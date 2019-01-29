«Украина просто хочет денег»: В Крыму прокомментировали визит делегации ЕС в Мариуполь

На Украину приехала делегация из Евросоюза. Министров иностранных дел Дании и Чехии Андерса Самуэльсена и Томаша Петршичека привезли в Мариуполь в сопровождении главы украинского МИДа Павла Климкина, чтобы показать «последствия» от проверок, которые Россия проводит в Азовском море. В Крыму скептически наблюдают за этим действом, разворачивающимся почти у границ региона.

Сообщая о визите делегации из Евросоюза, в украинском МИДе заявили, что будут показывать чиновникам якобы убытки от мифической «войны России против Украины», о которой политики незалежной трубят на всех международных мероприятиях. Более того, в МИДе Украины уже намерены считать европейские денежки: как пишут СМИ соседней страны, ЕС по итогам визита рассмотрит «поддержку Приазовья в сотрудничестве с европейскими финансовыми институтами».

- Ущерб, который есть в городе Мариуполь, - это следствие войны, но войны украинского режима с собственным народом, которая ведется уже на протяжении многих лет. Если мы сравним Украину до 2014 года и Украину сегодня, через пять лет, она продолжает интегрироваться в «светлое европейское будущее». И в реальности оно выглядит совершенно удручающе для подавляющего большинства украинского населения, кроме тех людей, которые представляют олигархические группы или правящий режим. Я думаю, что европейским делегатам надо пообщаться с простыми людьми на улицах Мариуполя, и тогда они поймут, что официальный Киев представляет абсолютно в другом свете картину происходящего, - заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в комментарии «Комсомольской правде – Крым».

Что же касается предполагаемой финансовой поддержки Приазовья со стороны Европы, то депутат уверен, что простое населения денег не увидит:

- У Украины всегда две цели. С одной стороны, получить деньги, которые затем каким-то чудесным образом реализуются в коррупционных схемах. С другой стороны - очернить Российскую Федерацию на международной арене, переложить вину, ответственность за происходящее на Россию. – отметил депутат Государственного совета Крыма. - Мы знаем что Евросоюз неохотно оказывает финансовую поддержку Украине, потому что деньги расходуются нецелевым образом, оседают в карманах. Может, и после этого визита деньги какие-то дадут, оценки прозвучат. Но это не поменяет сущности той беды, которая складывается на Украине.

Напомним, проверки со стороны российских пограничников начались в Керченском проливе в апреле этого года - после пиратского захвата Украиной судна «Норд». Капитан сейнера Владимир Горбенко, который находится под домашним арестом в незалежной, таинственно пропал в Запорожской области Украины за несколько дней до визита высоких гостей из Европы. Крымские депутаты считают, что это очередная провокация от СБУ.

- Украина в своих провокациях спекулирует судьбами конкретных людей, - отметил Владислав Ганжара. - Возможно, Украина попытается его обменять, в частности, на украинских моряков, которые задержаны в Крыму законно.

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