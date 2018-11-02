Капитана и двух рыбаков украинского судна «ЯМК-0041» выпустили из крымского СИЗО

СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-02T13:34:53+03:00

Они находятся в Симферополе под подпиской о невыезде

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Задержанных за нарушение госграницы РФ капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого и еще двух рыбаков выпустили из СИЗО Симферополя под подписку о невыезде. Меру пресечения изменили органы дознания пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

- Этого удалось добиться благодаря многочисленным обращениям омбудсменов. Вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, находясь в Крыму, решила вопрос материального обеспечения украинских моряков, – рассказала "Комсомольской правде - Крым" уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

СИЗО №1 в Симферополе, где пребывал капитан украинского судна, 30 октября посетили уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, крымский омбудсмен Людмила Лубина и член исполнительного совета Европейского института омбудсмена со специальным мандатом генерального секретаря ЕИО по мониторингу соблюдения прав и свобод человека Нина Карпачева. Они пообщались с Виктором Новицким и двумя моряками.

Напомним, остальных 8 украинских рыбаков 30 октября обменяли на семь членов судна "Норд", которые находились на Украине с 25 марта 2018 года. Однако радость возвращения домой у моряков омрачилась тем, что капитан судна Владимир Горбенко до сих пор находится в Украине - на него заведено уголовное дело. Он находится на свободе, живет у родственников в Мелитополе, но пока что не имеет права покинуть территорию незалежной.

СПРАВКА "КП"

Украинское судно "ЯМК-0041" задержали российские пограничники 4 мая у западного побережья Крыма за незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России возбуждено уголовное дело.

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