Государственный секретарь США Майк Помпео в преддверии «крымской весны» сделал очередное заявление. Он рассказал, что пять лет назад после «российской оккупаций Крымского полуострова» началось усиление агрессии со стороны России.

- Россия пыталась разрушить международный порядок, подорвала основные человеческие свободы и ослабила нашу общую безопасность, - добавил Помпео.

Также Госсекретарь добавил, что Америка будет поддержать санкции до тех пор, пока «российское правительство не вернет контроль над Крымом Украине и полностью не выполнит Минские соглашения».

На такое заявление американского политика в Крыму ответили, что Америка просто не хочет признавать сложившуюся действительность. Депутат Госсовета РК Владислав Ганжара отметил, что в США искажают те события, которые произошли на полуострове в 2014 году.

- Мы знаем, что «вежливые люди» пришли на защиту граждан и жителей Крыма. Ведь если бы не российское вмешательство тогда, то, к сожалению, сценарий, который Украина реализовала на Донбассе, на полуострове мог быть более печальным и кровопролитным. 26 февраля мы увидели, что Киев и его власти готовят для нас, используя различные радикальные националистические группировки. США на сегодня пользуется «крымским вопросом» для того, чтобы продолжать оказывать экономическое давление на Российскую Федерацию. Барак Обама (президент США с 2009 по 2017 гг. - прим.Ред.) пять лет назад тоже обещал разорвать экономику России в клочья, но наша страна продолжает развиваться. США могут сколько угодно продолжать эту риторику. Но, говоря о Крыме, они забывают об одном: о том, чего хотели жители республики тогда и какие настроения есть сегодня. Они не уделяют внимания гражданам, которые тут проживают. Мы понимаем, что Америку мнение народов и целых стран никогда не волновало, - подчеркнул Ганжара.

Депутат уверен, что США просто навязывает свою позицию всему миру. Но в случае с Крымом у них это сделать не получится.

- Крым является неотъемлемой частью России, по-другому не будет, сколько бы заявлений и санкций они не предпринимали. Если пять лет назад они почти весь мир убедили, что это была российская агрессия, то сегодня позиция уже всерьез не рассматривается большинством стран, - резюмировал депутат.

Кстати, намерение США ужесточить санкции против России из-за Крыма на полуострове связали с президентскими выборами на Украине.

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