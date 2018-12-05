Начались переговоры по обмену капитана захваченного "Норда" на украинского браконьера

Капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко хотят обменять на украинцы Виктора Новицкого - капитана судна «ЯМК-0041», задержанного в Крыму за браконьерство. Переговоры пока идут, об их ходе ничего не известно.

- Регулярно разговариваю с Владимиром Горбенко. Сейчас он у живет у своих родственников Васильковском районе (Киевская область - От авт.). Знаю также от него, что сейчас идет переговорный процесс по обмену, но не в курсе деталей, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» председатель рыболовецкого колхоза имени Первого мая Сергей Лесков. – Вчера (4 декабря – От авт.) ему вручили повестку о заседании суда в Киевском суде, которое назначено на 11.00, 7 декабря.

Владимира Горбенко на Украине обвиняют сразу по двум уголовным статьям - нарушение порядка въезда и выезда из Крыма, а также незаконный вылов рыбы. Два производства объединили в одно, капитану грозит до восьми лет тюрьмы.

Остальные члены экипажа, которые отделались административными штрафами за незаконное пересечение украинской границы, уже вернулись на родину. Напомним, их обменяли на украинских браконьеров, задержанных в Крыму.

- Да, они вернулись, занять их по специальности нет возможности т.к судно Норд было единственное, и другой работы нет. Просьба к руководителю республики поддержать материально членов экипажа до момента передачи судна предприятию взамен захваченного не нашла поддержки – разводят руками, что нет полномочий, нормативных актов, - посетовал руководитель рыбколхоза. – До 15 декабря экипаж в оплачиваемом отпуске, а что дальше - непонятно. Видимо, придется попросить написать заявления об увольнении по собственному желанию и трудоустраиваться самостоятельно, а предприятию, ведущему свою деятельность с 1930 года, - подавать на банкротство.

По его словам, в последнем ответе от 04 декабря 2018 от регионального правительства говорится, что нет возможности поддержать экипаж и решить проблему с судном:

- Одни разговоры, отписки о том, почему нам нельзя помочь со ссылками на разные нормативные акты, предусмотренные порядки. Нет и слова о поисках решения проблем, выходе на федеральный уровень с законодательной или иной инициативой, обращений к депутатам Законодательного собрания рассмотреть, подсказать возможные источники помощи... мы в этом остро нуждаемся, для нас и для наших семей - это вопрос выживания.

Вся проблема в том, что захваченный Украиной «Норд» - это единственное судно рыбколхоза. Без него предприятие просто развалится. А Киев тем временем выставил судно на торги.

История же «Норда» началась 25 марта, когда российское судно и его экипаж захватили пограничники Украины.

На капитана Владимира Горбенко завели несколько уголовных дел. Экипаж же просто удерживали, разрешая покинуть страну только при предъявлении паспортов Украины.

Двоим членам экипажа коку Ирине Обориной и моряку Дмитрию Тарзанову чудом удалось покинуть незалежную и вернуться домой в апреле.

Остальные члены экипажа попали в Керчь лишь осенью – их обменяли на украинских моряков судна «ЯМК-0041», задержанного в Крыму за браконьерство.

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