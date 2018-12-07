Суд над капитаном «Норд» из Керчи перенесли на 12 декабря

Капитана рыболовецкого судна «Норд», задержанного Украиной в конце марта, обвиняют сразу по двум уголовным статьям - нарушение порядка въезда и выезда из Крыма, а также незаконный вылов рыбы. На сегодняшний день два производства объединили в одно.

- Владимир Горбенко сейчас находится у своих родственников Васильковском районе (Киевская область - От авт.), - рассказал «Комсомольской правде - Крым» председатель рыболовецкого колхоза имени Первого мая Сергей Лесков. – На 7 декабря ему назначили судебное заседание в Оболонском районном суде города Киева.

Но разбирательство перенесли на 12 декабря, потому что адвокаты не успели ознакомиться с материалами уголовного дела.

Судьбой капитана российского сейнера «Норд» активно занимаются власти России: идет переговорный процесс по обмену его на Виктора Новицкого - капитана судна «ЯМК-0041», задержанного в Крыму за браконьерство.

Не так давно удалось обменять членов экипажа «Норда» на украинских моряков: 30 октября шесть российских моряков вернулись домой в Керчь. Двоим членам экипажа – коку Ирине Обориной и моряку Дмитрию Таразанову удалось вырваться с незалежной в конце апреля.

Напоминаем, что сейнер «Норд» под российским флагом пограничники незалежной остановили в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. На борту судна, которое затем отконвоировали в Бердянск, находилось 10 членов экипажа – все они жители Керчи, граждане РФ. На капитана возбудили уголовные дела, а на рядовых членов экипажа завели административные. Само судно Украина выставила на продажу.

На сегодняшний день моряки"Норда", которые вернулись в Керчь, могут стать безработными: рыбколхозу имени Первого мая, где они работают, грозит закрытие. Все дело в том, что "Норд" - единственное судно компании. Керченское предприятие нуждается в поддержке, но пока никто рыбколхозу имени Первого мая не помогает.

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