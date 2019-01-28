Родные и коллеги пропавшего на Украине капитана «Норда»: Обзвонили все морги и больницы, его там нет!

На Украине пропал капитан рыболовецкого судна «Норд» из Керчи Владимир Горбенко. В субботу, 26 января, он вышел из дома в Мелитополе (Запорожская область) - и больше его никто не видел.

Тревогу в понедельник, 28 января, забил его адвокат Максим Могильницкий.

- Надеюсь, что капитан жив и здоров. Гоню от себя тревожные мысли о возможных провокациях со стороны правоохранительных органов или представителей радикальных организаций. Ибо это уже просто за гранью разумного, - написал защитник на своей странице в Facebook. - Владимир таким вот образом исчезает не впервые. Так, в апреле 2018-го капитана непосредственно с борта судна «Норд», задержанного в Мариупольском порту, похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Тогда, правда, о его местонахождении адвокатам стало известно уже пять часов спустя. Потому основания для беспокойства, как видите, у нас очень серьезные.

Напомним, Горбенко на Украине ожидает суда, из СИЗО его выпустили под залог, он живет у родственников и еженедельно ездит в Херсон, отмечаться у следователя СБУ, который ведет его дело.

- Он вышел из дома, меня в этот момент не было, больше мы о нем ничего не знаем, - посетовала в комментарии КП-Крым сестра капитана Татьяна, которая приютила брата.

- С Владимиром последний раз разговаривал по телефону в пятницу, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» Сергей Лесков, директор рыбколхоза имени Первого мая. – Я ему деньги на расходы сбросил на карточку. Вот и позвонил, узнать пришли ли. Настроение у него нормальное было как обычно. Поговорили об очередном судебном заседании, назначенном на 1 февраля. Вот и все! Владимир был в этот момент у родни в Мелитополе и никуда не собирался в ближайшие дни ехать.

Пресс-секретарь судовладельца сейнера «Норд» Анна Шевелева добавила, что Владимир Горбенко не говорил никому о своих планах перемещения.

- Границу в РФ не пересекал. По нашей информации, в моргах и больницах Мелитополя его нет, - сказала она корреспонденту "КП-Крым"

Близкие капитана все на нервах и в слезах.

- Знаем, что пропал, - сказала жена Владимира Горбенко, извинилась и положила трубку.

Мама Евгения Онуфриевна почти рыдала:

- Мы ничего не знаем. Связь с ним пропала в субботу и все!

Капитан удерживается на Украине с 25 марта 2018, когда судно "Норд" вместе с экипажем захватила пограничники незалежной.

Членам экипажа удалось вернуться домой. Владимира Горбенко не выпускают, поскольку он находится под следствием.

Владимира Горбенко обвиняют на Украине сразу в двух уголовных преступлениях - в "умышленном нарушении порядка въезда и выезда из временно оккупированной территории" - так на Украине называют Крым после вхождения полуострова в состав России, а также в незаконном рыбном промысле "с целью нанесения вреда интересам Украины" (ч. 1 ст. 249 и ч 2. ст. 322-1 УК Украины).

На 1 февраля назначено очередное судебное заседание в Оболонском районном суде Киева. Дело передали в суд уже довольно давно для рассмотрения по существу, однако начало слушаний все откладывают. Уже несколько раз назначенные ранее заседания переносили.

Остальные девять моряков "Норда" уже вернулись домой, в Крым. Двоим удалось улететь в Минск, а оттуда через Москву - в Крым. Еще семерых обменяли на украинских браконьеров, пойманных на полуострове летом.

ВАЖНО

Защитник Владимира Горбенко обратился с заявлением об исчезновении капитана к прокурору АР Крым (украинское ведомство расположено в Херсоне. – От авт. ) Гюндузу Мамедову и начальнику ГУ СБУ в АР Крым Александру Шмитько.

- Есть основания полагать, что к исчезновению Владимира причастны правоохранительные органы Украины. Речь, в частности, идет о Службе безопасности Украины, - заявляет адвокат Максим Могильницкий.

По его словам власти незалежной настойчиво предлагали Владимиру дать признательные показания и заключить соглашение о признании вины.

- Капитан стоял на своем, раз за разом отметая предложения силовиков. Просто потому, что не совершал инкриминируемых ему преступлений, - отметил защитник.- Горбенко сообщал, что за ним постоянно ведется скрытое наблюдение. То есть исчезнуть без ведома СБУ он попросту не мог.

Адвокат предположил, что Владимира Горбенко могли похитить, чтобы обставить дело так, что он хотел скрыться.

- А позднее это будет использовано как повод для взятия под стражу, – считает адвокат.

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