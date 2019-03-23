2019-03-23T14:50:39+03:00
Политика

«Поставлена точка»: первый вице-спикер Госсовета РК отреагировал на намерение Зеленского вернуть Крым

Ефим Фикс подчеркнул, что свой выбор жители республики уже сделали
Александра КОРШУНОВА
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Политик отметил, что сделать это невозможно. Фото: пресс-служба Госсовета РКПолитик отметил, что сделать это невозможно. Фото: пресс-служба Госсовета РК
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В Крыму прокомментировали заявление Владимира Зеленского о возвращении полуострова в состав Украины.

Напомним, кандидат на место президента нэзалежной в эфире одного из украинских каналов рассказал, что вернуть Крым в состав страны можно будет только после того, как сменится власть в России.

Но признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах.

На такое заявление украинского политика первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс ответил, что Крым - составная часть Российской Федерации. Жители республики уже сделали свой выбор, а россияне приняли соответствующее решение.

- Не знаю какой Зеленский политик, наверное, никакой. Конечно, очень здорово, что он интересный шоумен и юморист, и именно его юмор активно работает на Украине. А то, что не знает, как вернуть Крым… Сделать это невозможно, ведь Крым - это составная часть Российской Федерации. Есть Конституция и на этом поставлена точка. Пусть они подумают, как бы вернуть, например, Мичиган в состав Украины или Берлин присоединить, - рассказал Фикс.

Также крымский политик отметил, что сейчас на Украине активно идет предвыборная компания, "вот они друг перед другом упражняются".

Напомним, недавно кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообщела вернуть Крым в состав нэзалежной. В случае своей победы она готова призвать России "к ответственности".

А В ЭТО ВРЕМЯ

Депутат крымского парламента Юрий Гемпель ответил на требование европейских политиков пустить в Крым правозащитников. Он отметил, что на полуострове ничего скрывают и с удовольствием примут иностранных гостей.

Гемпель добавил, что недавно полуостров посещали делегации из Германии и Франции. Они, кстати, не видели в Крыму аннексии и нарушения прав человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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