом он отметил, что «вопросы материального обеспечения являются ключевыми». Однако ни один иностранный или международный фонд не предоставит финансы для этих целей.

- На захват Крыма у Киева не хватит средств, а материальную помощь никто оказывать не будет. Без железа и мощной корабельно-катерной группы украинские власти пока ничего не смогут сделать со сложившимся положением. Ни одна страна в мире не будет тратить на «деоккупацию» Крыма больше, чем мы, это смешно, - подчеркнул политик.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что Украина не сможет вернуть Крым никаким способом.

- Ни мирный путь, ни военный, ни путь переговоров здесь не имеет место быть. Украина может в своей авантюрной политике когда-нибудь пойти на провокацию, связанную с подобной попыткой. Владимир Путин дал очень понятный и ясный сигнал, что попытка военного захвата будет пресечена на моменте ее задумке, не говоря уже о ее воплощении в жизнь. Если только Украина попробует осуществить свою задумку, это будет означать полный крах украинской государственности, - сказал КП-Крым Ганжара.

На его взгляд, здравый смысл восторжествует, и никто в Украине не пойдет на такой шаг, как военное решение крымского вопроса.

- Крымская проблематика имеет только одно решение - признание Крыма как части РФ. Это бы позволило самой Украине решить большое количество как внутренних, так и внешних вопросов. Ведь никогда крымчане в страшном сне не увидят будущее, связанное с украинским государством. Кроме, как нормальных добрососедских отношений. Мы видим, что политика Киева что в последние пять лет, что после изменения президента, особо не поменялась. Вероятно, такие отношения установятся даже не в краткосрочной и не в среднесрочной перспективе, - добавил Ганжара.

Ранее Петр Порошенко во время президентской гонки заявил, что в случае своей победы на выборах начнет "серьезный этап" по возвращению суверенитета Украины на Донбассе и в Крыму. В частности, планируется "задействовать международную платформу обеспечения возврата Крыма", заявил Порошенко.

Владимир Зеленский признался, что с нынешним руководством РФ договориться о "возврате Крыма" не получится. Но шоумен уже знает, о чем будет беседовать с Владимиром Путиным.

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