2019-03-23T11:25:18+03:00
Политика

«Мы ничего не скрываем»: В Крыму ответили на требование пустить на полуостров правозащитные организации

Депутат Госсовета РК Юрий Гемпель отметил, что в республике рады иностранным гостям
Александра КОРШУНОВА
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Политик рассказал, что недавно в Крым приезжала немецкая и французская делегацииПолитик рассказал, что недавно в Крым приезжала немецкая и французская делегацииФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Депутат Госсовета Республики Крым Юрий Гемпель пригласил на полуостров иностранные делегации и все правозащитные организации, которые хотят посетить республику.

Так политик прокомментировал заявление министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

Напомним, он призвал обеспечить полный доступ в Крым всех правозащитных структур Совета Европы. Он отметил, что правозащитники должны без каких-либо ограничений осуществлять свою деятельность в регионе.

На полуострове в ответ подчеркнули, что с 2014 года Крым открыт для всех желающих приехать сюда и посмотреть, как динамично развивается республика.

- Я не вижу никаких препятствий для приезда делегаций и правозащитных организаций. Как можно делать какие-то заявления, не побывав в Крыму и не посмотреть, что тут происходит. Если они приедут, то мы встретимся с ними, у них будет возможность пообщаться с обычными гражданами. Буквально недавно, на пятилетие воссоединения Крыма с Российской Федерацией, к нам приезжала французская и немецкая делегации. Мы ничего не скрываем. Что касается нарушений прав человека…Я, как депутат Госсовета, который много ездит по регионам хочу сказать: о чем вы говорите, о каких нарушениях? Вот как раз об этом мы можем говорить со стороны европейских государств. Ведь на сегодняшний день наши соотечественники имеют родственников за рубежом. И они не могут открыть визу и приехать к родным. Вот это нарушение прав человека. Такой вот двойной стандарт, - отметил Гемпель.

Также депутат Госсовета рассказал, возвращаясь к визиту делегации из Германии на полуостров, что, встречая их в аэропорту, понял - люди живут в тех мифах, которые создали СМИ в Европе.

- Первые два дня они, конечно, были шокированы. Потом, в конечном итоге, когда завершался их визит, все мифы развеялись. И уже, когда я их провожал обратно, то они признались, что не увидели в Крыму аннексии и нарушений прав человека, - резюмировал Гемпель.

Кстати, недавно на полуостров пригласили и министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Ранее он заявил, что за последние годы Крым стал "еще более украинским". Но его позвали проверить и посмотреть, как и чем живет полуостров после воссоединения с Россией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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